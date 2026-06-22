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KVÍZ: Salcbursko v létě. Víte, kde najdete nejhezčí vyhlídky a nejlepší letní atrakce?

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Průzračná jezera, horské vyhlídky, soutěsky i atrakce pro malé a velké dobrodruhy. Salcbursko nabízí v létě nespočet možností, jak strávit dovolenou i objevovat méně známá místa. Jak dobře tuto rakouskou spolkovou zemi znáte? Otestujte své znalosti v našem kvízu.

Autentické Salcbursko: Místo, kde se příroda a životní radost setkávají v jeden celek | foto: Österreich Werbung/ Marko Mestrovic

Salcbursko patří k místům, kde si na své přijdou milovníci hor, rodiny s dětmi i ti, kteří dávají přednost pohodovému tempu. Během jediného dne můžete vystoupat na panoramatickou vyhlídku, projít se hlubokou soutěskou, vykoupat se v jezeře nebo objevit zajímavé stopy místní historie. Každá část regionu přitom nabízí trochu jiný zážitek.

Právě pestrost je jedním z důvodů, proč se sem návštěvníci vracejí opakovaně. Vedle známých atrakcí tu najdete i místa, která bývají mimo hlavní turistické trasy. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jak dobře se v letním Salcbursku orientujete.

Partnerem kvízu je Austria Tourism

Spustit kvíz Letní dobrodružství v Salcbursku

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KVÍZ: Salcbursko v létě. Víte, kde najdete nejhezčí vyhlídky a nejlepší letní atrakce?

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Autentické Salcbursko: Místo, kde se příroda a životní radost setkávají v jeden...

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