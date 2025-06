Zpáteční Londýn za osm stovek, Řím za tisícovku a Kanárské ostrovy za dva tisíce. Takové a podobné cenově lákavé nabídky se v rezervačních systémech leteckých firem stále objevují poměrně běžně. Jedná se ovšem o ceny za „holou“ letenku, tedy bez volitelných služeb, jako jsou přeprava větších zavazadel, výběr sedadla, přednostní nástup či občerstvení na palubě.

Z těchto „extras“ jsou pro většinu cestujících nejdůležitější právě poplatky za zavazadla. Důvodem je fakt, že většina leteckých společností v posledních několika letech právě u poplatků za tašky a kufry (včetně palubních zavazadel) řádně přitvrdila. A to nejen co se týká výše těchto poplatků, ale i co do rozměrů zavazadel, která si na palubu můžete vzít zdarma. V některých případech se dnes jedná jen o titěrnou taštičku či kabelku.

Přinášíme přehled zavazadlové politiky leteckých firem, které mají největší podíl na trhu na Letišti Václava Havla v Praze-Ruzyni.