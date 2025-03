Letecké firmy poptávce v Česku evidentně věří. Propisuje se to jak do navýšení stávajících frekvencí, tak do otevření zcela nových spojení. Se začátkem letního letového řádu, který letos vstoupil v platnost v neděli 30. března, se také do nabídky vrací většina linek, která byla na zimu „uzemněna“. Příznivým faktem pro cestovatele je fakt, že letenky by v porovnání s loňským rokem neměly být dražší.

Přímá linka na italské letiště může dobře posloužit i k cestám do resortů na pobřeží Slovinska – tedy země, do níž dosud z Česka neexistuje přímé letecké spojení.