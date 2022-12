KVÍZ: Jak dobře znáte Alpy? Otestujte své znalosti a vyhrajte knihu

Populární televizní meteoroložka Alena Zárybnická vás opět provede nejhezčími místy Alp. Ideálním přepravním prostředkem pro vaše bicykly je obytný vůz, díky čemuž si můžete naplánovat trasy zcela nezávisle na ubytovacích resortech. U každého výletu najdete nejen detailní popis trasy, převýšení či náročnost túry, ale i tipy, jaká místa v okolí navštívit, co ochutnat a kde si odpočinout. A samozřejmě nesmí chybět ani meteorologické okénko – zajímavost, souvislost, zkrátka to, co byste o počasí měli vědět, než vyrazíte.