KVÍZ: 100 otázek z nejrůznějších oborů. Na kolik z nich odpovíte správně?

Víte, kdo vyřešil vraždu v Orient expressu? Kolik srdcí má chobotnice? Vzpomenete si, kdy naši fotbalisté vyhráli olympijské hry? Čeká na vás celkem 100 otázek z nejrůznějších oborů. Na kolik z nich odpovíte správně?

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kvíz spustíte zde

Nádraží Praha Vršovice

KVÍZ: Šípy, Uhlíře, Svěráky. Poznáte vtipné názvy českých obcí?

Mrchojedy

Vyznáte se v názvech českých obcí, nebo vás dokážou pěkně zmást? Některá místa znějí, jako by patřila spíš do pohádky, kuchyně nebo seznamu jazykových přesmyček. Otestujte se v kvízu a zjistěte,...

Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo....

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé...

Zapomeňte na běžné hotely. Usínat a hodovat můžete tam, kde aristokraté

Co je na každé dovolené stejné? Zpravidla to bývá ubytování. Jenže i to se dá...

Co je na každé dovolené zpravidla stejné? Většinou to bývá ubytování. Jenže i to se dá pojmout jinak. Třeba když si zvolíte nocleh v jednom z hotelů, které fungují ve starých hradech a honosných...

Zapomeňte na Santorini i Řím. Tunisko skrývá památky, které vám vyrazí dech

Pokud jste viděli film Gladiátor nebo Angelika a sultán, možná vás překvapí, že...

Když se řekne Tunisko, mnoha lidem se vybaví především slunce, moře a hotelové resorty s all inclusive. Tato severoafrická země ale nabízí mnohem víc. Starověké římské amfiteátry, živé arabské medíny...

Hrady a zámky rodů Modré krve. Navštivte sídla českých šlechticů

Zámek Hrádek u Nechanic.

Hrady a zámky spojené s českou šlechtou nejsou jen památkami minulosti, ale i ideálními cíli na výlet. Právě na ně se zaměřuje i seriál Modrá krev, jehož čtvrtá série odstartovala letos v lednu....

Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko

Krkolomný terén absolvoval prezident Petr Pavel během svého turistického...

Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...

24. ledna 2026

Mráz je jejich šancí na přežití. Do kanadských osad musí kamiony přes jezera

Číslo to není z nejpřesnějších, protože podoba sezónní sítě ledových silnic je...

O přežití lidí tu rozhoduje mráz, který by jinde označili za vražedný. Jen díky němu je ale možné vybudovat silnici na ledu, po níž se dopravují do izolovaných komunit na severu zásoby na celý rok....

24. ledna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  23. 1. 10:51

Nejkrásnější vyhlídka za Prahou. Vydejte se nejstarší trampskou osadou na Zadku

Zadka sice neleží tak vysoko nad vodní hladinu jako Máj, ale z jiné perspektivy...

Nedaleko od jižního okraje Prahy leží Štěchovice – místo, za kterým začíná romantická krajina hlubokého vltavského kaňonu, trampských osad a zatopených Svatojánských proudů. Zima sem přináší ještě...

23. ledna 2026

Cestování za ponožkami? Z kusu oblečení se stal důvod, proč navštívit Japonsko

FamilyMart ponožky

Zatímco ve většině světových měst slouží samoobsluhy hlavně jako záchrana při nočním hladu nebo místo, kde koupíte zapomenutou zubní pastu, v Japonsku se z nich stal fenomén. Místní konbini totiž...

22. ledna 2026

Krása, kterou nelze popsat. Božská Madonna lyžařská láká na adrenalin do Dolomit

Madonna di Campiglio, horské turistické středisko v severní Itálii v autonomní...

Dříve byla milována habsburskou šlechtou, dnes je zbožňována šlechtou lyžařskou. Italská Madonna di Campiglio nabízí dokonalou kombinaci výzev, historie a malebné přírody, která okouzlí každého....

21. ledna 2026

Kam jet v Česku na hory? Propojené lyžařské areály nabízejí mnohem více pohodlí

Komerční sdělení
Tanvaldský špičák

Zimní střediska se spojují, aby poskytla návštěvníkům skutečně plnohodnotný zážitek díky jednotnému skipasu nebo lepšímu využití společné infrastruktury. Například Skiaréna Jizerky propojuje...

20. ledna 2026

Madeira zpřísňuje pravidla pro turisty. Už nestačí zaplatit, musíte zamluvit čas

Hory a moře. Ostrov Madeira vyrůstá z Atlantiku do bezmála dvoukilometrové...

Madeira dlouhodobě patří k evropským rájům pěší turistiky. Levády vinoucí se zelenými svahy, dramatické horské hřebeny i stezky nad oceánem každoročně lákají statisíce návštěvníků. S rostoucí...

20. ledna 2026

