Najít místo pro společnou dovolenou bývá někdy složitější než samotné cestování. Děti by nejraději strávily celý den ve vodě, rodiče si chtějí chvíli odpočinout, aktivnější členové rodiny hledají sport a zážitky a další by si nejraději jen otevřel knihu ve stínu u bazénu.
Možnost zvolit si každý den vlastní tempo je jednou z předností velkých resortů. A na největším řeckém ostrově se tento koncept propojuje s něčím, co se nedá uzavřít do hotelového katalogu – a sice s krétskou kuchyní, místní tradicí, vůní Středomoří a životem pod řeckým sluncem.
Jedním z míst, které se snaží oba světy propojit, je pětihvězdičkový Creta Maris Resort v Hersonissosu.
Jedna dovolená, mnoho různých představ
Creta Maris je vystavěný tak, aby připomínal spíše krétskou vesnici než jeden velký hotelový komplex. Mezi jednotlivými budovami vedou cesty lemované zelení, nechybějí menší náměstí a zahrady a celý areál se otevírá směrem k pobřeží Egejského moře.
Jeho hlavní myšlenkou je nabídnout dostatek možností pro různé typy cestovatelů na jednom místě.
Rodiny s dětmi tu mohou během dne zamířit k bazénům, do dětského klubu nebo vodního parku. Sportovně založení návštěvníci mají k dispozici venkovní sportoviště a každodenní program aktivit. Kdo naopak hledá odpočinek, může zvolit wellness, pláž nebo některou z klidnějších částí areálu.
Večer pak může pokračovat u večeře, sklenky vína či třeba pod širým nebem v místním letním kině.
Právě šíře nabídky umožňuje, aby zde společnou dovolenou trávily nejen rodiny s malými dětmi, ale také páry, jednotlivci, skupiny přátel nebo několik generací jedné rodiny.
Nemusejí přitom celý program absolvovat společně. A možná právě v tom spočívá jeden z největších luxusů dovolené – mít možnost se na chvíli rozdělit a později se zase sejít u jednoho stolu.
Kréta také na talíři
K cestování po Řecku neodmyslitelně patří jídlo a Creta Maris se snaží místní gastronomii zachovat i uvnitř all inclusive konceptu.
Resort nabízí několik restaurací s různým zaměřením – od řecké a krétské kuchyně přes středomořské chutě až po ryby a mořské plody. Součástí areálu jsou také vlastní ekologicky obhospodařované vinice a pole, které hostům připomínají, odkud zdejší suroviny a tradice pocházejí.
All inclusive zkrátka nemusí znamenat pouze cestu mezi bazénem a bufetem. Hosté mohou během jednoho pobytu ochutnávat různé podoby řecké gastronomie a zároveň se přiblížit kultuře ostrova.
A kdo chce poznat Krétu ještě důkladněji, má samozřejmě další velkou výhodu: za branami resortu začíná jeden z nejrozmanitějších řeckých ostrovů.
Nová kapitola pro dovolenou dospělých
Dospělým hostům věnoval Creta Maris jednu z nejvýraznějších novinek roku 2026. Resort kompletně zrenovoval 176 pokojů a suites v kategorii Exclusive Adult Rooms, určených hostům od 16 let. Modernizace přinesla nové interiéry, vyšší úroveň komfortu a současnější design, který si přitom ponechává spojení s místem.
Při návrhu pokojů byl kladen důraz na to, aby se jejich podoba více propojila s historií resortu i dědictvím samotného ostrova. Detaily interiéru odkazují na zakladatele komplexu, místní tradice a historii Kréty. Výsledkem tak nejsou anonymní hotelové pokoje, které by mohly stát prakticky kdekoliv na světě, ale prostory připomínající, že host pobývá právě na Krétě.
Hosté ubytovaní v Exclusive Adult Rooms mají k dispozici také vyhrazené služby a zázemí v Exclusive Adult Rooms Area, které umožňují užít si klidnější formu dovolené i uvnitř rozsáhlého resortu. Srdcem této části je Spira Pool, ke kterému se přidávají tři vyhřívané East Pools. Podobný princip funguje také u moře. Na pláži jsou pro tyto hosty připravena gazeba a nedaleko se nachází Sima Beach Bar. Namísto hledání klidného místa v rozsáhlém resortu tu tak lze zažít jakousi menší dovolenou uvnitř dovolené – s vyhrazenými bazény, barem a prostorem u moře.
Součástí Exclusive Adult Rooms Area je rovněž venkovní Spa Pavilion, kde je možné absolvovat procedury pod širým nebem. A oddělený prostor je pro dospělé hosty vytvořen také v restauraci Enomy. Kromě těchto exkluzivních výhod mají tito hosté samozřejmě plný přístup ke všem službám, zařízením a zážitkům v rámci celého Creta Maris Resort.
Nejde tedy o klasický adults only hotel. Rodinná a „dospělá“ zkušenost zde existují vedle sebe, v rámci jednoho resortu. To může být zajímavé například pro páry, skupiny přátel nebo rodiny se staršími dětmi, které chtějí využívat rozsáhlou nabídku velkého resortu, ale současně si během dne zachovat klidnější zázemí.
Nemuset si vybrat jen jednu podobu dovolené
Kontrast mezi živým resortem a jeho klidnějšími zákoutími možná Creta Maris vystihuje nejlépe. Jeden den může začít snídaní s celou rodinou, a pokračovat vodním parkem, sportem a večerním programem. Druhý může znamenat několik hodin u bazénu, pomalý oběd, procházku podél moře a večer ve dvou. A další den můžete resort úplně opustit a vydat se objevovat Krétu.
Ideální dovolená nakonec nemusí být ani čistě aktivní, ani pouze odpočinková. Stačí mít na jednom místě dost možností, aby si ji každý mohl sestavit po svém. A přesně o to se na pobřeží Kréty snaží Creta Maris Resort.