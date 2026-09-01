Fronty, vedra i drahé dovolené. Léto ukázalo odvrácenou tvář cestování
Adrenalin nad tisícimetrovou propastí. Bondův Schilthorn je jen pro odvážné
Co má společného 2 970 metrů vysoký Schilthorn v Bernských Alpách s neohroženým agentem Jejího Veličenstva? Letos uplynulo 58 let od doby, kdy si jedna z nejoblíbenějších vyhlídkových hor Švýcarska...
Strastiplná cesta dětí do školy. Přebrodí řeky, hory zdolávají po chatrných žebřících
Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí překonávat řeky po lanech, šplhat po žebřících nebo se vydat lanovkami. Podívejte se na místa, kde je cesta za vzděláním...
Český výletník: Klidný a odlehlý. Hrad Šípkové Růženky opravdu existuje
Návštěvní sezona hradů a zámků vrcholí a některé památky se otevírají veřejnosti dokonce zadarmo. Tak kam vyrazit? Zkuste jeden z nejméně známých mezi stovkou státních hradů – Nový Hrádek u Lukova.
Komunisté chtěli porazit Coca-Colu. Vlastní verzí nápoje se pyšní mnoho států
Když americký lékárník John Stith Pemberton v roce 1886 namíchal nápoj, z něhož se později stala Coca-Cola, odstartoval celosvětovou revoluci. Slavná limonáda je dnes dostupná téměř všude. V řadě...
Čtenáři odhalili, co se skrývá v regálech. Kravský trus a ulity bez šneků
Zahraniční supermarket může být pro českého cestovatele stejně překvapivý jako samotná destinace. V regálech se vedle běžného zboží objevují speciality, které by doma hledal jen málokdo – od...
Strastiplná cesta dětí do školy. Přebrodí řeky, hory zdolávají po chatrných žebřících
Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí překonávat řeky po lanech, šplhat po žebřících nebo se vydat lanovkami. Podívejte se na místa, kde je cesta za vzděláním...
Fronty, vedra i drahé dovolené. Léto ukázalo odvrácenou tvář cestování
Fronty turistů v Dolomitech, vedra, která rozpálila pražské ulice téměř k 60 stupňům, přeplněná Vltava i pláže, kde letos zmizela lehátka a slunečníky. Letošní léto ukázalo, jak se cestování mění pod...
Ostrov bez zeleně býval nejhustěji osídleným místem. Lidé tu nebyli dobrovolně
Kdysi tu v nelidských podmínkách žily tisíce horníků, dnes je Hašima opuštěným městem duchů. Betonový ostrov u Nagasaki láká turisty svou apokalyptickou atmosférou a zaujal i filmaře. Natáčel se tu...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Čtenáři odhalili, co se skrývá v regálech. Kravský trus a ulity bez šneků
Zahraniční supermarket může být pro českého cestovatele stejně překvapivý jako samotná destinace. V regálech se vedle běžného zboží objevují speciality, které by doma hledal jen málokdo – od...
Dodávkou s dětmi: Po hradech na Malši a zmrtvýchvstání tvrze Tichá
Kudy ve středověku vedla důležitá stezka, tam začali stavět hrady. To je i příběh jihočeské řeky Malše, dávné cesty z Českého království do Rakous, a hradů, které novověcí nadšenci vyklučili z křoví...
KVÍZ: 25 Nej Brna: Jak prožít léto v moravské metropoli?
Brno ukrývá řadu českých i evropských prvenství, rekordů a unikátů – od nejstaršího veřejného parku přes mimořádné divadelní budovy až po jednu z největších kostnic v Evropě. V kvízu zjistíte, jak...
Komunisté chtěli porazit Coca-Colu. Vlastní verzí nápoje se pyšní mnoho států
Když americký lékárník John Stith Pemberton v roce 1886 namíchal nápoj, z něhož se později stala Coca-Cola, odstartoval celosvětovou revoluci. Slavná limonáda je dnes dostupná téměř všude. V řadě...
Tchaj-wan bez příkras. Redaktor navštívil ostrov baseballu, chrámů a nočních trhů
Když jsem dostal nabídku strávit téměř dva týdny na Tchaj-wanu, ani minutu jsem neváhal. O ostrově jsem do té doby věděl především to, že tam v létě panuje velké vedro a vysoká vlhkost. Přesto jsem...
Češi chtějí cestovat sami, ale bez plánování. Cestovky na to reagují
Polovinu delších zahraničních cest si Češi organizují sami, na cestovní kanceláře ale nezanevřeli. Naopak jejich podíl na organizaci cest meziročně vzrostl. Cestovní kanceláře proto rozšiřují nabídku...
Pronájem historické hradební bašty v centru Ivančic (70 m2) Unikátní prostor pro váš byznys
Mlýnská, Ivančice, okres Brno-venkov
13 000 Kč/měsíc
Český výletník: Klidný a odlehlý. Hrad Šípkové Růženky opravdu existuje
Návštěvní sezona hradů a zámků vrcholí a některé památky se otevírají veřejnosti dokonce zadarmo. Tak kam vyrazit? Zkuste jeden z nejméně známých mezi stovkou státních hradů – Nový Hrádek u Lukova.
Děti se nudit nebudou. Hochkönig láká na hřiště i jednu z nejdelších kuličkovek
Místo jedné velké atrakce nabízí desítky menších zážitků v kulisách úchvatných Alp. Od dobrodružných hřišť přes lesní tobogány až po tematické stezky a více než půl kilometru dlouhou kuličkovou...