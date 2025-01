Zimní sezóna v Laponsku je pohádková. Vydejte se na dovolenou za polární září

Pro začátek by to chtělo možná malou, docela malinkou lekci ze zeměpisu – tak tedy, kdepak se nachází Laponsko? Tenhle kraj plný divoké přírody, malebných městeček jako vystřižených z pohlednice a zajímavých lidí leží převážně za severním polárním kruhem. Chcete-li to konkrétněji, rozprostírá se hlavně přes větší část Norska, téměř polovinu Švédska a kousek Finska, kromě toho zabírá i nepatrný zlomeček Ruska, severní půlku poloostrova Kola. A to už je pořádný kus světa k poznávání, že? Tak pojďme na věc!