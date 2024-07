Ukradnou i hlavu divočáka. Neuvěříte, co všechno odnesou turisté z hotelů

Hotely se stávají dočasným domovem mnoha lidí. Ať už cestují na dovolenou, služební cesty nebo na relaxační pobyty. Hostům poskytují soukromí a svůj vztah s nimi zakládají na absolutní důvěře. Přesto se však najdou nenechavci, kteří si hotelové vybavení nezákonně přivlastní.

Na chování hostů v hotelech se zaměřil průzkum luxusního lázeňského a hotelového průvodce Wellness Heaven. Studie se účastnilo 740 čtyřhvězdičkových a 636 pětihvězdičkových hotelů včetně 1376 evropských manažerů. Ti uvedli předměty, které byly z jejich hotelů nejčastěji odcizeny.

Jak ukázala studie, z pokojů v poslední době mizí polštáře, věšáky, fény, sprchové a hydromasážní hlavice, záchodová prkénka, mini lednice, lampy, televize, dálkové ovladače a matrace. Ty se kradou hlavně v noci, kdy je v hotelu klid a na recepci nikdo není.

Někdy se i z příjemných hostů vyklubou lidé, kteří si z hotelového pokoje rádi odvezou nějaký dáreček. Ilustrační snímek

Ale zloději si berou i velmi neobvyklé věci. Z hotelu v Berlíně odcizili celé umyvadlo a v Itálii ze vstupní haly klavírní křídlo, kdy se tři muži v montérkách zřejmě vydávali za stěhováky. Ve francouzském hotelu se milovník přírody pokusil ukrást vycpanou hlavu divočáka a v Anglii jeden host „štípnul“ číslo pokoje na dveřích. V Salcburku se zase někomu zalíbila borovicová lavice v sauně.

Návštěvníci ubytovacích zařízení nepohrdnou ani květinovými dekoracemi, hotelovým telefonem, otvírákem na lahve nebo biblí umístěnou v šuplíku nočního stolku.

Personál v hotelech má i další zkušenosti. Existují „vykukové“, kteří si s sebou přibalí prázdné obaly, do nichž si pak v koupelně čepují sprchové gely a šampony domů. Další si berou tašku na snídani a z bufetu do ní házejí malá balení marmelád, nutelly či paštik. Někdy to sní doma sami, jindy to mají jako dárek pro děti či vnoučata. Někteří lidé jsou na své darebnosti hrdí, a dokonce se jimi chlubí před svojí rodinou či známými. V důsledku toho vyšlo najevo, že jeden „expert“ si celou sadu nádobí a příborů pořídil domů tak, že je po kusech ukradl z hotelů.

Američani jsou na baterky

Nejvíce věcí mizí ve čtyř a pětihvězdičkových hotelech, přičemž důvody krádeží jsou různé. Někteří hosté si myslí, že si v ceně pobytu zaplatili vybavení pokoje. Jiní si zvyšují dávku adrenalinu, testují svoji odvahu nebo chtějí mít suvenýr z hotelu. Další předpokládají, že krádež hotelový personál řešit nebude. U pětihvězdičkových hotelů je totiž méně pravděpodobné, že trestný čin nahlásí na policii, protože nechtějí být spojeny s kriminalitou.

Tak už jen zabalit, možná si něco přibalit navíc, a sbohem.

Ukradené předměty se liší také podle národností. Němci a Britové zůstávají „u základu“, berou ručníky, župany a kosmetiku. Rakušáci projevují svoji lásku ke kávě a nemohou odolat kávovarům. Američani „sbírají“ polštáře a baterie, Švýcaři zase fény. Italové dávají přednost sklenkám na víno. Nizozemci se zásobují toaletním papírem a žárovkami a Francouze přitahují televize a dálkové ovladače.

Většina hotelů se proti krádežím chrání kamerovým systémem, alarmem, popřípadě bezpečnostní službou. Některé vsadily na prevenci a zavedly upozorňující cedulky například na županech, které uvádějí, že jsou majetkem hotelu a jsou hostům k dispozici pouze během jejich pobytu. Další zase návštěvníky upozorňují, že věci, které se jim v ubytovacím zařízení líbí, si mohou koupit na recepci nebo v hotelovém butiku. Opatření však fungují jen částečně, protože se stále najdou lidé, kteří si svůj „suvenýr“ z hotelu zkrátka vezmou.