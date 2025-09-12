Nový trend, jak ušetřit za letenku. Mladí cestovatelé se naučili nové triky

Premium

Fotogalerie 5

Stále častěji můžete na letištích vidět hlavně mladé lidi, kteří kromě telefonu a peněženky cestují zcela bez zavazadel. | foto: - / DPphoto / ProfimediaProfimedia.cz

Klára Lyons
Letecké společnosti vydělávají na poplatcích za nadrozměrná zavazadla jmění. U cestovatelů mladé generace se proto stále více objevuje trend „nahého cestování“ bez zavazadla. Internet se navíc hemží nápady, jak obelstít kontroly u odletových bran. Brzy ovšem mohou být všechny tyto snahy zbytečné kvůli novému nařízení evropského parlamentu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Naplnit kapsy a letět

Ruku v ruce s klesajícími cenami letenek u nízkonákladových leteckých společností rostou poplatky za přidaná zavazadla. Mnoho lidí tedy v poslední době začíná upřednostňovat takzvané „nahé cestování“, tedy cestování bez zavazadel.

Tento trend, který se týká především mileniálů a generace Z, spočívá v tom, že cestující nastoupí do letadla kromě telefonu a peněženky zcela bez zavazadel. V některých případech si naplní kapsy oblečením a dalšími věcmi, nebo si později nechá zavazadla doručit levnější cestou.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Podzimní výlet za hranice. Polsko láká na temnou historii i krásnou přírodu

Barevné lesy, ranní mlhy plazící se údolím a k tomu atmosféra dávných příběhů – tak vypadá brzký podzim v polském Dolním Slezsku. Stačí překročit hranice a ocitnete se v kraji, kde romantika zámků...

ZANIKLÉ TRATĚ: Arnoštovská úzkokolejka odklízela na Šumavě polomy

Zaniklé tratě nás po čase opět zavedou na Šumavu. Budeme pátrat po stopách lesní úzkokolejky, která odvážela kalamitní dřevo ze Schwarzenberských lesů. Měla fungovat jen pár měsíců, ale v provozu...

Větší fyzické dno jsem nezažil, říká Pavel Liška o Papui Nové Guineji

Možná jste ho viděli, jak o svých motocyklových výpravách do daleké divočiny vypráví v zábavních televizních pořadech. Jenže ve skutečnosti to žádná legrace není. Je to dřina spojená s nebezpečím,...

Co dělat, když se vrátíte z dovolené a všichni se mračí, smrdí a nadávají

Návrat z dovolené v zahraničí znamená často šok. Podle čeho poznáme, že jsme zase v Česku? Co nám tu vadí a co by bylo dobré změnit, abychom se doma cítili líp? A co je vlastně podovolenkové blues?...

Nahá Lady Godiva z Coventry. Jak se z manželského sporu stala legenda

Příběh, který se stal mýtem, a mýtus, který formuje identitu města. Legendární Lady Godiva z Coventry fascinuje už téměř tisíc let. Byla to skutečná postava, nebo pouhý výplod fantazie? A pokud...

Tajemná jeskyně Býčí skála skrývá malbu z neolitu, ale i pravěké pohřebiště

Jeskyně Býčí skála, druhý nejrozsáhlejší jeskynní systém Moravského krasu, přitahuje pozornost svými archeologickými nálezy i bájnou aurou tajemna. Ve Křtinském údolí, nedaleko od Brna, leží místo,...

12. září 2025

Nový trend, jak ušetřit za letenku. Mladí cestovatelé se naučili nové triky

Premium

Letecké společnosti vydělávají na poplatcích za nadrozměrná zavazadla jmění. U cestovatelů mladé generace se proto stále více objevuje trend „nahého cestování“ bez zavazadla. Internet se navíc hemží...

12. září 2025

VIDEO: Roztomilá a vtipná Halle Berry zve na podzim ve Švýcarsku

Roger Federer se už podruhé spojil se švýcarskou turistickou organizací Switzerland Tourism, aby nalákal návštěvníky na nádherný podzim ve Švýcarsku. Bývalá tenisová jednička si letos přizvala i...

11. září 2025  14:42

Deset nejdůležitějších objevitelů světa, kteří definitivně změnili zeměpis

Museli být ukrutně umanutí, aby se vydali na cesty, které je zapsaly do dějin lidstva. Redaktor magazínu Víkend DNES vybral deset průzkumníků bílých míst na mapách od Vikingů přes Kolumba až po...

11. září 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  10.9 12:31

Finty, kterými vás letecké společnosti chtějí oškubat při nákupu letenky

Premium

Není to zlodějina, ale docela legální marketingový proces. Nic to nemění na tom, že na jeho konci se můžeme cítit neslušně ošizení. Letecké společnosti totiž nemají v plánu naše peníze šetřit, ale...

10. září 2025

Nahá Lady Godiva z Coventry. Jak se z manželského sporu stala legenda

Příběh, který se stal mýtem, a mýtus, který formuje identitu města. Legendární Lady Godiva z Coventry fascinuje už téměř tisíc let. Byla to skutečná postava, nebo pouhý výplod fantazie? A pokud...

9. září 2025

Podzimní výlet za hranice. Polsko láká na temnou historii i krásnou přírodu

Barevné lesy, ranní mlhy plazící se údolím a k tomu atmosféra dávných příběhů – tak vypadá brzký podzim v polském Dolním Slezsku. Stačí překročit hranice a ocitnete se v kraji, kde romantika zámků...

9. září 2025

Co nejhoršího se na dovolené stalo vám? Reklama cestovky jako virální hit

Z reklamy nízkonákladové britské cestovní kanceláře Jet2 se téměř přes noc stala virální senzace. Rozhodně však z jiného důvodu, než by si společnost přála. Proč slogan „Nic se nevyrovná dovolené s...

8. září 2025

Cyklotrasa A1 vede z Radotína do Sedlce. Projeďte levý břeh Vltavy v Praze

Cyklotrasa A1 patří k nejoblíbenějším v Praze. Na téměř 30 kilometrech podél levého břehu řek Berounky a Vltavy vede z Radotína přes Smíchov, centrum a Holešovice až do Sedlce. Podívejte se, kudy...

7. září 2025

ZANIKLÉ TRATĚ: Arnoštovská úzkokolejka odklízela na Šumavě polomy

Zaniklé tratě nás po čase opět zavedou na Šumavu. Budeme pátrat po stopách lesní úzkokolejky, která odvážela kalamitní dřevo ze Schwarzenberských lesů. Měla fungovat jen pár měsíců, ale v provozu...

7. září 2025

Nulový odpad, zákon o barvách, trpasličí sloni. Řecké ostrovy jsou sbírkou kuriozit

Premium

Opuštěná vesnice s divokými kozami, soběstačný ostrov fungující na obnovitelné zdroje nebo sopečný pekelný kotel, na jehož dno lze sejít pěšky. Tyhle řecké ostrovy jsou přehlídkou kuriozit – při...

6. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.