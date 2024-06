Co vám na letišti neporadí. Jak přepravovat v letadle erotické pomůcky

U pomůcek vyžadujících napájení, je třeba vyjít z pravidel, která se týkají elektronických zařízení a spotřebičů.

Nedokážete si cestu na dovolenou představit bez aku vrtačky, sady šroubováků nebo svého oblíbeného ukulele? Žádný problém. S přepravou nářadí, hudebních nástrojů, sportovního náčiní, zdravotních pomůcek či hraček pro děti vám manuály Letiště Praha rády poradí. V seznamu Předmětů, jejichž přeprava je nejčastěji dotazována, bohužel nenarazíte na hračky pro dospělé.

Přitom to není nic až tak nečekaného. Už v roce 2016 proběhla médii anketa, že 85 procent žen si alespoň jednou nějakou takovou zajímavou pomůcku na dovolenou přibalilo, a až polovina žen si je do cestovní tašky balí pravidelně. Předloni průzkum potvrdil, že si erotické hračky na dovolenou bere 73 procent mladých párů. Během průměrného letu tak na palubě letadla bude pravděpodobně víc vibrátorů než akumulátorového nářadí nebo laptopů.

Jak tedy správně letět do zahraničí s erotickou hračkou, abyste se vyhnuli trapasům a nepříjemným komplikacím? U pomůcek, které vyžadují vnější napájení, je třeba vyjít z pravidel, která se týkají elektronických zařízení a spotřebičů.

Obecně jsou povoleny k přepravě v příručním zavazadle, a v odbavovaném zavazadle pouze bez napájecích baterií. Baterie k nim naopak musí být přepracovány odděleně, v příručním zavazadle. Ne, povinnost přepravovat vibrátor výhradně na palubě letadla naštěstí nemáte. Směle si ho tedy schovejte do zavazadla, které necháte odbavit. Pro vibrující hračky totiž platí úplně stejná pravidla jako třeba pro holicí strojek nebo sonický zubní kartáček.

Kolik erotických pomůcek za den uvidí při skenování zavazadel pracovník letištní bezpečnosti? Zdá se, že je to mnohem častěji, než bychom si mysleli.

Ale co když je lithiová dobíjecí baterie přímo integrovanou součástí toho nástroje? Pozor, takový předmět za žádných okolností nepatří do zavazadlového prostoru a je nutné si jej s sebou vzít na palubu.

Musíte také dodržet daný limit, aby výkon vestavěné lithiové baterie nepřesahoval 100 Wh. To je ovšem podmínka, kterou se standardními erotickými pomůckami dodržíte snadno. Baterie vibrátorů a masturbátorů se výkonově drží okolo pětadvaceti watthodin.

Co se vám vlastně může přihodit, když baterie z pomůcky nevytáhnete – anebo do odbavovaného zavazadla přibalíte hračku s lithiovou baterií? Úplná katastrofa – scénář tancujícího a vrnícího kufru – nejspíš nenastane. Hrozí spíš trochu ostudy a možné zdržení na odletu.

Budete totiž vyzváni, abyste ten předmět přebalili do příručního zavazadla a vzali si ho s sebou do kabiny. A toho už by si spolucestující všimnout mohli.