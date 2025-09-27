Dejme tomu, že jsem byl nejdál na Máchově jezeře nebo v Chorvatsku. Jak byste mi odpověděla na otázku, proč bych měl jezdit do nějakého Íránu nebo Iráku?
Řekla bych vám, že je tam krásná krajina, skvělé jídlo a úžasné památky. Blízký východ je kolébka civilizace. Nepřestává mne fascinovat hloubka jeho dějin. V Česku jsem pracovala na archeologických vykopávkách. Hrabete metr dva a najdete nějakou kost. Na břehu Eufratu a Tigridu ale pod hradbami nádherného města kopete třeba deset metrů a pořád nacházíte pozůstatky starobylých kultur. Sochy a další věci, úchvatné! Třeba Göbekli Tepe v jižním Turecku, teprve v roce 1995 objevený chrám starý 12 000 let, který posunul naše představy o počátcích civilizace. Nemohli ho postavit náhodní pastevci, musela tam existovat složitá společnost. Bohužel, navzdory všemu krásnému, co Blízký východ nabízí, tak vůči němu u nás panuje někdy až iracionální odpor a namotivovat jeho zaryté odpůrce k cestě je nemožné.
Navštívila jsem rodiny, kde ženy dva a půl roku nevyšly z domu a neviděly nikoho kromě manžela.