náhledy
Na jihu Laosu, v oblasti Si Phan Don, přezdívané „Čtyři tisíce ostrovů“, se klidný Mekong mění v divoký živel. Vodopády Li Phi ohromují svou šířkou, hukotem vody i romantickou krajinou tropických ostrovů. Místo si zamiloval i český kajakář Vavřinec Hradilek, který v soutěži Asia Express přiznal, že by se sem jednou rád vrátil a zkusil místní peřeje sjet.
Autor: Profimedia.cz
Vodopády Li Phi na jihu Laosu patří k nejpůsobivějším místům na řece Mekong. Klidná řeka se tu náhle mění v divokou soustavu peřejí a kaskád.
Autor: Profimedia.cz
Místní vodopádům říkají také Somphamit. Pro svou mohutnost a šířku si vysloužily přezdívku „asijské Niagarské vodopády“.
Autor: Profimedia.cz
Z vyhlídek podél stezky se otevírá pohled na bílé peřeje i tropickou vegetaci kolem. Hukot vody je slyšet už zdálky.
Autor: Profimedia.cz
Během období dešťů od května do října je Mekong nejmohutnější. Vodopády v tuto dobu burácejí s největší silou.
Autor: Profimedia.cz
Vodopády leží v oblasti Si Phan Don, známé jako „Čtyři tisíce ostrovů“. Mekong se tu rozlévá do širokého labyrintu ostrovů, kanálů a proudů.
Autor: Profimedia.cz
Konkrétně se vodopády Li Phi nacházejí na západním okraji ostrova Don Khon. Turisté k nim mohou dojít po stezkách vedoucích podél řeky.
Autor: Profimedia.cz
Místo si při natáčení pořadu Asia Express zamiloval i český kajakář Vavřinec Hradilek.
Autor: Profimedia.cz
„Vodopády jsou nádherné. Kochal jsem se, a i když jsme byli fyzicky vyřízení, pořád jsem koukal, kudy by to šlo sjet. A ono to sjet půjde. Takže vím, že se do Laosu budu muset vrátit,“ řekl stříbrný olympionik z LOH v Londýně.
Autor: Profimedia.cz
Mezi turistické atrakce v okolí patří také zipline, která vede nad říčními kanály a ostrůvky. Pohled na vodopády z výšky je nezapomenutelný.
Autor: Profimedia.cz
Vodopády Li Phi jsou spolu s nedalekými Khone Phapheng (na snímku) největšími na dolním toku Mekongu. Celý komplex vodních kaskád se rozprostírá na šířce několika kilometrů.
Autor: ČTK
V okolí vodopádů lze zahlédnout rybáře s bambusovými pruty. Místní zde tradičně chytají ryby také do jednoduchých pastí.
Autor: Profimedia.cz
Oblast Si Phan Don patří k nejklidnějším koutům Laosu. Cestovatele sem láká pomalé tempo života i přírodní scenérie.
Autor: Profimedia.cz
Vodopády Li Phi a Khone Phapheng patří k místům, kde se přírodní síla Mekongu ukazuje v celé své kráse. Hukot vody, tropická zeleň a desítky ostrůvků vytvářejí jedinečnou scenérii.
Autor: Profimedia.cz