Ostrov svobody s vůní tabáku, jejž miloval i Hemingway. Kuba umí zastavit čas

„Mañana“ neboli zítra je na Kubě asi nejpoužívanějším slovem. Nikam se tu nespěchá, nic není hned a právě v tom spočívá kouzlo tohoto ostrova svobody. Když přijmete místní tempo, čekají vás pláže jako z katalogu, koloniální města, rum, doutníky a zážitek, který vás vytrhne z evropského stereotypu.
V Santiagu de Cuba si nenechte ujít návštěvu zdejší katedrály. Její historie sahá až k roku 1522 a během staletí musela čelit několika zemětřesením, ale i útokům pirátů. | foto: Profimedia.cz

Státu v srdci Střední Ameriky se někdy říká ostrov svobody, což se může zdát vzhledem k tomu, že jde o jednu z posledních zemí světa s totalitním režimem, tak trochu jako paradox. Přezdívka souvisí s kubánskými dějinami, konkrétně s revolucí v roce 1959, kdy se Kuba zbavila amerického vlivu.

To je jedna věc. A druhá? Přestože se místní, kteří jsou mimochodem velmi přátelští, usměvaví a také trochu pohodlní, stále potýkají s mnoha omezeními, režim se pomalinku uvolňuje.

Jako turista omezené možnosti ostrova pocítíte možná v tom, že občas něco chybí, někdy je to třeba benzin, jindy zas některé potraviny. Když se nad to dokážete povznést, zjistíte, že je to velmi zajímavý a pro nás, zhýčkané Středoevropany, osvěžující střet kultur. Navíc má Kuba spoustu jiných benefitů, kterými tyto nedostatky s přehledem vyrovnává.

Nejhezčí pláže pod sluncem

Benefitem číslo jedna jsou pláže, které patří k nejhezčím na světě. Jen si to představte. Lány pokryté bělostným pískem lemované z jedné strany azurovým mořem a z druhé palmami. A mezi tím vším vy, na lehátku, nejlépe s drinkem v ruce. Líbí? To je dobře, přesně to tady můžete zažít.

Na severu Kuby navštivte třeba souostroví Jardines del Rey – především jeho části, ostrůvky Cayo Coco a Cayo Guillermo. Prvně jmenovaný má přírodní park El Bagá s mangrovy a půvabnými jezírky, druhý světoznámou pláž Playa Pilar. A oba jsou jako stvořené pro potápění či šnorchlování.

Hned vedle je přepychová, zhruba dvacetikilometrová pláž Varadero plná luxusních resortů. Je tam hezky, autentičnost tu však nečekejte. Hvězdou jižního pobřeží je Play Ancón a Zátoka sviní. A potom je tu ještě ostrov Cayo Largo del Sur se skoro liduprázdnými úchvatnými plážemi, kde můžete obdivovat vodní želvy, leguány, kolibříky i plameňáky.

Koloniální architektura

Za památkami, historií a kulturou se vypravte do měst. Hlavní kubánskou metropolí je Havana, svérázné město plné kontrastů, kde vedle omšelých domků stojí historické památky, poblíž budovatelské architektury skvosty z dob kolonialismu.

Vzduch je prosycen vůní doutníků a živými tóny latinskoamerické hudby, po ulicích se prohánějí americké bouráky. Obzvláště ceněná je Stará Havana – historické jádro města, které je zapsané i na seznamu UNESCO. Z celé metropole vyzařuje jakási zvláštní magie, která z ní dělá jedno z nejzajímavějších měst pod sluncem.

Barevné domky z dob koloniální éry, to je Stará Havana neboli Habana Vieja, jádro města s velmi osobitým kouzlem.

Láká-li vás hlavně koloniální architektura, vypravte se do Trinidadu, tamní historické památky se za posledních pět staletí téměř nezměnily, anebo do Santiaga de Cuba, které bylo mimo jiné místem, kde započala kubánská revoluce. A kdybyste sem zavítali v létě, mohli byste si užít největší a nejtradičnější kubánský karneval.

Doutníky a voňavý rum

Co ještě vidět? Samozřejmě to, co souvisí s největšími místními „poklady“, doutníky a rumem. Tabákové plantáže si můžete prohlédnout třeba v provincii Pinar del Río nedaleko městečka Colón, dozvíte se tam všechno od zasazení semínka až po umotání hotového doutníku.

Fabrika na tyto tabákové produkty, kde vás seznámí s celým procesem výroby, je však i v Havaně.

V Santiagu de Cuba si nenechte ujít návštěvu zdejší katedrály. Její historie sahá až k roku 1522 a během staletí musela čelit několika zemětřesením, ale i útokům pirátů.
A kam za rumem? Poblíž města Trinidad, v údolí Valle de los Ingenios, kde se odnepaměti pěstovala cukrová třtina, se můžete podívat, jak dříve vypadaly plantáže. Dnes už však v provozu nejsou.

Zavítat můžete i do některé destilérky, nejkomplexnější zážitek o „tekutém kubánském zlatě“ vám ovšem poskytne Museo del Ron Havana Club – havanské muzeum, kde vám představí všechny kroky, které směřují od sklizně cukrové třtiny až k dokonale vyzrálé lahvince. Součástí je samozřejmě i ochutnávka, po které se karibský ostrov zdá být ještě hezčí.

Může se hodit

  • Letenka na Kubu vyjde asi na 25 tisíc korun, na cestě dlouhé nejméně 14 hodin vás čeká minimálně jeden přestup.
  • Je nezbytné mít turistické vízum, stačí v elektronické podobě (vyřídíte ho na webu evisacuba.cu), a pas, který platí aspoň šest měsíců od data vstupu do země. Také je potřeba vyplnit formulář DViajeros (učiníte tak na stránkách dviajeros.mitrans.gob.cu).
  • Hlavní sezona trvá od prosince do dubna, kdy je slunečno a teploty se pohybují mezi 25 až 30 stupni Celsia.
  • Na Kubě se mluví španělsky, anglicky se dohovoříte jen v některých turistických oblastech.
  • Měnou je kubánské pesos, vyměnit si ho můžete po příletu do země v bankách nebo oficiálních směnárnách (na výměnu mějte eura nebo dolary).
  • U některých obchodníků a v hotelech zaplatíte i dolary a eury. Ale pozor, na některých místech se dá platit pouze hotově, jinde jenom kartou, zjistěte si to dopředu. Ve městech a turistických letoviscích je dostatek bankomatů.
  • Pesos se nesmějí vyvážet, buď je utraťte, nebo před odletem vyměňte zpátky na eura či dolary.
  • Kuba je cenově srovnatelná s ČR; něco je dražší, například potraviny z dovozu, něco levnější – rum, doutníky…

Článek vznikl pro časopis Tina.

Nádraží Praha Vršovice

