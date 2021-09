Itálie za deset eur. Letenky po Evropě jsou laciné jako nikdy předtím

Zahraniční cestování nadále komplikuje byrokracie v podobě „vstupních formulářů“ či nutnosti prokazovat se očkováním proti nemoci covid-19, případně negativním testem. Před cestou by člověk měl navíc nastudovat hory pokynů, co se v cílové oblasti vyžaduje a co ne.

Přesto je tu alespoň jedna dobrá zpráva. Letecká doprava po Evropě (nikoli na dálkových trasách) se z koronaviru do velké míry zotavila, přibyla řada nových zajímavých spojení. A co se financí týká, prodloužený víkend třeba na řeckých ostrovech či ve Španělsku se definitivně dostal na úroveň výletu do Beskyd či na Šumavu.