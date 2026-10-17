Mauthausen vznikl v srpnu 1938, jen několik měsíců po připojení Rakouska k nacistickému Německu. O jeho umístění rozhodl mimo jiné blízký žulový lom. Vězni měli kámen těžit a zpracovávat, ale zároveň byli nuceni budovat samotný tábor. Z původního tábora se postupně stal rozsáhlý komplex s desítkami pobočných táborů.
V roce 1940 byl Mauthausen zařazen do nejtvrdší, třetí kategorie koncentračních táborů. Nacisté jej určili pro vězně, které považovali za zvlášť nebezpečné nebo které chtěli vystavit mimořádně krutým podmínkám. Pro mnohé z nich znamenalo deportování do Mauthausenu rozsudek smrti.
Lékař SS Aribert Heim, který v Mauthausenu působil, byl po válce spojován s mimořádně krutým zacházením s vězni a získal přezdívky „Doktor Smrt“ či „Řezník z Mauthausenu“. Není snadné v této části areálu zůstat.