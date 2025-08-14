Propojené české a polské legendy. Kosmas se při psaní mohl inspirovat v Krakově

Díky svému názvu je jedno z nejkrásnějších a nejhistoričtějších měst v Evropě – Krakov – neodmyslitelně spjato s prastarou pověstí o knížeti Krakovi a drakovi. Méně se však ví, že tato legenda má překvapivě blízko k té naší, české, o vojvodovi Krokovi, otci kněžny Libuše.
Mezi historiky a lingvisty panuje shoda, že obě postavy nejsou totožné, ale spíše představují společný archetyp mýtického zakladatele, který formoval národní povědomí Poláků i Čechů.

Na počátku legendy byl drak Wawelski

Nejstarší písemná zmínka o založení Krakova pochází z kroniky krakovského biskupa a historika Wincenta Kadłubka ze 12. až 13. století. Ten popisuje bájného vládce Kraka (Krakuse), jehož synové díky nastražené pasti přemohli draka Wawelského. Tato krutá nestvůra, žijící v jeskyni pod Wawelským hradem, terorizovala okolí tím, že požírala dobytek a unášela panny.

Tento příběh však v průběhu staletí dostal novou podobu. Ta nejznámější, která je dnes v Krakově velmi oblíbená, hovoří o chytrém ševci Skubovi. Jako jediný dokázal draka přelstít pomocí ovčí kůže, kterou naplnil sírou. Po požití této návnady začal drak pít vodu z Visly tak dlouho, až praskl.

Krakov

Krok a Krakus. Společné kořeny, odlišné osudy

Podobnost mezi českým Krokem a polským Krakem není náhodná. Etymologie obou jmen je velmi podobná a naznačuje, že obě legendy vycházejí ze stejného praslovanského mýtu o moudrém a spravedlivém vládci. Archetyp se však v každé zemi vyvinul jiným směrem.

V Čechách se Krok stal moudrým soudcem a otcem kněžny Libuše, která se stala symbolem ženské moudrosti a vlády. Krokův odkaz je spojen spíše s právem a řádem než s bojem.

V Polsku je Krakus především statečný drakobijec, který silou i lstí přinesl svému lidu svobodu a založil město. Jeho příběh je příběhem o odvaze a položení základů pro budoucí mocné království.

„Kronikář Kosmas, jehož dílo položilo základy české historie, byl podle některých badatelů možná původem z Polska, konkrétně z Hvězdna. Jak je známo, Kosmova kronika byla psána víceméně na objednávku přemyslovského rodu, aby legitimizovala jeho nárok na trůn, a tak je otázka, zda se tento kanovník svatovítské kapituly v Praze neinspiroval až příliš při sepisování pověstí o Libuši a Krokovi z dějin Poláků, neb tuto tematiku dokonale znal,“ prozradila česká záhadoložka a spisovatelka Ava Brožová.

Krakov

Mohyly jako němí svědci

Oba legendární vládci mají svou mohylu, která je však spíše symbolem než skutečným hrobem. Krakova mohyla (Kopiec Krakusa) v Krakově je podle archeologických průzkumů mnohem starší, než by se mohlo zdát. Nenašly se v ní žádné ostatky knížete, což vedlo odborníky k závěru, že její vznik spadá do raného středověku, a možná má dokonce keltský původ.

Stejně tak ani Krokův hrad ve Zbečně, uváděný Kosmovou kronikou, není historicky doložen jako Krokův hrob, ale je spíše archeologickou záhadou. Tyto mohyly a hradiště sloužily jako memento mori a symboly dávné minulosti, jejichž význam s postupem času splynul s legendami.

Krakov

Mohyly v Krakově jsou však celkem čtyři

Další ze čtyř krakovských mohyl je Wandina mohyla (polsky Kopiec Wandy), která je věnována legendární princezně Wandě, dceři bájného zakladatele města, knížete Kraka. Nachází se ve čtvrti Nowa Huta, na východním okraji Krakova. Podle pověsti se Wanda raději utopila v řece Visle, než by se provdala za německého knížete, který by její zemi opanoval. Mohyla byla údajně navršena na místě, kde bylo nalezeno její tělo. Archeologové datují její vznik do 7. nebo 8. století, stejně jako Krakovu mohylu, a shodují se, že obě pravděpodobně sloužily jako součást pohřebního obřadu nebo měly sakrální význam.

Krakov

To nejzajímavější však leží ve spojení obou mohyl. Během jarní a podzimní rovnodennosti (kolem 20. března a 22. září) zapadá slunce při pohledu z Krakovy mohyly přímo nad Wandinu mohylu. Tento úžasný astronomický jev naznačuje, že tyto prastaré mohyly mohly sloužit i jako obří kalendáře nebo rituální místa, která sledovala nebeské cykly. Tato souvislost jen podtrhuje, jak moc byl život našich předků spjatý s přírodou a astronomií, a dodává krakovským legendám další dávku tajemství.

Kościuszkova mohyla (Kopiec Kościuszki) je jednou z nejznámějších dominant Krakova. Byla navršena na přelomu let 1820 a 1823 na vrcholu kopce Wzgórze św. Bronisławy na počest národního hrdiny Tadeusze Kościuszka, který vedl protiruské povstání v roce 1794. Mohylu stavěli dobrovolníci z celého Polska, kteří přiváželi hlínu z bojišť, kde Kościuszko bojoval, aby se mohla stát symbolem národní jednoty. Z jejího vrcholu se dnes naskýtá jedinečný 360stupňový výhled na celé město Krakov a za jasného počasí dohlédnete až na pohoří Tater.

Nejvyšší ze všech čtyř krakovských mohyl, Piłsudského mohyla (Kopiec Piłsudskiego), se tyčí na kopci Sowiniec ve Wolském lese (Las Wolski). Byla navršena v letech 1934 až 1937 na památku maršála Józefa Piłsudského, který je považován za zakladatele moderního polského státu. Stejně jako Kościuszkova mohyla byla i tato budována z hlíny z historických bojišť. Po druhé světové válce, během komunistického režimu, se komunistická vláda pokusila mohylu zničit a maršálovo jméno odstranit z veřejné paměti, ale obyvatelé Krakova ji po roce 1989 obnovili. Dnes je symbolem nezávislosti a národní hrdosti.

Podobnost legend o založení Prahy a Krakova – čistá náhoda?

Legendy o založení Prahy a Krakova mají mezi sebou zajímavé a hluboké paralely. Historici a etymologové často poukazují na to, že obě pověsti pravděpodobně vycházejí ze stejného, prastarého slovanského mýtu.

Legenda o založení obou měst začíná podobně – na počátku stál moudrý a spravedlivý vůdce, který „odněkud přišel“. V Krakově to byl kníže Krak (Krakus), jenž se stal bájným zakladatelem města se svými dvěma syny a jednou dcerou. V české kotlině se takovým moudrým vladařem stal vladyka Krok, který měl také tři děti – bájné vědmy.

Krakov

Jména a jejich původ

Jména Krok a Krak jsou si natolik podobná, že historici uvažují o stejném etymologickém základu. Podle jedné z teorií obě jména vycházejí z praslovanského slova s významem „silný“ nebo „moudrý“, což by odráželo vlastnosti obou vládců.

„U knížete Krakuse je pikantní, že možná přišel podle některých badatelů z Velké Moravy. A podle jiných zase z jižních Karpat, tj. ze Slovenska či Podkarparské Rusi. Jinde se zase dočteme, že byl potomkem pradávných slovanských knížat sídlících na Visle,“ uvádí Ava Brožová.

Vládci a jejich dcery

Jak český Krok, tak i polský Krakus měli dcery, které hrály v legendách klíčovou roli. Zatímco Krokova dcera, kněžna Libuše, založila Prahu, Krakova dcera, princezna Wanda, se stala hrdinkou vlastního příběhu. Její mohyla, stejně jako ta Krakova, má navíc významné astronomické souvislosti.

Krakov

Co dělá obě legendy odlišnými?

Hlavní rozdíl spočívá v ústředním motivu, který definuje samotný příběh o založení. Legenda o založení Prahy je spojena s proroctvím. Kněžna Libuše předpověděla budoucí slávu města a vyslala posly, aby ho našli na místě, kde muž tesá práh. Praha tak získala své jméno a symboliku, která je spojená s novým začátkem a prahem domova.

Libuše možná nevěštila z Vyšehradu. Levý Hradec nabízí jinou stopu

Legenda o založení Krakova je naopak spojena s hrdinským činem a bojem se zlem. Zakladatel města musel nejprve porazit obrovského Wawelského draka, který terorizoval lid. Až po jeho porážce mohl na tomto místě, kde drak sídlil, založit město, které neslo jeho jméno. Dnes je drak stále jedním z hlavních symbolů Krakova.

Krakov

Wavelský hrad je skutečně velice impozantním místem a „dračí legenda“ je zde připomínána na každém kroku. Pod kopcem je dokonce kovová socha, která v pravidelných intervalech chrlí oheň. Je to místní atrakce a po fotografii s tímto mystickým zvířetem touží skoro každý turista, zejména děti. Je však možné, že zde kdysi skutečně žil nějaký tvor, přeživší z doby dinosaurů, schopný létat?

Lidová etymologie v Polsku spojuje slovo „wawel“ s pojmem wąwóz (rokle, úžlabina), moderní lingvistika odkazuje pouze na souvislost s výrazem vъvьlъ nebo vъvelъ, z praslovanského kořene který by mohl souviset s významem „vyčnívající, vystouplý, pahorek“. Zmíněná hora však překvapivě obsahuje vápencové jeskyně a jedna z nich má dokonce název „Smocza jama“, neboli Dračí jeskyně.

„Podle středověkých legend žili draci po celé Evropě a archeologové našli například ostatky ptakoještěra Archaeopteryxe v Bavorsku v údolí řeky Altmühl. Nevětší létající tvor v historii Země, Quetzalcoatlus northrop, jehož kosterní pozůstatky byly nalezeny například v Texasu, měl rozpětí křídel jedenáct metrů,“ otevírá další otázky Ava Brožová, která Krakov nedávno navštívila a zkoumala zde možnou existenci těchto predátorů.

Historie před legendou

Pověst o Krakovi a drakovi je sice ikonická, ale historické prameny dokládají, že Krakov vznikl a rozvíjel se již dlouho před prvními písemnými zmínkami. První osídlení oblasti Wawelu sahá až do 4. století, a už v 8. až 9. století se Krakov stal jedním z hlavních center slovanského kmene Vislanů. První písemná zmínka pochází z roku 966 od židovského kupce Ibráhíma ibn Jákúba, který popsal Krakov jako významné obchodní centrum.

„Osídlení oblasti obou měst je však doloženo již z doby paleolitu, tedy přibližně 50 000 až 10 000 před naším letopočtem. Právě v jeskyni Smocza jama na Wavelu byly nalezeny stopy po lovcích a sběračích, včetně pazourků. V Praze žili dávní obyvatelé zejména na území dnešních čtvrtí Prosek, Šárka a Hlubočepy. Důkazy o prvním slovanském osídlení tohoto území se našli například v svazích vrchu Petřín, ve Vlašské zahradě,“ doplňuje Ava Brožová.

Legenda tak neslouží k přesnému vysvětlení vzniku města, ale spíše k uctění hrdiny, který dal městu jeho jméno a identitu. Příběh o Krakovi a Wawelském drakovi je proto jedinečným spojením mýtu a reality, které formovalo kulturní dědictví Krakova i celého Polska, a zároveň nám ukazuje na společné, prastaré kořeny české a polské historie.

Témata: Krakov, Polsko, Drak, Krok, Kosmas

