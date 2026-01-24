Kvíz spustíte zde
KVÍZ: 100 otázek z nejrůznějších oborů. Na kolik z nich odpovíte správně?
KVÍZ: Šípy, Uhlíře, Svěráky. Poznáte vtipné názvy českých obcí?
Vyznáte se v názvech českých obcí, nebo vás dokážou pěkně zmást? Některá místa znějí, jako by patřila spíš do pohádky, kuchyně nebo seznamu jazykových přesmyček. Otestujte se v kvízu a zjistěte,...
Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku
Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé...
Zapomeňte na běžné hotely. Usínat a hodovat můžete tam, kde aristokraté
Co je na každé dovolené zpravidla stejné? Většinou to bývá ubytování. Jenže i to se dá pojmout jinak. Třeba když si zvolíte nocleh v jednom z hotelů, které fungují ve starých hradech a honosných...
Zapomeňte na Santorini i Řím. Tunisko skrývá památky, které vám vyrazí dech
Když se řekne Tunisko, mnoha lidem se vybaví především slunce, moře a hotelové resorty s all inclusive. Tato severoafrická země ale nabízí mnohem víc. Starověké římské amfiteátry, živé arabské medíny...
Hrady a zámky rodů Modré krve. Navštivte sídla českých šlechticů
Hrady a zámky spojené s českou šlechtou nejsou jen památkami minulosti, ale i ideálními cíli na výlet. Právě na ně se zaměřuje i seriál Modrá krev, jehož čtvrtá série odstartovala letos v lednu....
Víte, kdo vyřešil vraždu v Orient expressu? Kolik srdcí má chobotnice? Vzpomenete si, kdy naši fotbalisté vyhráli olympijské hry? Čeká na vás celkem 100 otázek z nejrůznějších oborů. Na kolik z nich...
Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko
Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...
Mráz je jejich šancí na přežití. Do kanadských osad musí kamiony přes jezera
O přežití lidí tu rozhoduje mráz, který by jinde označili za vražedný. Jen díky němu je ale možné vybudovat silnici na ledu, po níž se dopravují do izolovaných komunit na severu zásoby na celý rok....
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Nejkrásnější vyhlídka za Prahou. Vydejte se nejstarší trampskou osadou na Zadku
Nedaleko od jižního okraje Prahy leží Štěchovice – místo, za kterým začíná romantická krajina hlubokého vltavského kaňonu, trampských osad a zatopených Svatojánských proudů. Zima sem přináší ještě...
Cestování za ponožkami? Z kusu oblečení se stal důvod, proč navštívit Japonsko
Zatímco ve většině světových měst slouží samoobsluhy hlavně jako záchrana při nočním hladu nebo místo, kde koupíte zapomenutou zubní pastu, v Japonsku se z nich stal fenomén. Místní konbini totiž...
Krása, kterou nelze popsat. Božská Madonna lyžařská láká na adrenalin do Dolomit
Dříve byla milována habsburskou šlechtou, dnes je zbožňována šlechtou lyžařskou. Italská Madonna di Campiglio nabízí dokonalou kombinaci výzev, historie a malebné přírody, která okouzlí každého....
Kam jet v Česku na hory? Propojené lyžařské areály nabízejí mnohem více pohodlí
Zimní střediska se spojují, aby poskytla návštěvníkům skutečně plnohodnotný zážitek díky jednotnému skipasu nebo lepšímu využití společné infrastruktury. Například Skiaréna Jizerky propojuje...
Madeira zpřísňuje pravidla pro turisty. Už nestačí zaplatit, musíte zamluvit čas
Madeira dlouhodobě patří k evropským rájům pěší turistiky. Levády vinoucí se zelenými svahy, dramatické horské hřebeny i stezky nad oceánem každoročně lákají statisíce návštěvníků. S rostoucí...