Strmé skály, úzká prkna nad propastí a víra, která žene poutníky vzhůru. Čínská hora Chua-šan nabízí jeden z nejnebezpečnějších výstupů světa, kde se mísí adrenalin s tisíciletou tradicí. Odměnou za odvahu je nejen dechberoucí výhled, ale i pocit, že jste překonali sami sebe.
Hora Chua-šan patří mezi pět posvátných taoistických hor v Číně. Leží nedaleko města Si-an a po staletí přitahuje poutníky z celé země.
Celkem pět vrcholů, které dosahují nadmořské výšky kolem dvou tisíc metrů, tvoří symbolické „okvětní lístky“, které daly hoře její název (v překladu Květinová hora). Na každém z nich se nacházejí taoistické svatyně a kláštery.
Některé z těchto chrámů jsou dodnes obývané. Slouží poutníkům, kteří sem přicházejí hledat duchovní klid i odpovědi. Chua-šan je totiž tradičním poutním místem s hlubokým duchovním významem. Vyslovit zde své přání však není zadarmo.
Umístění dopisu s přáním na řetězy podél cesty sice nestojí žádné peníze, tato tradice je však vykoupena fyzicky náročnou poutí. Na horu vedou dvě hlavní stezky. Ani jedna z nich ale nenabízí nic jako bezpečí.
Tradiční výstup znamená zdolat až sedm tisíc schodů. Cesta je dlouhá, náročná a místy velmi exponovaná.
Úzké stezky vytesané ve skále budí respekt už na první pohled. Místy jsou široké sotva jeden metr.
Skutečnou zkouškou odvahy je na trase na posvátnou horu takzvaný Sráz tisíce stop. Právě zde se nachází jedna z nejnebezpečnějších stezek na světě.
Úzká dřevěná prkna připevněná ke kolmé skále tvoří legendární „chodník“. Pohyb po nich je extrémním zážitkem i pro zkušené dobrodruhy.
Pod nohama se otevírá až pět set metrů hluboká propast. Každý krok tak vyžaduje maximální soustředění.
Jistotu poskytují jen řetězy připevněné ke skalám. Ty slouží jako jediná opora při pohybu v nejtěžších úsecích.
Nejnáročnější části trasy vedou téměř kolmo vzhůru. Lezci se zde musí spoléhat na malé výstupky pro ruce a nohy.
I přes modernější jištění zůstává část trasy na posvátnou čínskou horu velmi riskantní. Strach z výšek zde dostává zcela nový rozměr.
Dříve byl výšlap jedinou možností, jak se dostat nahoru. Dnes lze využít i lanovku vedoucí na severní vrchol. Lanovka překoná hluboké údolí během několika minut. Nabízí sice pohodlí, ale zároveň i silný adrenalinový zážitek.
Přesto mnoho návštěvníků volí pěší výstup. Ten totiž nabízí autentický zážitek z hory i její atmosféry. Odměnou za překonání všech nástrah je výhled i jedinečný pocit vítězství.
Výstup na Chua-šan tak není jen turistickým zážitkem, ale i fyzickou a psychickou zkouškou. Právě kombinace náročného terénu, silné tradice a mimořádných výhledů dělá z této hory jedno z nejvýraznějších a nejnavštěvovanějších míst v Číně.
