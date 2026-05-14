Letištní kontrola zvládnutá hladce. Poradíme, jak sbalit zavazadlo

Matouš Waller
  4:00
Na pasažéry čeká při cestách letadlem méně komplikací než v minulosti. Přesto není na škodu připomenout pár základních pravidel a kroků, jak zajistit, aby bezpečnostní kontrola na letištích proběhla co možná nejsnadněji. Jak tedy před dovolenou zabalit kufry, nachystat léky či drogerii a kosmetiku nebo například zajistit notebooky a powerbanky? Přinášíme tipy pro „prvoletiče“.
Cestující s kufrem na ruzyňském letišti (ilustrační snímek) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Jak probíha kontrola zavazadel a co projde na palubu letadla
V letecké přepravě platí v zájmu bezpečnosti řada opatření, jež mohou zkomplikovat začátek dovolené nebo třeba služební cesty. Na palubu zkrátka není možné vzít cokoli, a pokud se do kufru zatoulají nepovolené předměty, budete se s nimi muset (alespoň na dobu pobytu) rozloučit.

Pamatovat je nicméně potřeba i na to, že pravidla se mohou mírně lišit mezi letišti a dokonce i mezi jednotlivými terminály – což je třeba případ pražského Letiště Václava Havla v Ruzyni.

Právě to jakožto největší vzdušný přístav v Česku poslouží v článku pro příklad, ačkoli při dodržení základních pravidel uspějete prakticky kdekoli. Letiště navíc provozuje webovou stránku, kde lze jednoduše ověřit, zda lze některý předmět do letadla vzít.

Pro příruční zavazadla, která si cestující berou na palubu, a ta odbavená mířící do podpalubí platí odlišná pravidla.

Jak probíhá bezpečnostní kontrola

Největším strašákem cestujících, kteří letí poprvé, jsou bezpečnostní kontroly. Těmi musí před letem projít každý cestující a všechna zavazadla. Po příchodu ke kontrole je vždy nutné do boxů na pásu odložit předměty, jež by mohly spustit alarm při průchodu rámem:

  • svrchní oděvy;
  • pokrývku hlavy;
  • opasek a hodinky;
  • všechny předměty z kapes.

Do připravených boxů je během kontroly nezbytné vyskládat předměty z kapes.

V každém případě se cestující musí řídit pokyny bezpečnostních pracovníků. Ti mohou dle svého uvážení vyžadovat i další opatření – například sundání bot.

Drogerie a kosmetika

K nejčastějším komplikacím během bezpečnostních kontrol patří právě vlastní kosmetika. Do odbaveného zavazadla smí prakticky bez omezení, během balení příručního zavazadla je však třeba se řídit základním pravidlem o dvou podmínkách:

  • použít balení do objemu 100 mililitrů;
  • vše umístit do uzavíratelného průhledného sáčku o objemu jeden litr.

Cestovní základ: uzavíratelný litrový průhledný sáček a uvnitř vše do sta mililitrů.

Sáček je během kontroly nutné umístit do boxu na kontrolní pás. Výjimkou je například kontrola na ruzyňském Terminálu 2 (lety do Schengenského prostoru), kde je díky moderním CT skenerům možné tekutiny nechat v kufru.

Na co všechno se opatření vztahuje:

Z hlediska letecké bezpečnosti jsou za tekutinu považované i nejrůznější gely, pasty či aerosoly:

  • tekutá mýdla, šampony a kondicionéry;
  • zubní pasty, krémy a balzámy;
  • deodoranty a parfémy;
  • řasenky a rtěnky;
  • spreje.

Řešením mohou být malá cestovní balení, v nichž už dnes kosmetiku prodává řada firem, případně sady cestovních lahviček a dóz. Do nich pak lze v odpovídajícím množství přesunout potřebné přípravky.

Problémy mohou nastat u sprejů – deodorantů, ale například i repelentů proti hmyzu. Jistější volbou jsou v tuhé nebo gelové variantě či s kuličkovým aplikátorem.

Výjimky z pravidla o objemu

Dlouhou dobu platilo, že bezpečností kontrolou neprojde žádná láhev s pitím – trikem bylo projít s prázdnou lahví a poté ji naplnit. Na ruzyňském Terminálu 2 (Schengen) je však díky CT skenerům povolena i jedna až dvoulitrová nádoba.

Dokonce nemusí být ani s vodou, letiště totiž povoluje tekutinu, aerosol i gel – pozor však na případné kontroly na jiných letištích, které těmito skenery nedisponují.

Pracovníci bezpečnosti díky skenerům vidí dovnitř kufrů a dokážou rozpoznat nebezpečné předměty.

Výjimka z pravidla o maximálním objemu tekutin se zároveň vztahuje na stravu a pití pro dítě – obojí je povolené v množství potřebném na dobu cesty.

STEB balení

Zkratka značí Security Tamper Evident Bag – tedy bezpečnostní průhledný sáček s indikací neoprávněné manipulace.

Platí také samozřejmě pro produkty zakoupené až na letišti v bezcelní zóně. U nich by se mohly komplikace objevit až během případného přestupu – zabalené proto musí být v takzvaném STEB balení, které dostanete při nákupu.

Léčiva

Přísná omezení však neplatí pro léky – ať už kapky, spreje nebo sirupy. I v kabinovém zavazadle jsou povolené v množství přesahujícím 100 mililitrů, během kontroly je však bude většinou potřeba předložit, tedy umístit do přepravky na pásu.

Do letadla je možné v přiměřeném množství vzít:

  • léky bez předpisu (například proti bolesti);
  • medikamenty na předpis;
  • injekční jehly;
  • speciální výživu.

Pozor na CBD

Dnes už řada kosmetických či léčivých přípravků využívá CBD, které je v České republice legální. V některých zemích (například oblíbený Egypt či Turecko) však vlastnictví těchto přípravků může vést k postihu.

Všechna léčiva by měla být ideálně zabalená v originálních obalech včetně příbalových letáků. Ani u léků na předpis nebo jehel však není bezpodmínečně nutné mít potvrzení od lékaře, ačkoli se může během kontroly hodit.

Elektronika

Notebooky či powerbanky patří v každém případě do příručního zavazadla, nikoli do podpalubí. Důvody jsou hned dva – nejen že jde o drahé vybavení, za jejichž případné poškození nemusí aerolinky ručit, ale i kvůli riziku požáru. Proto baterie do odbaveného zavazadla ani nesmí.

Na letištích s CT skenery už není potřeba elektroniku vyndavat na pás. Tam kde nejsou mohou blokovat pohled do zavazadel a musí tedy ven.

Stejně jako u dalších rizikových položek je nutné větší elektroniku (tedy notebooky, ale i fotoaparáty, tablety či powerbanky) vyskládat ke kontrole do boxu na pásu. Výjimkou je opět Terminál 2, kde tato povinnost díky CT skenerům odpadá.

Zvlášť pozor si dejte na výkon baterií, který je kvůli bezpečnosti omezený. S baterií přesahující 100 Wh vás do letadla pustí jen po domluvě s leteckou společností. Jen pro představu – například powerbanka s energií 100 Wh bude mít kapacitu okolo 27 000 mAh.

Úschova nepovolených předmětů

Předměty, které na ruzyňském letišti bezpečnostní kontrolou neprošly a nesmí tak do letadla, lze uložit do úschovny. Poplatek za každý den činí aktuálně sto korun.

Problematické nejsou ani elektronické cigarety, stejně jako další elektronika však nesmí být v zavazadle v podpalubí, náplně ale v odbaveném kufru být smí.

