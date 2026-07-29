Povinné přelévání šamponů, sprchových gelů nebo opalovacích krémů do malých lahviček se postupně stává minulostí. Evropská letiště totiž zavádějí moderní bezpečnostní skenery typu C3/CT, které dokážou obsah zavazadel analyzovat ve vysokém rozlišení. Cestující díky nim mohou ponechat tekutiny i elektroniku uvnitř příručního zavazadla.
Nová technologie zároveň umožňuje přepravovat až dva litry tekutin v příručním zavazadle, což představuje výrazné uvolnění dosavadního limitu 100 mililitrů na jednu nádobu.
Nová pravidla už platí i v Praze
Mezi letišti, která už nový systém zavedla, je také Letiště Václava Havla Praha. Nová pravidla se však týkají pouze Terminálu 2, odkud odlétají lety do zemí schengenského prostoru.
Kromě Prahy mohou cestující využít výhod nových skenerů například na letištích ve Vídni, Dublinu, Krakově, Curychu nebo na londýnských letištích Heathrow, Gatwick a City.
V Německu je situace různá podle jednotlivých terminálů. Například ve Frankfurtu jsou nové skenery zatím pouze na části kontrolních stanovišť, zatímco na Terminálu 3 už fungují plně. Také v Mnichově nebo Berlíně jsou dostupné jen v některých bezpečnostních zónách.
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Nové skenery přinášejí několik výhod. Cestující už nemusí při bezpečnostní kontrole vytahovat notebooky, tablety ani fotoaparáty z batohu či kufru. Stejně tak není nutné vyjímat tekutiny.
Díky tomu se zrychluje odbavení a zkracují se fronty u bezpečnostních kontrol. Změnu ocení zejména rodiny s dětmi nebo lidé cestující jen s příručním zavazadlem.
Kde už můžete převážet až dva litry tekutin
Plně zavedeno:
Pouze na některých terminálech nebo kontrolách:
Pozor na cestu zpět
Výhodnější pravidla však platí pouze na letištích vybavených novými skenery. Pokud se budete vracet z letiště, které stále používá starší technologii, mohou po vás pracovníci bezpečnostní kontroly opět vyžadovat dodržení limitu 100 mililitrů na jednu nádobu. Před odletem se proto vyplatí ověřit pravidla konkrétního letiště.
Evropská unie počítá s tím, že většina velkých letišť bude novými C3 skenery vybavena do roku 2026. Omezení na lahvičky o objemu 100 mililitrů by se tak mělo postupně stát minulostí pro většinu cestujících po Evropě.