Absurdita Severního Kypru přivádí turisty do opuštěného letoviska Varoša

Teprve několik měsíců je v letovisku Varoša přístupná i pláž. Místo neláká jen zahraniční turisty, podle místního průvodce se o něj zajímají také například obyvatelé řecké části Kypru, jejíž vládní představitelé s otevřením letoviska nesouhlasí.

Vstup do areálu je bezplatný, kolo si lze vypůjčit na dvě hodiny za jedno euro. Ve vstupní části nebo u pláže fungují stánky s občerstvením. Do budov mají lidé přístup zakázán. Vláda Severního Kypru chce ale toto místo postupně oživovat, veřejnost by se tak mohla v budoucnu podívat i do některého z domů, uvedl místní průvodce. Areál zahrnuje pobřeží s hotely, část s obchody a službami a také ulice s domy, ve kterých bydleli kyperští Řekové.

Agentura Reuters loni v srpnu informovala, že vláda Kyperské republiky chce odebrat, neobnovit nebo nevydat pasy představitelům severní části ostrova, kteří rozhodli o otevření Varoši. Místní průvodce řekl ČTK, že severokyperští činitelé přesto nadále trvají na svém plánu obnovy opuštěného letoviska.

Varoša je předměstí Famagusty a před rozdělením Kypru byla vyhledávanou destinací turistů i filmových celebrit. Jezdila tam například Brigitte Bardotová, Sophia Lorenová či Elizabeth Taylorová.

Kyperští Řekové museli po turecké invazi na Kypr v roce 1974 z města Varoša odejít. Město tehdy mělo asi 40 000 obyvatel. Legálně tam kyperským Řekům dodnes podle OSN patří pozemky či byty.

Severokyperská turecká republika vznikla na severu ostrova v roce 1983. Turecko v roce 1974 vyslalo na Kypr vojáky v reakci na pokus nacionalistických kyperských Řeků o převrat. V jižní části ostrova funguje mezinárodně uznávaná Kyperská republika, která je od roku 2004 členem Evropské unie.