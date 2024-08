Kréta buduje nové letiště, za tři roky změní leteckou mapu Středomoří

Už je to pětaosmdesát let, co na letišti v Heráklionu přistálo první letadlo. Junkers 52 řídil pilot Ioannis Tsoukas a jeho přistání na dráze sledovaly desítky lidí. Středomořský ostrov se tehdy začal letecky spojovat se zbytkem světa, první komerční lety zahájila v roce 1948 domácí letecká společnost Hellenic Airlines.

S rozvojem cestovního ruchu se letiště, které dostala jméno po Nikosu Kazantzakisovi, autorovi slavného románu Řek Zorba, stále vylepšovalo a modernizovalo. Po Aténách se stalo druhým nejrušnějším a nejdůležitějším řeckým letištěm. V letech 2016 až 2019 odbavilo přibližně 8,2 milionů cestujících a využívalo jej sto leteckých společností, které létaly do sto šedesáti destinací v Evropě, Asii a v Africe.

„Vize a potřeba nového letiště na Krétě existuje již více než dvě desetiletí. Nyní se konečně začala realizovat. Ostrov díky své geopolitické poloze, turismu a dodávkám potravin do Evropy letecké spojení nutně potřebuje,“ říká Mary Andreadi z řecké společnosti GEK TERNA, která celou stavbu realizuje. „Nové letiště se stane významným dopravním uzlem pro Řecko a jihovýchodní Středomoří, do roku 2030 by mělo obsloužit deset milionů cestujících ročně. Navíc vytvoří více než sedm a půl tisíc přímých a třicet pět až třicet sedm tisíc nepřímých pracovních míst,“ tvrdí Andreadi.

Dlouho očekávané letiště vzniká v lokalitě Kastelli, necelých čtyřicet kilometrů od Heráklionu, na ploše více než šest tisíc akrů. Bude mít 3,2 kilometry dlouhou dráhu (v případě potřeby ji může prodloužit o šest set metrů) a bude schopné přijímat transatlantické lety. Terminál se bude rozkládat na ploše přes 93 500 metrů čtverečních na osmi podlažích. Cestující budou mít k dispozici celkem devatenáct nástupních bran a rychlejší odbavení zajistí automatické biometrické brány. Na letišti turisté najdou také restaurace, kavárny, prostory pro matky s dětmi, pro oddech a zábavu.

Před letem do muzea

Projekt stavby v reakci na změnu klimatu kladl důraz na sníženou spotřebu energie a uhlíkovou stopu. Kastelli tedy bude „zeleným letištěm“ s recyklací vody, vlastním tříděním odpadu, využíváním solární energie, dobíjecími stanicemi pro elektromobily, certifikací LEED budovy terminálu a s opětovnou výsadbou odlesněných oblastí.

Nové letiště také usiluje o harmonický vztah s místní komunitou. Díky tomu probíhají akce na její podporu a na propagaci lokálního kulturního dědictví. Což se například týká výsadby stromů v obci Minoa Pediada nebo letitých olivovníků, které zůstanou v areálu letiště a budou chráněny. Respekt se projevuje i vůči historickým lokalitám. Před dvěma měsíci totiž archeologové objevili na vrcholu kopce Papoura monumentální, téměř čtyři tisíce let starou kruhovou mínojskou stavbu. Unikátní památka o průměru osmačtyřiceti metrů se skládá ze soustředných kamenných prstenců a centrální kruhové budovy. Ta je obklopena chodbami a řadou místností.

Na Krétě, obzvláště na kopci, archeologové takovou stavbu ještě neviděli. Její účel zůstává zatím skrytý, více prozradí další vykopávky, nicméně odborníci už mají určité teorie. S odkazem na nálezy, jako jsou nádoby na pití, jídlo a zvířecí kosti, předpokládají, že se jedná o shromažďovací místo, kde se konaly rituální hostiny. Tato lokalita je velmi významná a vyžádala si přemístění letištní radarové věže, která zde původně měla stát.

V rámci projektu nového letiště bylo celkem prozkoumáno více než pětatřicet archeologických lokalit, které byly odkryty, zdokumentovány a v některých případech přemístěny. Archeologové tak našli velmi zajímavé nálezy. Ty nejkrásnější a nejzajímavější pak budou vystaveny v muzeu, jež vznikne v letištní budově.

Rekordy po covidu

Zahájení komerčního provozu letiště Kastelli je naplánováno na rok 2027. Zatím jsou dokončeny zemní práce a probíhá výstavba finálních povrchů na pojezdové dráze a na odbavovací ploše. Ve výstavbě je sklad a distribuční síť leteckého paliva, řídící věž, mostovka, rozvodna, zařízení biologického čištění. Pokračují stavební a IT práce v suterénu terminálu. Chystá se i propojení letiště se severní silniční osou BOAK (dálnice A90) a s jižní (NOAK) prostřednictvím nové moderní dálnice se dvěma rychlostními pruhy a jedním nouzovým pruhem v každém směru. Letiště tak bude dostupné z Heráklionu za pětadvacet minut, z Hersonissosu za dvacet.

„Výstavbu nového letiště rozhodně vítáme. Po epidemii covidu, který zasadil cestovnímu ruchu na Krétě velmi těžkou ránu, se od roku 2022 příjezdy turistů zvyšují každou sezonu o šest až sedm procent. Letošní rok je opět rekordní, a to jak z hlediska příjezdů, tak tržeb,“ říká Maria Lavdaki, vedoucí oddělení cestovního ruchu regionu Lassithi.

„Kréta je pro turisty rájem. Sever ostrova je kosmopolitní, se spoustou hotelových rezortů a nacházejí se tu čtyři hlavní města jednotlivých regionů, Chania, Rethymno, Heráklion a Agios Nikolaos, včetně mínojských památek. Jih zase ukazuje alternativní, okouzlující, jedinečná místa spojená s Libyjským mořem. Skutečná rozmanitost Kréty se však nachází ve vnitrozemí, které vždy nabízí něco nového a zajímavého. Nádherná krajina se tu snoubí s úžasnými vesnicemi, gastronomií, kulturou a srdečnou pohostinností místních obyvatel,“ dodává Lavdaki.