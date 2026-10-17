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Místo, kde umlkaly písně. Mauthausen připomíná Hašlera i oběti Anthropoidu

Miroslava Sloupová

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Mauthausen vznikl v srpnu 1938, jen několik měsíců po připojení Rakouska k nacistickému Německu. | foto: Profimedia.cz

Na první pohled je tu klid. Za vstupní branou se rozprostírá rozlehlý areál a mezi kamennými budovami svítí zelená tráva. Jenže za zdmi Mauthausenu se odehrávaly jedny z nejkrutějších zločinů nacistického režimu. Právě sem před 85 lety, 17. října 1941, přivezli Karla Hašlera. Autor písně Ta naše písnička česká, která se stala symbolem české národní identity, tu o dva měsíce později zemřel.

Mauthausen vznikl v srpnu 1938, jen několik měsíců po připojení Rakouska k nacistickému Německu. O jeho umístění rozhodl mimo jiné blízký žulový lom. Vězni měli kámen těžit a zpracovávat, ale zároveň byli nuceni budovat samotný tábor. Z původního tábora se postupně stal rozsáhlý komplex s desítkami pobočných táborů.

V roce 1940 byl Mauthausen zařazen do nejtvrdší, třetí kategorie koncentračních táborů. Nacisté jej určili pro vězně, které považovali za zvlášť nebezpečné nebo které chtěli vystavit mimořádně krutým podmínkám. Pro mnohé z nich znamenalo deportování do Mauthausenu rozsudek smrti.

Lékař SS Aribert Heim, který v Mauthausenu působil, byl po válce spojován s mimořádně krutým zacházením s vězni a získal přezdívky „Doktor Smrt“ či „Řezník z Mauthausenu“. Není snadné v této části areálu zůstat.

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