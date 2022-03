Návrat do Kyjeva jsem slíbil. Nezlomná metropole je encyklopedií dějin

Díváme se na Kyjev den co den a přejeme si brzký mír, co nejmenší utrpení. | foto: Depositphotos

Díváme se na Kyjev den co den a přejeme si brzký mír, co nejmenší utrpení. Vracím se ve vzpomínkách do dní, kdy jsem se procházel v jeho ulicích. A slíbil jsem si, že se vrátím, píše redaktor magazínu Víkend DNES.