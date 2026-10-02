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Malý velký ostrov. Korsika není jen Napoleon, láká na panenskou přírodu

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  20:00

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Ajaccio, Korsika. Město na západním pobřeží Korsiky. | foto: Shutterstock

„Neumím francouzsky. Ovšem k tomu, abych každé odpoledne s láskou nakrmila Anežku, tedy Agnesse, žijící na farmě, kde jsme ubytovaní, to ani nepotřebuju,“ říká Jana Pavlová a zve k návštěvě L’Île de Beauté, Ostrova krásy. A dodává: „Jo, a Agnesse je malá oslí slečna.“

Můžete se podivovat, proč své vyprávění o Korsice začínám oslem. Jenže právě on podle mě vystihuje zdejší kolorit, který je poctou nejen historii a starým památkám, ale především přírodě.

Trajekt z italské Sardinie se po necelé hodince přiblížil líným tempem směrem na sever, k pouhých dvanáct kilometrů vzdálenému sousedovi. Přátelskému, jak dokládá i malba v přístavním bufetu, na níž si oba ostrovy podávají ruce. Na palubě se mi honí hlavou, co vlastně čekat. Jistě, mám nastudováno, ale jaká bude realita? A pak se náhle zjeví nádhera Korsiky. Z dálky vypadá jako jedna velká skála, ale je to jen optický klam. Na vysokých bílých vápencových útesech stojí starobylé město Bonifacio. Říká se, že je jedním z nejkrásnějších ve Středomoří.

Na Korsice určitě ochutnejte figatellu, uzenou klobásu z vepřových jater. Nebo brocciu – čerstvý ovčí či kozí sýr, který má chráněné označení původu.

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