Začněme rovnou od toho nejchoulostivějšího a zároveň nejpropíranějšího leteckého zážitku. „Sex v oblacích? Prosím vás, to jsou jen vděčné titulky pro novináře,“ mává rukou dlouholetý letecký stevard Jaroslav Rozehnal. „Jak byste to chtěli v letadle provést? Na palubní toaletu se sotva vejde jeden člověk, natož dva! Jinde soukromí není. Ledaže byste letěli první třídou nebo soukromým tryskáčem.“

Dobrá, ale co kdyby někdo přece jen propadl chvilkové vášni i v běžné ekonomické třídě? Je to vyloženě zakázané? „Záleží, se kterou společností letíte a kdo z personálu vás případně nachytá v akci. Jsou země, kde vás i takové krátké dobrodružství může přivést na dlouho do vězení. Ale za dvacet let létání jsem se s tím osobně nesetkal ani já, ani nikdo z kolegů.“ Denně se letecký mazák setkává se stovkami lidí. Čím ho ještě stále dokážou překvapit? Co se smí a co nikoli? Jak si udělat létání co nejpříjemnější?