Naplnit kapsy a letět
Ruku v ruce s klesajícími cenami letenek u nízkonákladových leteckých společností rostou poplatky za přidaná zavazadla. Mnoho lidí tedy v poslední době začíná upřednostňovat takzvané „nahé cestování“, tedy cestování bez zavazadel.
Tento trend, který se týká především mileniálů a generace Z, spočívá v tom, že cestující nastoupí do letadla kromě telefonu a peněženky zcela bez zavazadel. V některých případech si naplní kapsy oblečením a dalšími věcmi, nebo si později nechá zavazadla doručit levnější cestou.