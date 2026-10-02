Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V horách vzniklo vlaštovčí hnízdo pro mnichy. Čína ho teď pomalu maže z mapy

Autor:
Fotočlánek   8:30
V odlehlých horách čínského S’-čchuanu vyrostlo obří město nalepené na svazích... Zelené a hnědé svahy vysokých hor pokrývají tisíce drobných červených domků,... Jenže Larung Gar není běžným městem. Jde o rozsáhlý buddhistický komplex a... Larung Gar vznikl v roce 1980. Jeho zakladatelem byl tibetský buddhistický... Z původně skromného místa se postupně stalo jedno z nejvýznamnějších center... Na vrcholu svého rozmachu na začátku 21. století v něm podle dostupných zdrojů... Komplex je přitom rozdělen na části pro mnichy a jeptišky. Hlavní komunikace... Život v takové nadmořské výšce přitom rozhodně není komfortní. Zimy jsou zde... Právě podmínky života a hustota osídlení se staly jedním z argumentů čínských... Další likvidace začala v roce 2016. Podle oficiálního plánu měl počet lidí v... Čínské úřady svůj postup zdůvodňovaly mimo jiné přeplněností, bezpečností a... Rozsah zásahu byl obrovský. Do roku 2017 bylo podle zpráv zničeno nejméně 4 725...
V odlehlých horách čínského S’-čchuanu vyrostlo obří město nalepené na svazích hor. Larung Gar býval domovem desítek tisíc buddhistických mnichů a jeptišek a stal se jedním z nejvýznamnějších center tibetského buddhismu. Čínské úřady však jeho velikost už víc než dvě desetiletí systematicky omezují.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (43 příspěvků)

Nejčtenější

V horách vzniklo vlaštovčí hnízdo pro mnichy. Čína ho teď pomalu maže z mapy

V odlehlých horách čínského S’-čchuanu vyrostlo obří město nalepené na svazích...

V odlehlých horách čínského S’-čchuanu vyrostlo obří město nalepené na svazích hor. Larung Gar býval domovem desítek tisíc buddhistických mnichů a jeptišek a stal se jedním z nejvýznamnějších center...

Deset tisíc, když ukážeš prsa. Stopařka o USA i o tom, proč se už nevrátí do Maroka

Premium
Markéta Kráčmarová

Nejezdí po planetě veřejnou dopravou, ale už nejméně deset let se po světě přesouvá hlavně stopem. „Rodičům jsem to řekla nedávno, až když jsem se rozhodla vydat o své nejdelší cestě napříč Spojenými...

Vapování jako cesta do problémů. Do těchto zemí s „elektronkou“ nesmíte

Dejte si pozor při balení kufrů. Přibližně 2,7 miliardy lidí, zhruba každý...

Dejte si pozor při balení kufrů. Přibližně 2,7 miliardy lidí, zhruba každý třetí obyvatel planety, totiž žije v zemi, kde jsou elektronické cigarety zakázány nebo podléhají velmi přísným omezením. V...

Voda brala náhrobky i mrtvé. Velšané ale svůj kostel v moři ubránili

Ze snímků to vypadá jako lež a jasné popření reality. Ale tento kostel skutečně...

Ze snímků to vypadá jako lež a jasné popření reality. Ale tento kostel skutečně původně nevznikl na ostrově. Když jej ve 12. století budovali, byl ještě Cwyfan nedílnou součástí pevniny. Moře si k...

Místo, kde Chaplin odložil buřinku. Vydejte se do jeho světa ve Švýcarsku

Ze soukromých videí je patrné, že Chaplin nebyl klaun jen na filmovém plátně,...

Svět ho znal jako rozesmátého tuláka s buřinkou, hůlkou a šibalským úsměvem. Za kulisami filmových grotesek se ovšem skrýval život plný bídy, skandálů, politických sporů i pronásledování. Charlie...

Do Alsaska za jídlem. Víno má vlastní túry a i obyčejná bageta je zážitek

Premium
Neříká se, že Bůh labužíruje nejradši ve Francii? Jestli je to pravda, pak ke...

Neříká se, že Bůh labužíruje nejraději ve Francii? Pokud je to pravda, pak ke stolu zasedá určitě nejčastěji v Alsasku, tedy tam, kde se Francie potkává s Německem. I pro nás je tento kousek země...

3. října 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  2. 10. 22:16

Malý velký ostrov. Korsika není jen Napoleon, láká na panenskou přírodu

Premium
Ajaccio, Korsika. Město na západním pobřeží Korsiky.

„Neumím francouzsky. Ovšem k tomu, abych každé odpoledne s láskou nakrmila Anežku, tedy Agnesse, žijící na farmě, kde jsme ubytovaní, to ani nepotřebuju,“ říká Jana Pavlová a zve k návštěvě L’Île de...

2. října 2026

V horách vzniklo vlaštovčí hnízdo pro mnichy. Čína ho teď pomalu maže z mapy

V odlehlých horách čínského S’-čchuanu vyrostlo obří město nalepené na svazích...

V odlehlých horách čínského S’-čchuanu vyrostlo obří město nalepené na svazích hor. Larung Gar býval domovem desítek tisíc buddhistických mnichů a jeptišek a stal se jedním z nejvýznamnějších center...

2. října 2026  8:30

Jak si užít zimní radovánky na sněhu a neutratit majlant?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Hory volají, ale vaše peněženka tiše pláče? Nejste v tom sami. Ceny celodenních permanentek na českých i zahraničních sjezdovkách trhají rekordy. Když k tomu připočtete dopravu, předražený svařák na...

2. října 2026

Zadar láká na sportovní hit. Trenér vzpomíná na Čechoslovačku a učí turisty padel

Zadar je město v chorvatské Dalmácii na pobřeží Jaderského moře.

Jedete za horskou turistikou, relaxem u moře, nebo třeba stále oblíbenějším padelem? Dalmácie to nabízí všechno v jednom balení. Zadar je místem, kde se potkává starobylá historie s moderní zábavou a...

2. října 2026

Rovnátka, dudlíky i inhalátor. Z Yellowstonu odvezli rekordní množství odpadu

Yellowstone je známý silným a nárazovým větrem, zaměstnanci posbírali v parku...

Z horkých pramenů a gejzírů v americkém Yellowstonu letos pracovníci národního parku vytáhli více než 20 tisíc kusů odpadu. Mezi nejbizarnější nálezy patří golfové kolíky, inhalátor nebo rovnátka....

1. října 2026  8:30

Příběhy psané pěnou: Projeli jsme Česko za řemeslem a lidmi z oboru

Advertorial
Pizzeria Da Giorgio v Turnově

Brána do Českého ráje nebo třeba český granát. To si vybaví asi většina návštěvníků Turnova. Uniknout by jim ale neměla ani tamní Pizzeria Da Giorgio. Dřevěným interiérem podniku se line vůně poctivé...

1. října 2026

Voda brala náhrobky i mrtvé. Velšané ale svůj kostel v moři ubránili

Ze snímků to vypadá jako lež a jasné popření reality. Ale tento kostel skutečně...

Ze snímků to vypadá jako lež a jasné popření reality. Ale tento kostel skutečně původně nevznikl na ostrově. Když jej ve 12. století budovali, byl ještě Cwyfan nedílnou součástí pevniny. Moře si k...

1. října 2026

Jen čára na mapě? Ani náhodou. Zakladatel líčí, co stálo za vznikem Stezky Českem

Premium
Martin Úbl - zakladatel Stezky Českem.

Měří přes dva tisíce kilometrů a projít ji celou zabere přes sedm set hodin. Jak si čas i jednotlivé etapy Stezky Českem rozdělíte, je na vás. „Nechceme, aby byla jen pro úzkou skupinu lidí. Žádný...

30. září 2026

Pod největší kupolí v Česku už dávno nejde jen o hvězdy

Advertorial
Planetárium Praha se pyšní největší projekční plochou v republice. Kupole o...

Filmy oceňované po celém světě, koncerty známých hudebníků i večery s celebritami. Program pražského planetária nabízí zážitky, o jakých většina návštěvníků možná zatím nemá tušení. A přitom stačí...

30. září 2026

Jako z románu Austenové. Bath ukrývá římské lázně i kulisy Bridgertonových

Bath je známý svými římskými lázněmi, georgiánskou architekturou i ulicemi,...

Město, kde se vedle sebe potkávají římské lázně, gregoriánská architektura i příběhy spisovatelky Jane Austenové. Bath vyrostl kolem přírodních horkých pramenů a celý je od roku 1987 zapsaný na...

30. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.