Airbus A321 běžně přepraví přes 200 cestujících. V podání Four Seasons je ovšem kompletně přestavěný tak, aby nabídl maximální komfort pouhým 48 hostům. Každý z nich má k dispozici ručně vyráběné sedadlo z jemné italské kůže, které může rozložit a získat tak pohodlnou postel.
Prostor je tím, co definuje celý zážitek – každý cestující má kolem sebe téměř dva metry osobního prostoru. Také toalety jsou zvětšené a slouží i jako převlékárny, nechybí zrcadla ani kožené lavice.
|
Four Seasons Jet přistál v Praze. Luxusní boeing na vlastní oči
Letadlo tedy neslouží pouze jako dopravní prostředek, je jen jednou z mnoha součástí komplexního cestovatelského balíčku. Po přistání hosté pokračují do hotelů značky Four Seasons, kde na ně čekají prezidentská apartmá, soukromé transfery a neveřejné prohlídky památek.
V Praze se zastavili v pátek 20. února a zůstali do neděle 22. února. Do upraveného letadla se podívala redakce iDNES.cz před deseti lety, kdy na pražském letišti přistál upravený Boeing 757.
Cestující si mohou vybrat z několika nabízených balíčků. V rámci toho s názvem Ancient Explorer mohou vidět Velký bariérový útes v Austrálii, Velikonoční ostrov v Tichém oceánu nebo skalní město Petra v Jordánsku. Asia Unveiled nabízí zastávky v Tokiu, Bhútánu nebo na Bali. Dvacetidenní cesta s názvem World of Wellness zavede pasažéry na thajský ostrov Ko Samui či na druhý největší havajský ostrov Maui.
Balíček International Intrigue je pak zaměřen na Maledivy, Kyoto či Tanzanii; v rámci Timeless Encounters mohou pasažéři navštívit Sydney, Dubaj či indický Tádž Mahal. V nabídce jsou i další destinace, včetně Viktoriiných vodopádů, národního parku Serengeti, pozorování goril ve Rwandě, ale také Antarkridy.
|
Výlet jen pro miliardáře. Cesta kolem světa za 20 dní a 350 milionů
Za astronomickou částku si cestující nekupují jen místo v letadle. Cena zahrnuje kompletní program: ubytování v hotelech Four Seasons, stravování, soukromé transfery i exkluzivní výlety v jednotlivých destinacích.
Trasy se liší podle konkrétního programu, ale typicky zahrnují několik kontinentů během několika týdnů. Letadlo funguje jako základna, která hosty přesouvá mezi světovými metropolemi, přírodními divy i odlehlými lokalitami. Zatímco běžný turista řeší přestupy a kufry, tady vše organizuje tým specialistů.
Podle dostupných informací se mezi klienty objevují úspěšní podnikatelé, investoři nebo lidé, kteří chtějí během krátkého času procestovat svět bez organizačních starostí. V podstatě jde o kombinaci soukromého tryskáče, cestovní kanceláře a pětihvězdičkového hotelu.
Pro běžného českého turistu je to samozřejmě suma z jiného vesmíru. Pro srovnání – za stejnou částku by bylo možné pořídit byt v krajském městě nebo několik let běžně cestovat po Evropě.