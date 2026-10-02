|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
V horách vzniklo vlaštovčí hnízdo pro mnichy. Čína ho teď pomalu maže z mapy
V odlehlých horách čínského S’-čchuanu vyrostlo obří město nalepené na svazích hor. Larung Gar býval domovem desítek tisíc buddhistických mnichů a jeptišek a stal se jedním z nejvýznamnějších center...
Deset tisíc, když ukážeš prsa. Stopařka o USA i o tom, proč se už nevrátí do Maroka
Nejezdí po planetě veřejnou dopravou, ale už nejméně deset let se po světě přesouvá hlavně stopem. „Rodičům jsem to řekla nedávno, až když jsem se rozhodla vydat o své nejdelší cestě napříč Spojenými...
Vapování jako cesta do problémů. Do těchto zemí s „elektronkou“ nesmíte
Dejte si pozor při balení kufrů. Přibližně 2,7 miliardy lidí, zhruba každý třetí obyvatel planety, totiž žije v zemi, kde jsou elektronické cigarety zakázány nebo podléhají velmi přísným omezením. V...
Voda brala náhrobky i mrtvé. Velšané ale svůj kostel v moři ubránili
Ze snímků to vypadá jako lež a jasné popření reality. Ale tento kostel skutečně původně nevznikl na ostrově. Když jej ve 12. století budovali, byl ještě Cwyfan nedílnou součástí pevniny. Moře si k...
Místo, kde Chaplin odložil buřinku. Vydejte se do jeho světa ve Švýcarsku
Svět ho znal jako rozesmátého tuláka s buřinkou, hůlkou a šibalským úsměvem. Za kulisami filmových grotesek se ovšem skrýval život plný bídy, skandálů, politických sporů i pronásledování. Charlie...
Do Alsaska za jídlem. Víno má vlastní túry a i obyčejná bageta je zážitek
Neříká se, že Bůh labužíruje nejraději ve Francii? Pokud je to pravda, pak ke stolu zasedá určitě nejčastěji v Alsasku, tedy tam, kde se Francie potkává s Německem. I pro nás je tento kousek země...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Malý velký ostrov. Korsika není jen Napoleon, láká na panenskou přírodu
„Neumím francouzsky. Ovšem k tomu, abych každé odpoledne s láskou nakrmila Anežku, tedy Agnesse, žijící na farmě, kde jsme ubytovaní, to ani nepotřebuju,“ říká Jana Pavlová a zve k návštěvě L’Île de...
V horách vzniklo vlaštovčí hnízdo pro mnichy. Čína ho teď pomalu maže z mapy
V odlehlých horách čínského S’-čchuanu vyrostlo obří město nalepené na svazích hor. Larung Gar býval domovem desítek tisíc buddhistických mnichů a jeptišek a stal se jedním z nejvýznamnějších center...
Jak si užít zimní radovánky na sněhu a neutratit majlant?
Hory volají, ale vaše peněženka tiše pláče? Nejste v tom sami. Ceny celodenních permanentek na českých i zahraničních sjezdovkách trhají rekordy. Když k tomu připočtete dopravu, předražený svařák na...
Zadar láká na sportovní hit. Trenér vzpomíná na Čechoslovačku a učí turisty padel
Jedete za horskou turistikou, relaxem u moře, nebo třeba stále oblíbenějším padelem? Dalmácie to nabízí všechno v jednom balení. Zadar je místem, kde se potkává starobylá historie s moderní zábavou a...
Rovnátka, dudlíky i inhalátor. Z Yellowstonu odvezli rekordní množství odpadu
Z horkých pramenů a gejzírů v americkém Yellowstonu letos pracovníci národního parku vytáhli více než 20 tisíc kusů odpadu. Mezi nejbizarnější nálezy patří golfové kolíky, inhalátor nebo rovnátka....
Příběhy psané pěnou: Projeli jsme Česko za řemeslem a lidmi z oboru
Brána do Českého ráje nebo třeba český granát. To si vybaví asi většina návštěvníků Turnova. Uniknout by jim ale neměla ani tamní Pizzeria Da Giorgio. Dřevěným interiérem podniku se line vůně poctivé...
Voda brala náhrobky i mrtvé. Velšané ale svůj kostel v moři ubránili
Ze snímků to vypadá jako lež a jasné popření reality. Ale tento kostel skutečně původně nevznikl na ostrově. Když jej ve 12. století budovali, byl ještě Cwyfan nedílnou součástí pevniny. Moře si k...
Jen čára na mapě? Ani náhodou. Zakladatel líčí, co stálo za vznikem Stezky Českem
Měří přes dva tisíce kilometrů a projít ji celou zabere přes sedm set hodin. Jak si čas i jednotlivé etapy Stezky Českem rozdělíte, je na vás. „Nechceme, aby byla jen pro úzkou skupinu lidí. Žádný...
Pod největší kupolí v Česku už dávno nejde jen o hvězdy
Filmy oceňované po celém světě, koncerty známých hudebníků i večery s celebritami. Program pražského planetária nabízí zážitky, o jakých většina návštěvníků možná zatím nemá tušení. A přitom stačí...
Jako z románu Austenové. Bath ukrývá římské lázně i kulisy Bridgertonových
Město, kde se vedle sebe potkávají římské lázně, gregoriánská architektura i příběhy spisovatelky Jane Austenové. Bath vyrostl kolem přírodních horkých pramenů a celý je od roku 1987 zapsaný na...