Přirozeným srdcem města je rozlehlé náměstí Marktplatz s renesanční budovou Staré radnice. Jen pár kroků odtud se nachází kostel svatého Tomáše (Thomaskirche), kde jako sbormistr působil sám Johann Sebastian Bach a kde je tento hudební velikán také pochován.
Mimo jiné se v roce 1989 kostel stal symbolem pokojného odporu proti komunistickému režimu ve východním Německu. Spolu s kostelem svatého Mikuláše hostil modlitby za mír, z nichž vzešly masové demonstrace, které přispěly k pádu Berlínské zdi a inspirovaly také sametovou revoluci v Československu.
Lipsko je městem pasáží a obchodních ulic. Tou nejluxusnější je Mädlerpassage, kde se ukrývá slavný sklep Auerbachs Keller, v němž sbíral inspiraci pro svá díla samotný Johann Wolfgang von Goethe.
Pokud chcete vidět město z výšky, nemůžete minout City-Hochhaus přezdívaný „Moudrý zub“. Tato 142 metrů vysoká moderní věž nabízí z vyhlídkové plošiny na střeše pohled na celé Lipsko jako na dlani.
Naprostým protipólem k této moderně je pak monumentální Památník Bitvy národů na okraji města. Jde o jeden z největších památníků v Evropě, který připomíná Napoleonovu drtivou porážku z roku 1813.
Plagwitz a industriální romantika
Zatímco centrum dýchá historií, západní čtvrť Plagwitz tepe čistou alternativou. Staré textilní továrny a cihlové haly se zde proměnily v kulturní centra, lofty a galerie. Celou čtvrtí navíc protéká síť vodních kanálů. Místní i turisté si tu půjčují kajaky nebo kánoe a prozkoumávají město z vodní hladiny, což dává industriální architektuře úplně nový rozměr.
Centrem zdejšího uměleckého života je Spinnerei – bývalá největší přádelna bavlny v Evropě, ze které se stal gigantický umělecký komplex s desítkami galerií, ateliérů a designových obchodů. Právě tady vznikl fenomén „Nové lipské školy“ v malířství.
Lipsko má také silnou kavárenskou tradici. Za návštěvu rozhodně stojí Zum Coffe Baum, jednu z nejstarších souvisle provozovaných kaváren v Evropě, kde kávu popíjel hudební skladatel Robert Schumann, již zmiňovaný básník Goethe i Gotthold Ephraim Lessing.
Místní kulinářskou ikonou jsou Leipziger Lerchen (Lipští skřivani). Původně šlo o masové koláčky ze skřivanů, ale poté, co byl jejich lov v 19. století zakázán, místní pekaři vymysleli sladkou náhradu. Dnes jde o košíčky z křehkého těsta plněné marcipánem, ořechy a džemem, přičemž dva překřížené proužky těsta navrchu symbolizují původní uvázání ptáčka.
Pokud dostanete chuť na něco slaného, vsaďte na klasická saská jídla z jednoho hrnce (Eintopf) nebo místní pivo Gose – svrchně kvašené, lehce kyselé a slané pivo, které se vaří podle staré receptury.
Fotbalový vzestup Red Bullu
Zatímco tradiční kluby jako Lokomotive nebo Chemie Lipsko bojují v nižších soutěžích, město dnes fotbalově reprezentuje dravé RB Leipzig. Klub založený teprve v roce 2009, který vlastní společnost Red Bull, se bleskově probojoval mezi německou i evropskou elitu. Jeho domovem je Red Bull Arena, moderní stadion s kapacitou přes 47 tisíc diváků, který byl unikátně vestavěn přímo do valu starého původního stadionu.
Když se zde hrají zápasy Bundesligy nebo Ligy mistrů, stadion pod high-tech střechou doslova vibruje energií. Lístky patří k levnějším a většinou se dostane na každého zájemce. Pro českého fanouška je to nedostupnější možnost, jak si užít německý fotbal.
Absolutním unikátem Lipska je pak projekt Leipziger Neuseenland. Staré hnědouhelné doly v okolí města byly zatopeny a proměněny v obří jezerní krajinu.
Co je na tom nejlepší? Vodní kanály z industriální čtvrti Plagwitz (zejména Karl-Heine-Kanal) jsou postupně propojovány tak, že můžete sednout na loď nebo kajak přímo v centru města a po vodě doplout až na pláže obřího Cospudener See, uměle vybudovaného jezera ležícího přímo na jižním okraji Lipska.