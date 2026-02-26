Letenka za miliony. V Praze přistál létající hotel Four Seasons pro vyvolené

  8:30
Na první pohled připomíná běžný airbus. Jenže zdání klame. Speciálně upravený Four Seasons Airbus A321 nepřeváží stovky turistů na prodloužený víkend, ale pouhých 48 vyvolených na cestu kolem světa. Cena? Přibližně 200 tisíc dolarů na osobu, tedy zhruba 4,5 milionu korun. Jeden z nejluxusnějších „létajících hotelů“ dorazil do Prahy.

Airbus A321 běžně přepraví přes 200 cestujících. V podání Four Seasons je ovšem kompletně přestavěný tak, aby nabídl maximální komfort pouhým 48 hostům. Každý z nich má k dispozici ručně vyráběné sedadlo z jemné italské kůže, které může rozložit a získat tak pohodlnou postel.

Prostor je tím, co definuje celý zážitek – každý cestující má kolem sebe téměř dva metry osobního prostoru. Také toalety jsou zvětšené a slouží i jako převlékárny, nechybí zrcadla ani kožené lavice.

Four Seasons Jet přistál v Praze. Luxusní boeing na vlastní oči

Letadlo tedy neslouží pouze jako dopravní prostředek, je jen jednou z mnoha součástí komplexního cestovatelského balíčku. Po přistání hosté pokračují do hotelů značky Four Seasons, kde na ně čekají prezidentská apartmá, soukromé transfery a neveřejné prohlídky památek.

V Praze se zastavili v pátek 20. února a zůstali do neděle 22. února. Do upraveného letadla se podívala redakce iDNES.cz před deseti lety, kdy na pražském letišti přistál upravený Boeing 757.

Cestující si mohou vybrat z několika nabízených balíčků. V rámci toho s názvem Ancient Explorer mohou vidět Velký bariérový útes v Austrálii, Velikonoční ostrov v Tichém oceánu nebo skalní město Petra v Jordánsku. Asia Unveiled nabízí zastávky v Tokiu, Bhútánu nebo na Bali. Dvacetidenní cesta s názvem World of Wellness zavede pasažéry na thajský ostrov Ko Samui či na druhý největší havajský ostrov Maui.

Balíček International Intrigue je pak zaměřen na Maledivy, Kyoto či Tanzanii; v rámci Timeless Encounters mohou pasažéři navštívit Sydney, Dubaj či indický Tádž Mahal. V nabídce jsou i další destinace, včetně Viktoriiných vodopádů, národního parku Serengeti, pozorování goril ve Rwandě, ale také Antarkridy.

Výlet jen pro miliardáře. Cesta kolem světa za 20 dní a 350 milionů

Za astronomickou částku si cestující nekupují jen místo v letadle. Cena zahrnuje kompletní program: ubytování v hotelech Four Seasons, stravování, soukromé transfery i exkluzivní výlety v jednotlivých destinacích.

Trasy se liší podle konkrétního programu, ale typicky zahrnují několik kontinentů během několika týdnů. Letadlo funguje jako základna, která hosty přesouvá mezi světovými metropolemi, přírodními divy i odlehlými lokalitami. Zatímco běžný turista řeší přestupy a kufry, tady vše organizuje tým specialistů.

Podle dostupných informací se mezi klienty objevují úspěšní podnikatelé, investoři nebo lidé, kteří chtějí během krátkého času procestovat svět bez organizačních starostí. V podstatě jde o kombinaci soukromého tryskáče, cestovní kanceláře a pětihvězdičkového hotelu.

Pro běžného českého turistu je to samozřejmě suma z jiného vesmíru. Pro srovnání – za stejnou částku by bylo možné pořídit byt v krajském městě nebo několik let běžně cestovat po Evropě.

