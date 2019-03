Nebe nad Evropou nikdy nebylo tak husté. Letní letový řád 2019 startuje

Konečně slušná nabídka do Chorvatska, chce se zvolat při pohledu na nově zaváděnou leteckou linku z Prahy do Zadaru, kterou nyní dvakrát týdně obsluhuje největší evropská nízkonákladová společnost Ryanair.

Je to tak trochu paradox. Teprve nyní se otevírá první skutečně nízkonákladové spojení do země, která se co do obliby mezi českými dovolenkáři dlouhodobě drží na jednom ze tří prvních míst.

Itálie, Dánsko i Kazachstán

Není to ale jediná dobrá zpráva pro ty, kdo se chystají na výlet po Evropě a blízkém okolí a mají ambice si takovou dovolenou zařídit sami. Nejen dlouhatánské pláže, ale i nejvyšší polohy Apenin jsou nyní snadno dostupné z Pescary ve středoitalském regionu Abruzzo (Ryanair, dvakrát týdně).

Po letech se obnoví také přímé spojení do Florencie (Vueling čtyřikrát týdně, létat se ale bude až od září). Potěší i nová přímá linka Ryanairu na Mallorcu (jednou týdně od začátku června).

Nové linky mířící z Prahy do jižní Evropy představují především konkurenci pro firmu Smart Wings, která má stále na mnoho jiných relací z Prahy monopol. Podle toho vypadají i ceny. Tam, kde se v minulosti objevila nízkonákladová konkurence, například do Španělska, došlo vždy k výraznému zlevnění, přičemž podobný vývoj lze očekávat i letos.

Hlavně rodiny s dětmi potěší historicky první přímé spojení z Prahy do dánského Billundu. Proslulý Legoland je dostupný z letiště pěšky (!) a díky rotaci linky třikrát týdně se dá takový výlet snadno pořídit i jako prodloužený víkend.

Poprvé se také dá přímo dostat z Prahy do anglického přístavního města Bournemouth, které zase může posloužit jako základna pro výpravy za pěknými pobřežními scenériemi jihozápadní Anglie, případně na pověstmi opředená vřesoviště v oblastech Dartmoor a Exmoor.

Ze vzdálenějších destinací je nově z Prahy obsloužená hospodářská metropole Maroka Casablanca (Air Arabia Maroc, dvakrát týdně), kterou lze kombinovat s již půl roku fungujícím přímým spojením do Marrákeše (Ryanair, dvakrát týdně).

První vlaštovka do Chorvatska. Zadar (na snímku katedrála sv. Anastázie) nově spojuje s Prahou přímá linka Ryanairu. Také kazašská metropole Astana (Nur-Sultan) bude mít od června přímé spojení s Prahou.

Poprvé lze letět také bez přestupu do Kazachstánu (SCAT Airlines, dvakrát týdně od června), a to do hlavního města Astany (Nur-Sultan). Turecký SunExpress bude od června dvakrát týdně operovat linku do oblíbeného tureckého letoviska Antalya.

Řecké ostrovy i Kypr

Z letišť v blízkém okolí Česka dochází k největšímu nárůstu linek i frekvencí ve Vídni, což potěší hlavně obyvatele jižní Moravy. Mezi nízkonákladovými společnostmi tu jsou hlavními soupeři Wizz Air a Ryanair, výborné je rozšířené spojení na řecké ostrovy včetně těch menších jako je Santorini či Mykonos.

Četné lety vedené v rezervačním systému Ryanairu jsou z Vídně operované sesterskou společností Lauda Motion. Z netradičních linek Wizz Airu z Vídně může zaujmout relace do makedonského Ochridu, bosenské Tuzly či ukrajinského Charkova.

Zadumaná vřesoviště v oblasti Dartmoor na jihozápadě Anglie jsou nyní lépe dostupná díky přímé lince Praha–Bournemouth. Tak snadno jako nikdy předtím se nyní dostanete z Prahy do jordánské metropole Ammánu.

K zajímavému vývoji dochází na letištích v Krakově a Katovicích, která jsou snadno dostupná zejména ze severní Moravy a Slezska. Ryanair hodlá ještě letos zřídit základnu (tj. bázovat tam letadla) v Katovicích, kde dosud dominuje Wizz Air, zatímco maďarský dopravce se naopak „naveze“ do krakovského letiště, kde má nyní velkou převahu Ryanair (v současnosti přes šedesát linek).

Nájezd nových destinaci bude sice pozvolný a většina začne nalétávat až na podzim, nicméně v minulosti podobný vývoj vždy vedl k poklesu cen. V tomto konkrétním případě to zřejmě znamená také definitivní marginalizaci nedalekého letiště v Ostravě-Mošnově, alespoň co se pravidelných spojů týká. Ostrava nabízí v současnosti jen dvě linky, do Londýna/Stanstedu a Milána/Bergama.

Pozor na zavazadla

Zatímco nabídka leteckých spojů se neustále rozšiřuje, co se týče přepravy zavazadel dochází spíše k přitvrzování. I u „tradičních“ leteckých společností je už pravidlem, že se v ekonomické třídě za odbavené zavazadlo připlácí a nemusí to být zanedbatelné částky. Například u letů mezi Evropou a USA takový poplatek typicky činí 50 eur (1 300 Kč) v každém směru.

Letní letový řád letiště Václava Havla pro rok 2019 Pravidelná přímá letecká spojení z Prahy teď provozuje celkem 69 dopravců. Létá se celkem do 162 destinací v 54 zemích světa. V provozu jsou také přímá spojení do 16 dálkových destinací, což je nejvíce v novodobé historii Letiště Praha. V porovnání s předchozí letní letovou sezónou se celkový počet leteckých společností operujících přímé linky z Prahy letos zvýšil o dva. Mezi novými dopravci se v Praze poprvé objevuje Air Arabia, SCAT Airlines, SunExpress a United Airlines. Celkem se v rámci letního letového řádu létá do 14 nových destinací. Nejvíce linek z Prahy bude během letošní letní sezony směřovat do Itálie (17 destinací), následované Velkou Británii (16 destinací) a Španělskem a Řeckem (obě 12 destinací). Mezi nejoblíbenější destinace s nejvyšším počtem spojení z Letiště Václava Havla Praha bude patřit Londýn (až 93 letů týdně), Moskva (až 63 letů týdně), Paříž (až 58 letů týdně), Amsterdam (až 54 letů týdně) a Varšava (až 52 letů týdně). Celkový přehled novinek:

Ammán (Ryanair), Astana (SCAT Airlines), Billund (Ryanair), Bournemouth (Ryanair), Casablanca (Air Arabia Maroc), Florencie (Vueling), Marrákeš (Ryanair), Moskva/Žukovskij (Ural Airlines), New York/Newark (United Airlines), Paříž/Beauvais (Ryanair), Pescara (Ryanair), Stockholm/Skavsta (Ryanair), Šardžá (Air Arabia), Zadar (Ryanair)

Největší evropská nízkonákladová společnost Ryanair od loňského podzimu povoluje vzít sebou na palubu jako příruční zavazadlo pouze malý batoh o maximálních rozměrech 35 x 20 x 25 centimetrů.

Pokud jste zvyklí na „staré“ rozměry (55 x 40 x 20 cm, hmotnostní limit 10 kg), musíte si musíte připlatit tzv. přednostní nástup na palubu, obvykle od šesti eur (160 Kč) za úsek. Podobnou politiku uplatňuje i Wizz Air, zatímco easyJet zůstává u původního modelu, tedy maximálně 56 x 45 x 25 cm, bez hmotnostního limitu.

Ze zkušenosti bývají v posledních letech kontroly rozměrů příručních zavazadel mnohem laxnější než dříve a o milimetry se s vámi dnes nikdo hádat nebude. Od vážení se prakticky úplně upustilo, což ale neznamená, že na palubu pronesete cokoli.

Výhledově do Alžírska i Arménie

Z evropských států zůstávají letecky nejhůře obsloužené Bělorusko, kam nelétají žádné nízkonákladové společnosti, a Albánie (do Tirany míří jen několik málo linek Wizz Airu). Co se týká nejbližšího evropského okolí, aktuálně probíhají námluvy Ryanairu o vstupu na alžírský trh, jedná se o lince z Milána/Bergama do Alžíru. Pokud se věc dotáhne do úspěšného konce, spojení by mohlo fungovat už od podzimu.

Podobná jednání probíhají také s úřady v Arménii, kam by letadla Ryanairu mohla dosednout v roce 2020. Jako cílové letiště by zřejmě posloužilo Gjumri, vzdálené asi 120 kilometrů od Jerevanu.