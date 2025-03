Lesy a lyžovačka uprostřed pouště. Objevte skrytou perlu Las Vegas

Las Vegas zná asi každý. Město hříchu, hazardu a nekonečné zábavy. Samo o sobě jistě stojí za návštěvu, i když si dovolíme tvrdit, že většině na ni vrchovatě postačí dva až tři dny. Las Vegas a okolí, což představuje ještě Severní Las Vegas nebo Henderson, je velká aglomerace s téměř třemi miliony obyvatel.

V rámci oblíbených okruhů po americkém západě je Las Vegas častou zastávkou. A nabízí v okolí pěkná místa. Ať už je to Valley of Fire nebo impozantní Hooverova přehrada či Red Rock Canyon. Vše zmíněné je v blízkosti Las Vegas, autem z centra do 40 minut. Ale nic z toho přímo z Las Vegas ke spatření není. Na rozdíl od mohutného pohoří, které je jasně vidět z celého města, legendární Strip západním směrem nevyjímaje.