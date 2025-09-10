1 V jaké třídě vlastně cestujete?
Asi nejviditelnějším nástrojem, který letecké společnosti využívají ke zvýšení vlastních zisků, je nastavení odlišných cen letenky podle toho, v jaké třídě se chcete vznášet ke svému cíli.
To samo o sobě není nic nového, obchodní (business) a turistická (economy) třída tu spolu s komfortem oplývající první třídou (first class) byly vlastně vždy. Časům, kdy první třída opravdu znamenala pohodlné posezení, maximální soukromí, kubánské doutníky, neomezený přísun šampaňského a celého humra ke svačině v ceně letenky, už ovšem odzvonilo.
Zvídavé algoritmy rezervačních systémů umí na základě vaší IP adresy zjistit, z jakého regionu si letenku vlastně sháníte. A tomu uzpůsobí cenu. Letenka objednaná z Monte Carla bude jistě dražší než z Bruntálu.