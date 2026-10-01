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Voda brala náhrobky i mrtvé. Velšané ale svůj kostel v moři ubránili

Radomír Dohnal
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Ze snímků to vypadá jako lež a jasné popření reality. Ale tento kostel skutečně... Kostel stojí pořád na stejném místě. Jenže to místo už stejné není. Když jej... Velký rozhodně není, ale pro místní obyvatele je podstatnější než kdekterá... Ten kostelík se jmenuje Eglwys Cwyfan, případně je znám v anglické verzi coby... Cóemgenem neboli Svatý Kevin z Glendalough, žijící mezi 6. a 7. stoletím,... A nejspíš proto, že do Irska to bylo od jihozápadního pobřeží velšského... Kdy přesně? Na to dávají odpověď archeologické průzkumy přímo v místě. Zdá se,... Ani tento „nový“ kostel svatého Cwyfana ale není žádný mladíček. Minimálně od... V tabulkách památkové ochrany je zařazen jako objekt spadající do kategorie... Přezdívá se mu „Eglwys bach y môr“, znamená to „Malý kostel v moři“. Což je... Dnes stojí Eglwys Cwyfan na malém přílivovém ostrůvku Cribian, ale v době svého... Na mapě Johna Speeda z roku 1636 je vidět, že z Anglesey jste mohli dojít na...
Ze snímků to vypadá jako lež a jasné popření reality. Ale tento kostel skutečně původně nevznikl na ostrově. Když jej ve 12. století budovali, byl ještě Cwyfan nedílnou součástí pevniny. Moře si k němu ale cestu našlo. A naštěstí i věřící z okolních velšských samot, kteří ho ničivým vlnám nevydali.

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Témata: kostel, moře

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