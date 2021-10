Očkování stačí. Kuba chce od poloviny listopadu otevřít hranice turistům

Kuba se chystá od poloviny listopadu otevřít hranice zahraničním turistům. Uvedl to minulý týden ministr pro turistiku Juan Carlos García. Kuba zavedla omezení v cestovním ruchu v dubnu loňského roku, aby zamezila šíření koronaviru ze zahraničí. Pro odvětví to znamenalo propad, který se citelně promítl do celého kubánského hospodářství.