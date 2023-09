S partou i s rodinou. Emiráty jsou mezi českými výletníky stále oblíbenější

Do malé země na okraji Perského zálivu míří nejvíc cestujících mezi listopadem a květnem. V této hlavní sezoně bývá logicky nejvíce vyprodáno. Podle společnosti Pelikán jsou Emiráty destinací s největším nárůstem oblíbenosti i proto, že existuje obrovská nabídka možností, jak se do Dubaje dopravit, a také vysoká frekvence letů.

Kromě klasických dopravců, jako jsou Emirates, si Češi vybírají i nízkonákladové lety z Vídně a z Budapešti. Právě odtud létá WizzAir, tedy aerolinky, které si k cestě do Emirátů vybírá více než polovina českých cestujících. „Pětina jich létá s ČSA a zhruba desetina vybírá prémiové domácí aerolinky Emirates, které od ledna létají do Dubaje dvakrát denně,“ doplňuje mluvčí společnosti Pelikán Katarína Šuchterová.

Pohled na Downtown Dubai a Burdž Chalífa

Nejlevněji se nyní do Spojených arabských emirátů lze dostat z Budapešti, letenky začínají na 3 000 Kč, a to dokonce i během zmíněné hlavní sezony. „Cestující by si tak měli pospíšit, jakmile se zvýší zájem, půjdou nahoru i ceny letenek,“ upozorňuje Šuchterová. Pelikán totiž letos eviduje o třicet procent vyšší zájem o letenky oproti loňsku. Takzvané „booking-window“, tedy čas mezi ideálním nákupem letenek a samotnou dovolenou, činí dva až tři měsíce. Vzhledem k blížícímu se listopadu se tedy září jeví jako ideální čas.

A jak vypadá ideální dovolená v této arabské zemi podle českých cestovatelů? V průměru sem míří na sedm dní, což je podle společnosti Pelikán ideální doba pro ty, kteří do této destinace letí poprvé a chtějí toho co nejvíce prozkoumat, tak pro ty, co se vracejí a preferují tentokrát třeba pobyt na pláži.

Své si zde najdou rodiny s dětmi, parta kamarádů i cestující páry. Jen v Dubaji každoročně přibudou atrakce z kategorie světových nej: vedle nejvyšší budovy světa (Burdž Chalífa) je to namátkou největší tancující fontána, největší nákupní centrum či největší akvárium. Podle portálu TripAdvisor se tak ne nadarmo Dubaj stala nejlepší destinací na celém světě, stejně jako loni. Výhodou města, které svou budoucnost vidí právě v dalším rozvíjení turismu, je i vysoká bezpečnost.

Hilton Resort v emirátu Rás al-Chajma (3. června 2022)

„Dubaj je zároveň výborná brána dále do světa. Má strategickou polohu a výborné letiště,“ pokračuje Šuchterová a upozorňuje na letenkový program multicity. To je možnost zakoupit si v rámci jedné letenky několik dovolených. V Dubaji tak lze strávit třeba tři dny v rámci cesty na Srí Lanku, do Thajska, Maledivy či na Fidži.

Ale není to jen Dubaj, co láká české cestovatele v této arabské zemi. Polovina cestujících totiž míří do hlavního města Abú Zabí, případně na pláže u Rás al-Chajma.