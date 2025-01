Od moře až po Alpy. Jak a kde se výhodně svezete v Německu vlakem

Část 1/4

Pokud to bude možné, vyhněte se v Německu nákupu jednotlivých jízdenek na velké vzdálenosti na poslední chvíli. Ilustrační snímek

Více než 33 tisíc kilometrů většinou elektrifikovaných železničních tratí v Německu ročně využijí asi tři miliardy pasažérů. Impozantní čísla řadí západního souseda na samou špici drážních systémů v Evropě. Pro srovnání: v Česku se loni po kolejích svezlo přibližně 185 milionů lidí, tedy asi šestnáctkrát méně (poměr počtu obyvatel je 1:8).

Navzdory „národnímu sportu“, kterým jsou v Německu časté stížnosti především na dominantního dopravce Deutsche Bahn (DB), jezdí německé vlaky v mezinárodním srovnání rychle, s moderním vozovým parkem a po velmi kvalitním kolejovém svršku. O něco horší je to s dochvilností, nicméně zpoždění jsou velmi často působená obřími stavebními projekty, jejichž cílem je dál vylepšit železniční infrastrukturu. Podle údajů DB přijíždí včas (tj. s maximálním zpožděním pět minut oproti jízdnímu řádu) 88 procent regionálních vlaků a 61 procent dálkových spojů.

V Německu vedou koleje samozřejmě do všech větších měst, vlakem se však dostanete i do řady atraktivních oblastí. Soupravy zajíždějí také k pobřeží a na některé ostrovy v Baltském či Severním moři. Přinášíme přehled železničních úseků, které si v Německu stojí za to projet (seznam je seřazen od severu k jihu). V druhé polovině článku pak probereme typy vlaků a specifika německých železnic.