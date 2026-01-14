Plavba za draky se dvěma penisy. Vítejte v ráji, kam vás odveze sám ďábel

Petr Čermák
Pražská zoo proslula chovem komodských draků, známe je všichni. Ale jak žijí doma na ostrově Komodo? Co o nich nevíme? A čím indonéská příroda ohromí ještě víc? Plavba indonéským souostrovím je cestou na hraně strachu i fascinace – od setkání s obřími varany v džungli až po šnorchlování v jednom z nejkrásnějších podmořských rájů planety. Peklo má zavřeno, ráj je otevřený dokořán.
Část 1/3
Pražská zoo proslula chovem komodských draků, známe je všichni. Ale jak žijí doma na ostrově Komodo?
Vstupní branou do oblasti Komodo je letiště Labuan Bajo, dál se musí lodí.
Letiště Labuan Bajo: abyste nebyli na pochybách, kam jste přiletěli. Ale bez obav, je to jen socha.
Komodo je indonéský ostrov, který náleží skupině ostrovů Malé Sundy. Ostrov je především známý kvůli výskytu varana komodského, který je největším a nejmohutnějším ještěrem na světě.
Peklo má zavřeno, hlásá triko našeho lodníka Césara.
34 fotografií

„Ahoj, jsem César, těší mě. Peklo má zavřeno, proto jsem tady.“ Chlapík, který mě svérázně vítá na palubě své lodi v indonéském přístavu Labuan Bajo, vypadá jako Lucifer, směje se jako Lucifer a na černé hrudi nosí luciferský rudý nápis Hell was closed. S tímhle ďáblem mě čeká plavba do pekla. Rajská plavba, jak se nakonec ukáže.

Ale nejdřív musím vidět to jeho peklo. Ostrov Komodo. Domov posledních draků na Zemi, jak říkají domorodci, kteří o tom vědí víc než dost. S obrovitými nenasytnými varany sdílejí životní prostor – co do populace půl na půl, ještěrů i lidí žijí na ostrově Komodo shodně asi dva tisíce. Ovšem na ploše deset krát čtyřicet kilometrů vládnou draci – lidé bydlí v jediné zátoce, zvířata jsou všude. Včetně té vesnice.

Snad i proto nocujeme na lodi, ačkoli na pevnině funguje turistické ubytování v rodinách. Náš lodník je očividně znalec, ráno přirážíme ke komodskému pobřeží jako úplně první, ještě před východem slunce. Kotvíme a čekáme, sami na pevninu nesmíme.

Záhy dorazí další dvě bárky, jedna výletnická a jedna s rangery ostrovního národního parku. Konečně smíme opustit loď. Vylodilo se nás onoho rána sotva třicet návštěvníků, rangeři jsou zatím v přesile. Což nemůže být mezi nevyzpytatelnými draky nikdy na škodu. Navíc jsou k zahnání ještěrů vyzbrojeni dlouhými dřevěnými holemi, na konci ve tvaru V.

Ptačí hnízdo pro draky

Na první pohled rozhodně žádné peklo. Suchou nohou dojdeme díky obřímu přístavnímu molu z lodi až k velkolepé kamenné vstupní bráně do národního parku Komodo, za ní nás u třímetrové sochy varana v životní velikosti vítá ranger Dindi s dvěma pobočníky: „Žádné dlouhé řeči, jdeme do džungle, teď ráno je nejlepší čas. Hlavně se držte okolo mě a parťáků, ať si vás drak nedá k snídani!“

To jako vážně? Troufne si komodský drak i na člověka? „Osobně se víc bojím kobry nebo zelené zmije, které jsou tu taky, ale pár lidí už draci sežrali, občas se vydají k nám do vesnice ve vedlejší zátoce,“ povídá ranger, zatímco kráčíme komodskou džunglí.

Tropické ráje v ohrožení. Navštivte tato místa, než dopadnou jako Bali

Nepředstavujte si nějakou pionýrskou výpravu s mačetou, to ani náhodou. Krajina okolo sice může se špetkou fantazie připomínat dinosauří éru, ale cesta vyznačená pro turisty je spíš taková pěší šotolinová dálnice. Kdo se na ní drží pokynů strážců, ten bude v bezpečí.

„Nejhorší jsou návštěvníci z Číny, vůbec nerespektují pravidla. Ale mají štěstí, draci jim zatím neublížili.“ O to překvapivější je národnost dvou historicky známých turistických úmrtí na ostrově Komodo: draci tam smrtelně napadli Švýcara a Singapuřana, tedy obyvatele dvou států proslulých nejvyšším respektem k předpisům.

„Švýcara v sedmdesátých letech draci sežrali, protože se oddělil od skupiny. Na víc lidí pohromadě si netroufnou, ale on se vydal sám do džungle a nevšiml si, že ho drak pronásleduje. Neměl šanci. Singapuřan podlehl před pár lety zraněním poté, co ho draci pokousali. Mají totiž v tlamě smrtící koktejl jedu a bakterií,“ vykládá ranger, zatímco nás vede k dračímu hnízdu.

Pražská zoo proslula chovem komodských draků, známe je všichni. Ale jak žijí doma na ostrově Komodo?
Vstupní branou do oblasti Komodo je letiště Labuan Bajo, dál se musí lodí.
Letiště Labuan Bajo: abyste nebyli na pochybách, kam jste přiletěli. Ale bez obav, je to jen socha.
Komodo je indonéský ostrov, který náleží skupině ostrovů Malé Sundy. Ostrov je především známý kvůli výskytu varana komodského, který je největším a nejmohutnějším ještěrem na světě.
34 fotografií

To je tedy pekelná kuriozita. Dindi vypráví, že obří hnízdo ve skutečnosti nestaví drak, ale divoká ostrovní slípka tabon. Pták prý navrší hromadu půdy asi metrové výšky a víc než dvoumetrového průměru, do níž pak snáší vejce. Jakmile se taboni vylíhnou, číhají kolem hnízda varaní samice – jednak aby si pochutnaly na čerstvém ptačím masíčku, jednak aby nakladly do připravené hromady vlastní vejce.

Ale pozor – pravá pointa přichází teprve s líhnutím varaních mláďat: draci totiž číhají u hnízda znovu, aby sežrali vlastní mláďata! Ta proto okamžitě po vylíhnutí prchají na stromy, kam se dospělý varan nevydrápe. „Draci jsou ohromně chytří a vědí, že kdyby se neustále rozmnožovali, ostrov by je neuživil. Tímto na první pohled krutým způsobem kontrolují vlastní populaci,“ vysvětluje ranger.



Vstoupit do diskuse
Témata: Drak, Penis, džungle, Komodo

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

OBRAZEM: Zimní pohádka v Orlických horách. Lyžaři se díky mrazu mají čím kochat

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)

Zimní krajinka jak malovaná. Kdo v těchto mrazivých dnech vyrazí do Orlických hor, sveze se na prašanu a užije si i krásných scenérií okolo. Přírodního sněhu je zatím kolem Deštného jen kolem 30...

Dříve zadarmo, od letoška za peníze. Místa, kam už se bez placení nepodíváte

Při dovolené v zahraničí vám určitě nic nezlepší náladu víc než turniket...

Při dovolené v zahraničí vám určitě nic nezlepší náladu víc než turniket stojící v cestě. Lístky zakoupené v online předprodeji jistě máte, že? Fronta za vámi se totiž neptá na to, zda jste tu ještě...

Tropické ráje v ohrožení. Navštivte tato místa, než dopadnou jako Bali

Ko Lipe je jeden z nejmenších obydlených ostrovů v Thajsku – projít ho můžete...

Ještě ve 30. letech minulého století patřila písčitá pláž Kuta na jihu Bali jen místním vesničanům. Dnes je symbolem toho, jak může masová turistika změnit tropický ráj k nepoznání. Trend...

Národ hokejistů a ladovská zima. Češi vzali útokem zamrzlé rybníky a běžecké tratě

Běžkaři čekají na autobusové zastávce v Deštném na Orlických horách. (2. ledna...

Mrazivé počasí na přelomu roku vytvořilo v Česku ideální podmínky pro zimní sporty. Zamrzlé rybníky se proměnily v přírodní kluziště a sněhová pokrývka umožnila otevření běžeckých tratí v horách i ve...

Na sáňkách do údolí, na degustaci na vrcholky. Rakousko je víc než jen sjezdovky

Advertorial
Zima v Rakousku

Pokud máte pocit, že se musí zimní dovolená točit kolem lyžování, region Schladming-Dachstein vás rychle vyvede z omylu. Ano, je tu 222 kilometrů sjezdovek, ale také chutě, výhledy a zážitky, které...

14. ledna 2026

Plavba za draky se dvěma penisy. Vítejte v ráji, kam vás odveze sám ďábel

Pražská zoo proslula chovem komodských draků, známe je všichni. Ale jak žijí...

Pražská zoo proslula chovem komodských draků, známe je všichni. Ale jak žijí doma na ostrově Komodo? Co o nich nevíme? A čím indonéská příroda ohromí ještě víc? Plavba indonéským souostrovím je...

14. ledna 2026

Kam do Rakouska na lyže. Schladming nabízí ideální poměr cena výkon

V oblíbeném skiareálu ve Schladmingu uslyšíte často češtinu – autem jste tam z...

Kdo ještě stále přemýšlí, kam do hor, rakouský Schladming nabízí ideální odpověď. Vzdálenost 400 kilometrů lze urazit pod čtyři a půl hodiny a lyžařský zážitek je přitom nesrovnatelně lepší než z...

14. ledna 2026

Kam se poděla jejich pověstná přesnost? Švýcaři vítají Nový rok se zpožděním

Alter Silvester

Třináctého ledna slaví obyvatelé kantonu Appenzell Nový rok. Ne, že by mrazem selhala příslovečná přesnost švýcarských hodinek. Důvodem zpoždění je spíš typická vlastnost zdejších horalů:...

13. ledna 2026

Od Krušných hor po Beskydy. Toto jsou nejlepší běžkařské tratě pro každého

Hustá síť na relativně malém prostoru umožňuje nejrůznější kombinace délky a...

Zasněžené hory každoročně lákají vyznavače běžkování – ať už k protažení těla nebo užívání krás krajiny pod bílou peřinou. Kam se vydat? Která běžkařská oblast osloví sportovní lyžaře a kde milovníci...

13. ledna 2026

Na totéž místo jsem vjela potřetí, jen z jiné strany. Češka o strastech pobytu v Andalusii

Premium
Malebná Malaga při západu slunce

Ráno do školy, odpoledne na pláž. Ubytování v hostitelské rodině a o víkendech výlety. „Odjet sama na dovolenou, strávit ji na krásném místě a zároveň se učit cizí jazyk – to je nápad, který můžu jen...

12. ledna 2026

Těstoviny, víno a výhled na ikonické jezero. Vydejte se na kurz vaření do Itálie

Městečko Torbole v malebném zálivu na severním břehu Gardského...

Ručně hnětené těsto, vůně ricotty a citronové kůry, sklenka místního vína a výhled na jezero Garda. Kurz vaření se šéfkuchařem Stefanem Rossim v pětihvězdičkovém hotelu není jen lekcí italské...

12. ledna 2026

Středisko bez davů v srdci Korutan. Mölltalský ledovec nabízí jistotu sněhu

Korutany, nejjižnější spolková země Rakouska, si dlouhodobě drží pověst...

Ráno je mrazivé, ale slunce má navrch. Zatímco sever Alp zůstává schovaný pod nízkou oblačností, tady se hory probouzejí do jasného dne. Korutany, nejjižnější spolková země Rakouska, si dlouhodobě...

12. ledna 2026

Na co zírá mašinfíra: S Bardotkou z Kutné Hory až ke Sluneční zátoce

Bardotka 751.115 v čele zážitkového vlaku společnosti Kladenská dopravní a...

První Mašinfíra roku 2026 nás sveze po dvou malebných lokálkách na pomezí středních Čech a Vysočiny. Charakteristický zvuk Bardotky 751.112 v čele zážitkového vlaku společnosti Kladenská dopravní a...

11. ledna 2026

Domov whisky a „nové Chorvatsko“. Tipy pro rok 2026, kde o turisty stále stojí

Pláž Sutomore v Černé Hoře

Zapomeňte na přeplněné metropole a vydejte se za autentickými zážitky. BBC sestavila přehled nejlepších destinací pro rok 2026 – od divoké Černé Hory až po arktické Finsko. Nejen, že budete okouzleni...

10. ledna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1515 s přívěsným vozem na točně chebské výtopny

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 1. 12:44

Z plánů prezidenta Trumpa sice mrazí, ledové krásy Grónska však zahřejí u srdce

Grónsko není jen mrazivá pustina, názorná ukázka přežití v nejextrémnějším...

Grónsko není jen mrazivá pustina, názorná ukázka přežití v nejextrémnějším podmínkách, bílý flek pod vrcholkem globusu a největší národní park světa. Podívejte se s námi na místo, odkud do severního...

9. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.