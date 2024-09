Nejhorší letecké tragédie jsou dílem chyb, teroristů i snahy ušetřit

Hladké přistání, tragický konec

Nouzové přistání po požáru piloti zvládli. Evakuaci pasažérů už ale nestihli.

Nejhorší letecké neštěstí, které přímo nezahrnovalo pád nebo srážku? Svět takovou tragédii zažil 19. srpna 1980, u letu č. 163 společnosti Saudi Arabian Airlines. Ukázalo se při něm, jak jedno špatné rozhodnutí může rychle vyústit v naprostou katastrofu.

Posádka letounu Lockheed L-1011 totiž – včas – zaznamenala poruchu na druhém motoru a požár v zavazadlovém prostoru, a pokusila se proto nouzově přistát na letišti v Rijádu. Což se jim také povedlo, vzhledem k situaci to bylo docela profesionální přistání. Jenže pak to vzalo špatný směr. Kapitán po dosednutí na přistávací plochu nenařídil okamžitou evakuaci a pokusil se ranvejí odrolovat stranou, aby dál letounem neblokoval letecký provoz. Právě toto bylo velmi nešťastné rozhodnutí. Plameny totiž mezitím prohořely stropem až do vnitřní izolace kabiny. A protože byl stroj pořád v pohybu – motory běžely, kabina byla podtlakovaná – nebylo nikomu umožněno otevřít dveře a uniknout ven.

Trvalo to jen chvíli a všichni na palubě – 301 pasažérů a členů posádky – se udusilo toxickými výpary. Ještě než k letounu dorazili pozemní záchranáři a dokázali po třiadvaceti minutách od přistání vypáčit dveře, stroj zachvátily plameny. Nebylo tu koho zachraňovat.