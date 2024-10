IT výpadek na letišti. Měli jsme si koupit novou letenku a opustit letiště

Třetí největší londýnské letiště Stansted slouží především nízkonákladovým společnostem. To herec Lukáš Adam věděl. Z Anglie měl namířeno do Vídně. Bohužel pro něj právě v čase vrcholícího globálního výpadku IT sítí.