Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Saská metropole šlape na paty Berlínu. Lipsko inspirovalo sametovou revoluci

David Chuchma
Největší město Saska si v posledních letech vysloužilo přezdívku „Hypezig“. Lipsko se stalo magnetem pro studenty i umělce, kteří utíkají před drahým Berlínem. Přestože Lipsko nabízí moderní a uvolněnou atmosféru, neztrácí nic ze své bohaté historie spojené s hudebními génii, velkolepou architekturou a klíčovými okamžiky, které změnily mapu i dějiny Evropy.

Přirozeným srdcem města je rozlehlé náměstí Marktplatz s renesanční budovou Staré radnice. Jen pár kroků odtud se nachází kostel svatého Tomáše (Thomaskirche), kde jako sbormistr působil sám Johann Sebastian Bach a kde je tento hudební velikán také pochován.

Mimo jiné se v roce 1989 kostel stal symbolem pokojného odporu proti komunistickému režimu ve východním Německu. Spolu s kostelem svatého Mikuláše hostil modlitby za mír, z nichž vzešly masové demonstrace, které přispěly k pádu Berlínské zdi a inspirovaly také sametovou revoluci v Československu.

Svoboda tu nezná hranic. Berlín skrývá slavný polibek i skvělý street food

Lipsko je městem pasáží a obchodních ulic. Tou nejluxusnější je Mädlerpassage, kde se ukrývá slavný sklep Auerbachs Keller, v němž sbíral inspiraci pro svá díla samotný Johann Wolfgang von Goethe.

Pokud chcete vidět město z výšky, nemůžete minout City-Hochhaus přezdívaný „Moudrý zub“. Tato 142 metrů vysoká moderní věž nabízí z vyhlídkové plošiny na střeše pohled na celé Lipsko jako na dlani.

Naprostým protipólem k této moderně je pak monumentální Památník Bitvy národů na okraji města. Jde o jeden z největších památníků v Evropě, který připomíná Napoleonovu drtivou porážku z roku 1813.

Plagwitz a industriální romantika

Zatímco centrum dýchá historií, západní čtvrť Plagwitz tepe čistou alternativou. Staré textilní továrny a cihlové haly se zde proměnily v kulturní centra, lofty a galerie. Celou čtvrtí navíc protéká síť vodních kanálů. Místní i turisté si tu půjčují kajaky nebo kánoe a prozkoumávají město z vodní hladiny, což dává industriální architektuře úplně nový rozměr.

Centrem zdejšího uměleckého života je Spinnerei – bývalá největší přádelna bavlny v Evropě, ze které se stal gigantický umělecký komplex s desítkami galerií, ateliérů a designových obchodů. Právě tady vznikl fenomén „Nové lipské školy“ v malířství.

Metropole, která voní mořem. Erotické kluby v Hamburku učarovaly i „Broukům“

Lipsko má také silnou kavárenskou tradici. Za návštěvu rozhodně stojí Zum Coffe Baum, jednu z nejstarších souvisle provozovaných kaváren v Evropě, kde kávu popíjel hudební skladatel Robert Schumann, již zmiňovaný básník Goethe i Gotthold Ephraim Lessing.

Místní kulinářskou ikonou jsou Leipziger Lerchen (Lipští skřivani). Původně šlo o masové koláčky ze skřivanů, ale poté, co byl jejich lov v 19. století zakázán, místní pekaři vymysleli sladkou náhradu. Dnes jde o košíčky z křehkého těsta plněné marcipánem, ořechy a džemem, přičemž dva překřížené proužky těsta navrchu symbolizují původní uvázání ptáčka.

Pokud dostanete chuť na něco slaného, vsaďte na klasická saská jídla z jednoho hrnce (Eintopf) nebo místní pivo Gose – svrchně kvašené, lehce kyselé a slané pivo, které se vaří podle staré receptury.

Fotbalový vzestup Red Bullu

Zatímco tradiční kluby jako Lokomotive nebo Chemie Lipsko bojují v nižších soutěžích, město dnes fotbalově reprezentuje dravé RB Leipzig. Klub založený teprve v roce 2009, který vlastní společnost Red Bull, se bleskově probojoval mezi německou i evropskou elitu. Jeho domovem je Red Bull Arena, moderní stadion s kapacitou přes 47 tisíc diváků, který byl unikátně vestavěn přímo do valu starého původního stadionu.

Když se zde hrají zápasy Bundesligy nebo Ligy mistrů, stadion pod high-tech střechou doslova vibruje energií. Lístky patří k levnějším a většinou se dostane na každého zájemce. Pro českého fanouška je to nedostupnější možnost, jak si užít německý fotbal.

Pohled na Lipsko z ptačí perspektivy
Tradiční lipské skřivany tvoří košíček z křehkého těsta plněný marcipánem, ořechy a džemem. Dva překřížené proužky navrchu symbolizují nitě, kterými se dříve svazovali skuteční ptáčci, jejichž lov byl v 19. století zakázán.
Monumentální Památník Bitvy národů je s výškou 91 metrů jednou z největších staveb svého druhu v Evropě. Připomíná drtivou porážku Napoleona z roku 1813 a z jeho vrcholu se otevírá úchvatný výhled na celé Lipsko.
Monumentální Památník Bitvy národů je s výškou 91 metrů jednou z největších staveb svého druhu v Evropě. Připomíná drtivou porážku Napoleona z roku 1813 a z jeho vrcholu se otevírá úchvatný výhled na celé Lipsko.
16 fotografií

Absolutním unikátem Lipska je pak projekt Leipziger Neuseenland. Staré hnědouhelné doly v okolí města byly zatopeny a proměněny v obří jezerní krajinu.

Co je na tom nejlepší? Vodní kanály z industriální čtvrti Plagwitz (zejména Karl-Heine-Kanal) jsou postupně propojovány tak, že můžete sednout na loď nebo kajak přímo v centru města a po vodě doplout až na pláže obřího Cospudener See, uměle vybudovaného jezera ležícího přímo na jižním okraji Lipska.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte světová letiště podle kódů i kuriozit? Otestujte se v cestovatelském kvízu

Čtyřicetimetrový vnitřní vodopád Jewel Rain Vortex na letišti Changi v...

Letiště nejsou jen místa, kde čekáme na kufr nebo hledáme správný gate. Některá mají ikonické kódy, jiná slavná jména, neobvyklé terminály nebo ranveje, které se zapsaly do historie cestování....

Tajemná Thorova studna. Na březích USA se „vypouští vana“ Tichého oceánu

Všechno hezké má jednou svůj konec. Ale že by svůj konec měl mít i Tichý oceán,...

Titulek samozřejmě přehání. Tichý oceán se pochopitelně nedá považovat za vanu, z níž by někdo vypouštěl skrze odtok vodu do potrubí. Nic to však neubírá tomu, že puklina na oregonském pobřeží...

Meteora jsou kláštery mezi nebem a zemí. Krásnější západ slunce neuvidíte

Nad krajinou severního Řecka se tyčí obří skalní věže. Meteora kombinuje...

Nad krajinou severního Řecka se tyčí obří skalní věže. Meteora kombinuje dramatickou přírodu, pravoslavnou spiritualitu i historii plnou odvahy. Návštěvníky sem lákají nejen unikátní kláštery...

Asia Express 2026: Cestu po Asii nejlépe zvládla Jelýtka, Zrádci brali stříbro

Cestovatelskou reality show Asia Express vyhrála dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec...

Česká verze celosvětově úspěšné reality show Asia Express má za sebou finále. Cestu s jedním dolarem na den přes Laos, Kambodžu a Thajsko nejlépe zvládla dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec Hradilek a...

Vesnice uvnitř pravěkého monumentu. V Avebury si odpočinete od davů

Uvnitř kamenného kruhu stojí domy, zahrady i tradiční anglický hostinec. Jen...

Uvnitř kamenného kruhu stojí domy, zahrady i tradiční anglický hostinec. Jen málokde na světě existuje vesnice, která by byla tak těsnou součástí několik tisíc let staré památky. Procházka Avebury...

Saská metropole šlape na paty Berlínu. Lipsko inspirovalo sametovou revoluci

Pohled na Lipsko z ptačí perspektivy

Největší město Saska si v posledních letech vysloužilo přezdívku „Hypezig“. Lipsko se stalo magnetem pro studenty i umělce, kteří utíkají před drahým Berlínem. Přestože Lipsko nabízí moderní a...

23. května 2026

Japonsko bez chrámů a zenových zahrad. Kojima je hlavním městem denimu

Centrem všeho dění je ulice Kojima Jeans Street. Na relativně krátkém úseku se...

Na jihu japonské prefektury Okajama, při pobřeží Vnitřního moře Seto, leží město, které si vydobylo velmi specifickou pověst. Kojima není obyčejnou turistickou destinací s chrámy a zahradami na...

22. května 2026  8:30

Vesnice uvnitř pravěkého monumentu. V Avebury si odpočinete od davů

Uvnitř kamenného kruhu stojí domy, zahrady i tradiční anglický hostinec. Jen...

Uvnitř kamenného kruhu stojí domy, zahrady i tradiční anglický hostinec. Jen málokde na světě existuje vesnice, která by byla tak těsnou součástí několik tisíc let staré památky. Procházka Avebury...

22. května 2026

Maďarsko není jen Budapešť. Navštivte Montmartre Dunaje i hlavní město Balatonu

Ostřihom (neboli Esztergom) se pyšní velkolepou bazilikou, která je největším...

Za perlu této země je považovaná Budapešť, která každoročně okouzlí tisíce turistů. Skutečné poklady Maďarska však často čekají až za hranicemi slavné metropole. Stačí sednout do vlaku nebo auta a...

21. května 2026  8:30

KVÍZ: Poznáte světová letiště podle kódů i kuriozit? Otestujte se v cestovatelském kvízu

Čtyřicetimetrový vnitřní vodopád Jewel Rain Vortex na letišti Changi v...

Letiště nejsou jen místa, kde čekáme na kufr nebo hledáme správný gate. Některá mají ikonické kódy, jiná slavná jména, neobvyklé terminály nebo ranveje, které se zapsaly do historie cestování....

vydáno 21. května 2026

Divocí býci, malebná města a dechberoucí zeleň. Poznejte hrdinské ostrovy Azory

Premium
Erbovní květinou Azor je krásná modrá hortenzie.

„Rudá krajina připomínající Mars, býci v ulicích a pochoutka dušená na rozžhaveném dřevě – to jsou jen tři ingredience, kterými vám Azorské ostrovy okoření vaše zážitky. Přidejte větrné mlýny jako z...

20. května 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie ve stanici Lednice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  20. 5. 19:49

Toužíte po klidu a odpočinku? Kapverdy vás potěší počasím i výhodnou cenou

Pokud toužíte po exotické dovolené bez davů turistů, odleťte na Kapverdy. Tuto...

Pokud toužíte po exotické dovolené bez davů turistů, odleťte na Kapverdy. Tuto africkou zemi můžete navštívit po celý rok, vždy se zárukou krásného, slunečného počasí. Všechny místní ostrovy jsou...

20. května 2026  8:30

Dobrovolně za mříže. Brněnská káznice na Cejlu odhaluje děsivou minulost

Základní kámen moravskoslezské trestnice byl položen v roce 1772.

Chcete-li se dobrovolně dostat za katr, máte jedinečnou příležitost v Brně. Bývalá káznice na Cejlu patří k nejpůsobivějším a zároveň nejtemnějším místům ve městě. Návštěvníci mohou projít autentické...

20. května 2026

Země, kde se nikam nespěchá. Uruguay je jiná, než si lidé myslí, vypráví Češka

Premium
Uruguayci jsou otevření a laxní. Neřeší časový harmonogram, popisuje život v...

Místo topení klimatizace, večeře v jedenáct večer a toaletní papír patřící do koše. Studentka Štěpánka z Prahy strávila rok v Uruguayi a poznala zemi, která je úplně jiná, než si většina Evropanů...

19. května 2026

Meteora jsou kláštery mezi nebem a zemí. Krásnější západ slunce neuvidíte

Nad krajinou severního Řecka se tyčí obří skalní věže. Meteora kombinuje...

Nad krajinou severního Řecka se tyčí obří skalní věže. Meteora kombinuje dramatickou přírodu, pravoslavnou spiritualitu i historii plnou odvahy. Návštěvníky sem lákají nejen unikátní kláštery...

19. května 2026

Město nad řekami. Udělejte si výlet do Mělníka, okouzlí vás nejen soutok

Mělník není městem, které by se v cestovatelských plánech drželo na předních...

Mělník není městem, které by se v cestovatelských plánech drželo na předních příčkách. Přesto má svou atmosféru i kouzlo a do města nad soutokem dvou největších českých řek se vyplatí jednou za čas...

18. května 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.