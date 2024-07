Kulturní léto v Rakousku. Bad Ischl a jezero Attersee vás příjemně osvěží

Může se hodit Většina hotelů v Bad Ischlu má svoje vlastní bazény se solankou, kde můžete poznat její léčivé účinky. Pro veřejnost je s venkovními i vnitřními bazény otevřen EurothermenResort, kde se lze koupat až do půlnoci. Pro zájemce se v Císařské vile konají několikrát za den prohlídky s průvodcem. Umělecká výstava v Sudhausu (náměstí Salinenplatz 1) prezentuje umění se solí a vodou prostřednictvím soch, instalací, filmů a fotografií. Obdivuhodné dílo zde vytvořil japonský umělce Jamamoto Motoi, který na podlahu nakreslil vzory z přibližně šesti tun soli. Kromě jezera Attersee se můžete koupat i na venkovních koupalištích (například Attersee am Attersee, Seewalchen am Attersee, Unterach am Attersee, Steinbach am Attersee), která jsou kolem jezera. Potápěčské lokality s pravěkými stavbami a sochami naleznete v Nußdorfu am Attersee a v Hinkelsteine ve Steinbachu.