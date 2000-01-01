náhledy
Na pobřeží čínského města Čching-tao, známého jako pivní metropole, vyrostl neobvyklý les z více než 30 tisíci prázdných plastových pivních lahví Tsingtao.
Ekologická umělecká instalace u zátoky Tchang-tao Bay tvoří zelené „stromy“ poskládané na tisících kovových tyčí, které se ve dne lesknou ve slunečním svitu a v noci ožívají světelnou a hudební show.
Kovové tyče pevně drží lahve jako imaginární kmeny, které z dálky vypadají jako hustý zelený les.
Detailní záběry ukazují, že každá lahev byla pečlivě umístěna, aby maximálně odrážela světlo a působila jako součást mozaiky.
Surrealistický „les“ z prázdných pivních lahví u zátoky Ekologická umělecká instalace u zátoky Tchang-tao Bay v Čching-tao láká návštěvníky neobvyklou kombinací umění, recyklace a přírodních motivů.
Za dne se tisíce zelených plastových lahví lesknou ve slunečním svitu a vytvářejí iluzi pohádkového lesa.
Instalaci tvoří více než 30 tisíc lahví a přes tisíc kovových tyčí, které jsou „kmeny“ imaginárních stromů.
Panorama lahvového lesa připomíná scénu z futuristického filmu, kde světlo a hudba oživují každý koutek parku a vyzývají ke společnému obdivu.
Po setmění les ožívá světelnou a hudební show, kdy lahve blikají v rytmu melodie a mění atmosféru parku.
Návštěvníci se procházejí mezi lahvovými „stromy“ a obdivují hru stínů a světla, která se mění s každým krokem.
Lahvový les je symbolem udržitelnosti, který ukazuje, že odpad může být zároveň krásný a inspirativní.
Pivovar Tsingtao byl založen na počátku 20. století německými osadníky, což ovlivnilo jeho původní receptury, a dnes patří mezi nejznámější asijské pivní značky s globální distribucí.
Tsingtao je ikonický čínský prémiový světlý ležák známý svou svěží, lehce nasládlou a vyváženou chutí s jemnou hořkostí, která vzniká kombinací sladu, rýže, chmele a pramenité vody.
Tsingtao je čínskou pivní dvojkou a ovládá zhruba patnáct procent tamního pivního trhu.
Tsingtao je populární pivo v asijských restauracích po celém světě. Koupit ho můžete také v obchodech s asijskými potravinami.
Pivovar vyrábí také řadu dalších piv, převážně pro místní trh. Mezi piva, která se někdy vyrábějí i mimo Čínu, patří tmavé pivo Tsingtao a vzácněji zelené pivo Tsingtao Spirulina.
