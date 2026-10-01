|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Hlava na hlavě. Čínská pláž Ta-mej-ša opět zdolala rekord v přeplněnosti
Pláž v čínském Šen-čen, písečná Ta-mej-ša, se letos zapsala do světa nikým nevyhlášených rekordů poměrně nelichotivým způsobem. Proslula jako extrémně přeplněná a pořádně špinavá. V letních vedrech...
Vapování jako cesta do problémů. Do těchto zemí s „elektronkou“ nesmíte
Dejte si pozor při balení kufrů. Přibližně 2,7 miliardy lidí, zhruba každý třetí obyvatel planety, totiž žije v zemi, kde jsou elektronické cigarety zakázány nebo podléhají velmi přísným omezením. V...
Deset tisíc, když ukážeš prsa. Stopařka o USA i o tom, proč se už nevrátí do Maroka
Nejezdí po planetě veřejnou dopravou, ale už nejméně deset let se po světě přesouvá hlavně stopem. „Rodičům jsem to řekla nedávno, až když jsem se rozhodla vydat o své nejdelší cestě napříč Spojenými...
Voda brala náhrobky i mrtvé. Velšané ale svůj kostel v moři ubránili
Ze snímků to vypadá jako lež a jasné popření reality. Ale tento kostel skutečně původně nevznikl na ostrově. Když jej ve 12. století budovali, byl ještě Cwyfan nedílnou součástí pevniny. Moře si k...
Místo, kde Chaplin odložil buřinku. Vydejte se do jeho světa ve Švýcarsku
Svět ho znal jako rozesmátého tuláka s buřinkou, hůlkou a šibalským úsměvem. Za kulisami filmových grotesek se ovšem skrýval život plný bídy, skandálů, politických sporů i pronásledování. Charlie...
Rovnátka, dudlíky i inhalátor. Z Yellowstonu odvezli rekordní množství odpadu
Z horkých pramenů a gejzírů v americkém Yellowstonu letos pracovníci národního parku vytáhli více než 20 tisíc kusů odpadu. Mezi nejbizarnější nálezy patří golfové kolíky, inhalátor nebo rovnátka....
Příběhy psané pěnou: Projeli jsme Česko za řemeslem a lidmi z oboru
Brána do Českého ráje nebo třeba český granát. To si vybaví asi většina návštěvníků Turnova. Uniknout by jim ale neměla ani tamní Pizzeria Da Giorgio. Dřevěným interiérem podniku se line vůně poctivé...
Voda brala náhrobky i mrtvé. Velšané ale svůj kostel v moři ubránili
Ze snímků to vypadá jako lež a jasné popření reality. Ale tento kostel skutečně původně nevznikl na ostrově. Když jej ve 12. století budovali, byl ještě Cwyfan nedílnou součástí pevniny. Moře si k...
Jen čára na mapě? Ani náhodou. Zakladatel líčí, co stálo za vznikem Stezky Českem
Měří přes dva tisíce kilometrů a projít ji celou zabere přes sedm set hodin. Jak si čas i jednotlivé etapy Stezky Českem rozdělíte, je na vás. „Nechceme, aby byla jen pro úzkou skupinu lidí. Žádný...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Pod největší kupolí v Česku už dávno nejde jen o hvězdy
Filmy oceňované po celém světě, koncerty známých hudebníků i večery s celebritami. Program pražského planetária nabízí zážitky, o jakých většina návštěvníků možná zatím nemá tušení. A přitom stačí...
Jako z románu Austenové. Bath ukrývá římské lázně i kulisy Bridgertonových
Město, kde se vedle sebe potkávají římské lázně, gregoriánská architektura i příběhy spisovatelky Jane Austenové. Bath vyrostl kolem přírodních horkých pramenů a celý je od roku 1987 zapsaný na...
Vapování jako cesta do problémů. Do těchto zemí s „elektronkou“ nesmíte
Dejte si pozor při balení kufrů. Přibližně 2,7 miliardy lidí, zhruba každý třetí obyvatel planety, totiž žije v zemi, kde jsou elektronické cigarety zakázány nebo podléhají velmi přísným omezením. V...
Nekonečný kopec a čtyřicet zatáček. Pokořil jsem na kole bájný průsmyk Stelvio
Průsmyk Stelvio není jen důležitým milníkem italské historie, ale především posvátným místem cyklistů z celého světa. Vyškrábat se na Stelvio je snem snad každého jezdce. Do tohoto koutu Alp míří...
Kde muslimové pijí alkohol a jedí vepřové. O nástrahách i skrytých krásách Albánie
Albánie jako by Čechy poslední léta přitahovala čím dál víc. Dřív do ní jezdívali spíš jen milovníci osamělých výprav a dobrodružství, dnes jsou albánské pláže plné českých turistů. Jenže Albánie má...
Prodej bytu 1+kk, 22 m2, Tachov, ul. Bělojarská
Bělojarská, Tachov
2 250 000 Kč
Místo, kde Chaplin odložil buřinku. Vydejte se do jeho světa ve Švýcarsku
Svět ho znal jako rozesmátého tuláka s buřinkou, hůlkou a šibalským úsměvem. Za kulisami filmových grotesek se ovšem skrýval život plný bídy, skandálů, politických sporů i pronásledování. Charlie...
Deset tisíc, když ukážeš prsa. Stopařka o USA i o tom, proč se už nevrátí do Maroka
Nejezdí po planetě veřejnou dopravou, ale už nejméně deset let se po světě přesouvá hlavně stopem. „Rodičům jsem to řekla nedávno, až když jsem se rozhodla vydat o své nejdelší cestě napříč Spojenými...