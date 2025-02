VIDEO: Jeskyně ve švýcarském ledovci lákají turisty z celého světa

Návštěva ledovcových jeskyní je možná pouze během krátkého období zimních měsíců. V létě se jejich návštěva stává nebezpečnou, protože se zde mohou propadat tající ledové bloky. I tato podívaná ovšem může být brzo minulostí. Očekává se totiž, že pokud se bude klima oteplovat současných tempem, zmenší se alpské ledovce do roku 2100 o více než 80 procent.

Je to tu prostě nádherné. Přijeli jsme sem poprvé a opravdu jsme chtěli vidět tyto ledové jeskyně. A jsme tím prostě fascinováni. Je to zkrátka úžasné,“ nadšeně vypráví turistka Hanny Raichová.

Je to úžasný pocit. Cítím se tu tak malý. Víte, kdy jsem sem vešel, je to jako něco, co je ve srovnání se mnou hodně velké. Cítím se jako malé stvoření, když jsem tady. A cítím se být součástí přírody,“ říká dánský turista August Vallat.

Ledovec Morteratsch je největším ledovcem ve švýcarském pohoří Bernina.

Tání ledovců je podle vědců nezvratnou záležitostí. Švýcarský list Tages Anzeiger s odvoláním na vědce uvedl, že většina z přibližně 1 500 švýcarských ledovců do konce století roztaje. A zabránit tomu už nemůže ani případné okamžité ukončení produkce skleníkových plynů.

„Zpomalování globálního oteplování přišlo pro švýcarské ledovce příliš pozdě,“ prohlásil například Matthias Huss z technické vysoké školy v Curychu. Přečtěte si: Extrémní sucho a úbytek ledovců mění turismus ve švýcarských horách.