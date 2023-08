Slunce tu rozpustí starosti, velebil Korfu spisovatel Durrell. Měl pravdu

Na příletech malého letiště to vypadá jako na štěbetavém tržišti. Plešatí a chlupatí Řekové netečně drží cedulky se jmény vyzvedávaných osob a baví se mezi sebou. Působí to, že se hádají, ale opak je pravdou. Vedou přátelské řeči, jen jsou hrozně hluční. Všichni se znají, vyzvedávání turistů a rozvoz do letovisek po Korfu je jejich sezonní rutina. Někdy jedou na letiště a zase zpátky i desetkrát denně, jak se později dozvídám.

Cedulku s mým jménem držel Spiros, kterého mimo jiné živí i rozvoz turistů do letovisek. Jízda s ním stojí 1 500 korun. Není nejlevnější, ale jedu sama a nemám se s kým o cestovné podělit. Pokud bych využila autobus, bude to zlomek ceny, asi jen sto korun. Je ale sobota a do „mého“ letoviska dnes nejede přímý spoj. A tak dobrodružství začíná potřesením ruky s dvoumetrovým Řekem.