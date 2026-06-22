Salcbursko patří k místům, kde si na své přijdou milovníci hor, rodiny s dětmi i ti, kteří dávají přednost pohodovému tempu. Během jediného dne můžete vystoupat na panoramatickou vyhlídku, projít se hlubokou soutěskou, vykoupat se v jezeře nebo objevit zajímavé stopy místní historie. Každá část regionu přitom nabízí trochu jiný zážitek.
Právě pestrost je jedním z důvodů, proč se sem návštěvníci vracejí opakovaně. Vedle známých atrakcí tu najdete i místa, která bývají mimo hlavní turistické trasy. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jak dobře se v letním Salcbursku orientujete.
Partnerem kvízu je Austria Tourism
Spustit kvíz Letní dobrodružství v Salcbursku