Jak zvládnout let s dětmi. Nepodceňte přípravu a udělejte z létání zábavu

Klára Lyons
Mnoho rodičů považuje let s malými dětmi za nejtěžší část dovolené. Existují přitom jednoduché triky, které mohou pomoct rodičům a zároveň dětem cestovat beze stresu a let si navrch užít. Proč je příprava klíčová a co byste do letadla nikdy neměli zapomenout přibalit?
Část 1/4

Stevardka radí rodičům

létání s dětmi nemusí být noční můrou

Stevardka Andrea Owenová, která léta pro společnost TUI už víc než dvacet let, prozradila nejlepší tipy ohledně létání s dětmi. Za dlouhou dobu své praxe už viděla mnohé. Přes vystresované rodiče, hyperaktivní děti až po malé cestující, kteří ve vzduchu dostávali hysterické záchvaty.

Andrea za dlouhá léta vysledovala, že klíčová pro rodinné cestování bez stresu je především příprava. „Vždy říkám rodičům, aby očekávali neočekávané. Doporučuji si zabalit víc svačin, než si myslíte, že budete potřebovat. Jako rodiče se také nikdy neostýchejte požádat o pomoc posádku. Mnozí z nás jsou taky rodiči, a proto chceme, aby každá rodina zažila bezproblémový start své dovolené,“ říká Owenová. Klíčovou součástí cesty je podle ní to, aby děti byly připravené a věděly přesně, co mohou očekávat.

Nový trend, jak ušetřit za letenku. Mladí cestovatelé se naučili nové triky

„Než odjedete na letiště, vyprávějte dětem o tom, co přesně se bude dít. Klíčem je, aby to znělo jako vzrušující dobrodružství a ne jako něco, čeho je třeba se obávat,“ doporučuje stevardka.



