náhledy
Letiště nejsou jen místa, kde začíná a končí dovolená. Jsou to obří dopravní uzly, kde se lámou světové rekordy, tvoří zážitky a občas i noční můry všech cestovatelů. Které letiště odbaví nejvíc lidí, ztratí nejvíc kufrů a kde vás místo nejdelších front čekají motýlí zahrady či vytříbená kuchyně?
Autor: Getty Images
Chcete si užít opravdu multikulturní letiště? Pak by váš další let v rámci Evropy měl vést na londýnské Heathrow. Zahraničních pasažérů odbaví přes 83,9 milionu ročně. A pokud byste chtěli něco ještě víc světového? Těch nejvíce odbavených mezinárodních cestujících má Dubaj. Loni jich bylo 92 milionů.
Autor: Profimedia.cz
Takže největší počet odbavených pasažérů celkem má buď Dubaj anebo Heathrow? Kdepak, tím skutečně nejrušnějším letištěm světa je Hartsfield-Jacskon v Atlantě. I když má letos slabší sezonu, každoročně odbaví okolo 100 milionů pasažérů. Především však na přestupních „domácích“ letech.
Autor: Profimedia.cz
O tom, že na letiště byste měli dorazit dvě až tři hodiny před odletem, asi víte. Jenže v případě newyorského letiště La Guardia existuje reálná šance, že na něm budete i hodinu dvě po plánovaném odletu. Ve statistikách „pravidelných“ zpoždění ve světě vede. Na odletu v průměru 76 minut.
Autor: redlegsfan21, Creative Commons
To skutečné peklo, chaos a zmatek si však užijete na manilském mezinárodním letišti Ninoy Aquino. Na vině je zastaralá infrastruktura, špatná koordinace, těžké přetížení letového provozu, zpoždění. Průšvih tu doslova „visí ve vzduchu“. Tomuto letišti se raději vyhýbejte.
Autor: Profimedia.cz
I Evropa má svého „šampiona“. Za letiště s nejméně intuitivním a orientaci nenapomáhajícím orientačním systémem je považováno pařížské letiště Charles de Gaulle. Francouzi jen krčí rameny. Může za to komplexní layout: tři hlavní terminály, dlouhé přesuny, vícevrstvé spojení, odlišné kontroly.
Autor: Profimedia.cz
Zajímavé je, že na saúdskoarabském King Fahd International (zvaném též Dammam) takové problémy nemají. A přitom je skutečně masivní. Celý areál, i s kompletním zázemím a ranvejemi, tu pokrývá plochu 776 kilometrů čtverečních.
Autor: Hmn1988, Creative Commons
Pokud vám na osobních věcech nesejde a jste schopni po příletu oželet i ztrátu celého kufru, pak se přistání v brazilském Guarulhos v Sao Paulu vlastně obávat nemusíte. Problémy s bezpečností jsou tu dlouhodobé a letiště stojí na čele světového žebříčku v krádežích zavazadel.
Autor: Profimedia.cz
Ale abychom jenom nechválili. Ty průměrně nejdelší pasové kontroly zažijete na losangeleském LAX, mezinárodním letišti. Čekání v délce jedné hodiny prý není na zdejší poměry „zase až tak zlé a umí to být i mnohem horší“. Zlé je to i na londýnském Heathrow, pokud nemáte pas z EU.
Autor: Profimedia.cz
Brána do Karibiku, Kouzelné město, Zářivá metropole Floridy? To o Miami dost možná platí. Ale pokud jde o zdejší letiště, zasloužilo by si spíše přídomek místa, kde opravdu nemají rádi vaše kufry. Zavazadla se tu sice neztrácejí, zato tady vedou v počtu reklamací těch poškozených a rozbitých.
Autor: Profimedia.cz
Ročně tudy procházejí miliony pasažérů, a tak už se tak nějak z principu nedá čekat, že by na nich bylo kdovíjak čisto. Ovšem plastové vaničky u bezpečnostní kontroly ve finském Helsinki-Vantaa vedou. Co do počtu bakterií. V roce 2016 to potvrdila studie mikrobiologů z univerzity v Nottinghamu.
Autor: Profimedia.cz
Tibetské letiště Qamdo Bamda je proslulé 5,5 kilometru dlouhou ranvejí. A tím, že leží v nadmořské výšce 4400 metrů nad mořem. Titul toho „nejvýše položeného“ však nedrží. O jedenáct metrů jej „převyšuje“ čínské Tao-čcheng Ja-ting. V něm už kyslíkové stanice pro pasažéry nechybějí.
Autor: Frankmnl, Creative Commons
Na rekordy s výškou se dá pohlížet i obráceně. O titul nejníže položeného letiště se pře amsterodamský Schiphol, ležící 4,5 metru pod hladinou moře. Formálně mu konkuruje malé skotské Barra, na němž je možné přistávat jen za odlivu. Leží totiž přímo na pláži.
Autor: Profimedia.cz
Rekord možná však brzy trhne Male (dříve se jmenovalo Hulhule), hlavní mezinárodní letiště na Maledivách. Tomu aktuálně hrozí, že v důsledku zvyšování mořské hladiny skončí pod vodou a zcela zanikne.
Autor: Profimedia.cz
O titul letiště s nejkrásnějšími výhledy během přistání se podle hodnocení pasažérů pře trojice letišť: novozélandský Queenstown, rakouský Innsbruck a karibský Sint Maarten na ostrově Sv. Martina. Jestli dáte přednost jezeru a horám, alpským štítům nebo plážím, to už je na vás.
Autor: Profimedia.cz
Otázku, co jste vlastně přišli na letiště dělat a zdali vůbec chcete někam cestovat, si budete asi klást v korejském Incheonu. Je to spíš zábavní park. Nechybí tu kinosály s filmy zdarma, plocha ledového kluziště a časté jsou tu i koncerty zpěváků zvučných jmen.
Autor: Profimedia.cz
Ovšem to nejvyšší hodnocení pasažérů zatím drží singapurské Changi. Ani tady nechybí kina, bazény, motýlí pavilon a tropické skleníky, které si nezadají s nejlepšími botanickými zahradami světa. Changi je momentálně jedničkou v péči o pasažéry.
Autor: Profimedia.cz
Letiště, které je samo o sobě cílem? Takové jsou přinejmenším dvě. Za nákupy luxusního zboží, do bezcelního ráje, se létá do Dubaje. Obrat duty-free tu činí přes miliardu v dolarech. Naším favoritem je však japonská Narita, proslulá svou gastronomií. To nejlepší z japonské kuchyně, vše na jednom letišti.
Autor: Volodymyr Vlasenko, Creative Commons
Do provozu letišť mohou často vstoupit nejrůznější nepředpokládané vlivy a nenadálé situace. Na sicilském Catania-Fontanarossa se s nimi však vyplatí počítat předem. Uzavírky jsou tu časté kvůli erupcím Etny a sopečnému popelu.
Autor: Profimedia.cz