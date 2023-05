Výlet do Krušných hor, kde rozkvétají desetitisíce krásných orchidejí

Příhraniční Altenberg se drží v centru zájmu hlavně během zimy. Běžkaře tam lákají perfektně upravené tratě, vyznavače alpského lyžování zase přitahuje zdejší skiareál. A celoročně se do Altenbergu jezdí za nákupy. Nás sem však přivábily orchideje.

Louky s orchidejemi se tu prezentují zcela oficiálně: dokonce jako turistická zajímavost a nikoli jako utajené stanoviště. Současně hlavní lokalitou prochází okruh naučné stezky zasvěcené orchidejím. Podél ní pak vede značená magistrála. Správný přístup k lukám s orchidejemi už zdáli vyznačují směrovky. Atraktivní snímky rovněž zdobí webové stránky zdejšího infocentra, jež zároveň pro veřejnost organizuje tematické výpravy s průvodcem. Pro letošní vycházku za rozkvetlými orchidejemi infocentrum avizuje termín 23. května. Cena takřka tříhodinové exkurze činí příznivých šest eur (140 Kč).

Kleiner Galgenteich (Malý Šibeniční rybník) slouží i k rekreaci.

Orchideje zde takřka výlučně reprezentuje prstnatec májový, který kdysi i u nás patřil mezi vcelku hojné byliny. Momentálně se ovšem řadí k ohroženým druhům. Prstnatec vykvétá v květnu, jak napovídá jeho druhové jméno, ale tady na horách je to spíše koncem měsíce. Proto jsem loni až během posledních květnových dnů kontaktoval tamní infocentrum s dotazem, jestli již prstnatce vykvetly. Na německy psaný mail mi okamžitě přistála odpověď v češtině. Zprávu doprovodily aktuální fotky tamních luk a velice užitečné tipy.

Biatlon nahradily orchideje

Hlavní těžiště výskytu prstnatců představuje chráněné území Am Galgenteich, které se ukrývá západně od města a severně od rybníků Neuer a Grosser Galgenteich (Nový a Velký Šibeniční rybník). Jádrem rezervace prochází okružní naučná stezka.

Tady se v roce 1967 během mistrovství světa v biatlonu odehrávaly dramatické souboje o medaile.

Přicestovali jsme sem počátkem června a první skupiny prstnatců křiklavě zářily hned za chatkami u kempu. Zdá se, že jsme je chytli těsně za vrcholem květu. Ačkoli byl všední den, bylo tu dost výletníků. Orchideje táhnou! Hodně mi to připomenulo výpravy na brněnský Kamenný vrch za konikleci velkokvětými nebo sezonu bledulí poblíž Chlébského.

Krušné hory zde trošku připomínají severskou lesotundru. Po parádním úvodu jsme zabočili na naučnou stezku a vstoupili do skutečného ráje orchidejí. Prstnatce kvetly všude! Přitom ještě před pár desítkami let se tady rozprostírala biatlonová aréna, kde se odehrávaly prestižní světové soutěže. Aréna ovšem technicky zastarala a opuštěné sportoviště znovu osídlila příroda. Počátkem devadesátých let se sem vrátily i prstnatce májové. Odborníci tu tenkrát napočítali zhruba třicet jedinců. A jaká je situace teď? Infopanel uvádí aktuální počet 45 000, na internetu jsem se setkal i s číslem 55 000. Jestli někde existuje ukázkový příklad povedené revitalizace, tak je to právě biatlonový areál u Altenbergu!

Na naučné stezce se místy objevuje zábradlí, což je samozřejmě nutné, jinak by orchideje zvalchovali fotografové. Jinde zase stovky prstnatců provokativně hýří přímo na pěšině či těsně u ní. Prohlubně a nerovnosti, které tu zřejmě zbyly jako pozůstatky po biatlonovém areálu, vyplňují jezírka i tůně. Vypadají upravovaně, prstnatce totiž nutně potřebují dostatek vláhy.

Barevné louky pod vyhaslou sopkou

Ochrana a péče o stanoviště prstnatců u Galgenteichu tvoří součást projektu s názvem Horské louky ve východních Krušných horách (Bergwiesen im Osterzgebirge). Projekt své aktivity v okolí Altenbergu zaměřil na více míst. Proto se následně přesouváme pod dominantní kužel Geisingbergu, který se vypíná severně od města.

Silueta Geisingbergu odhaluje jeho vulkanický původ.

Díky historické rozhledně a horské chatě s restaurací se Geisingberg řadí mezi místní turistické magnety. My se ovšem budeme pohybovat hlavně kolem úpatí kopce na jeho severozápadních stráních.

Značená stezka nás doprovodila do otevřených partií u staré cesty Klengelweg. Zatímco v areálu biatlonové arény jednoznačně převládaly prstnatce májové, tady jim naopak sekundovala pestrá paleta ostatních bylin: světle růžovými kvítky se ohlásilo rdesno hadí kořen a bledou žlutí lokálně problikávaly upolíny.

Podél stezky se táhl val kamení, který sem dříve navršili místní horalové, když čistili a zúrodňovali svá políčka i louky. U něj jsme objevili tenké kmínky jabloní lesních. Právě tento strom, jehož plody sbírali už pravěcí lidé, se stal posléze matkou mnoha vyšlechtěných odrůd.

Na rozdíl od bývalé biatlonové arény si cestu pod Geisingberg našel jen zlomek výletníků. Ovšem s odkvětem prstnatců botanický rok na Geisingbergu zdaleka nekončí. Počátkem léta totiž ozdobí tamní louky lilie cibulkonosné.