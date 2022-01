Koně skákali ve španělském městě skrz ohně. Tradice údajně zbavuje nemocí

„Jezdím už od svých sedmi let. Vynechal jsem jenom jednou, a to kvůli vojně. Tato noc mi ohromně chyběla,“ říká German, jeden z místních jezdců na koni. „Toto je velmi zvláštní den, znám tuto tradici už odmala. Vhání mi to slzy do očí,“ doplňuje svého kolegu Alberto.

Jezdci vodí své koně skrz ohně tradičně vždy 16. ledna na svátek svatého Antonína. Plameny a kouř je totiž podle tradice mají očistit a zbavit nemocí v nadcházejícím roce.

„Pro nás je to mimořádná noc. Pro všechny místní a lidi z okolí je to něco kouzelného, je to tradice, naplňuje nás to skvělými pocity,“ popisuje Milagros, místní obyvatelka, která se slavnosti zúčastnila.

Tradici každoročně kritizují ochránci zvířat, podle místních se však nikdy žádné zvíře nezranilo. Jezdci totiž koně chrání před náhodným zapálením dlouhých chlupů.