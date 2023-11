Zimní letový řád začíná. Praha nabízí spojení do 111 různých destinací

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy Sledovat na iDNES.tv

Letošní zimní letový řád je v platnosti od listopadu. Mezi nová spojení podle Letiště Praha patří Valencie, Keflavík, Bilbao či Káhira. Do Bilbaa se z Prahy bude létat dvakrát týdně s dopravcem Vueling, stejnou frekvenci nabídne spoj Smartwings do Káhiry a ČSA do Jerevanu. Z letního letového řádu zůstávají přímé dálkové linky do Soulu s Korean Air třikrát týdně a do Tchaj-peje s China Airlines dvakrát týdně. V porovnání s letní sezonou se navýší také množství spojů do Říma, Amsterodamu a Paříže.

Podle výkonného ředitele Rozvoje leteckého obchodu Letiště Praha Jiřího Vyskoče je zimní letový řád v souladu se strategií obnovy a navyšování frekvencí. „Díky tomu jsme do poloviny října odbavili už přes 11 milionů cestujících a věříme, že nová spojení přinesou další růst. Předpokládáme, že do roku 2026 se nám podaří návrat na předcovidová čísla. I díky navýšení na zimní sezonu bychom v příštím roce měli odbavit více než 15 milionů cestujících,“ řekl Vyskoč s tím, že důležitý bude i vývoj konfliktu na Ukrajině. Letišti v současné době chybí 14 destinací z Ruska a Ukrajiny a tím i deset procent cestujících.

Z pražského letiště se bude také létat do exotických destinací charterovými lety, které zajišťují cestovní kanceláře. Letos nabídnou například přímé lety na Srí Lanku, Vietnam či Kubu. „Poprvé v historii budou vypravovány lyžařské chartery na zimní dovolené do tureckého střediska Kayseri,“ uvedlo Letiště Praha.

V právě končícím letovém řádu Letiště Praha vypravovalo lety do 152 destinací, což bylo meziročně o pět více. V roce 2019 se v létě létalo do 190 destinací. Letiště Praha za tři čtvrtletí letošního roku odbavilo 10,5 milionu cestujících, což je proti loňsku asi o 28 procent více a o 23 procent méně než v roce 2019. Letiště zároveň zvýšilo očekávaný počet odbavených cestujících za letošní rok na 13,7 milionu.