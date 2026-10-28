Když se řekne cestování v důchodu, mnozí si představí pohodlný hotel, organizovaný zájezd a několik nenáročných výletů do okolí. Ellie Hambyová a Sandy Hazelipová mají o poznání odvážnější představu. Ve svých osmdesáti letech se rozhodly uskutečnit sen, na který si netroufnou ani o generace mladší turisté. Během 80 dnů chtěly procestovat celý svět.
Podařilo se jim to v roce 2023, kdy se po odkladu způsobeném pandemií koronaviru ve svých 81 letech konečně vydaly na cestu. Jejich dobrodružství vedlo přes všech sedm kontinentů a zahrnovalo mimo jiné Antarktidu, Velikonoční ostrov nebo Japonsko. Zatímco pro jiné by podobná výprava mohla být životním vrcholem, pro dvě kamarádky se stala začátkem další kapitoly.
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Dnes je oběma pětaosmdesát let a na cestách strávily už podstatnou část života. Navštívily více než padesát zemí a jejich příběhy sledují desetitisíce lidí na sociálních sítích. Vystupují pod účtem Around the World at 80, kde si vysloužily přezdívku „cestující babičky“.
„Když je člověk mladší, říká si, že až mu bude šedesát, skončí a nebude už nic dělat. Život ale začíná v šedesáti, sedmdesáti i osmdesáti,“ říká Ellie, která se živí jako fotografka.
Přátelství, které začalo v Africe
Příběh dvou nerozlučných cestovatelek se začal psát dlouho předtím, než se jejich tváře objevily na obrazovkách telefonů. Seznámily se před více než dvaceti lety během humanitární zdravotnické mise v Zambii, kterou organizovala Ellie. Sandy, lékařka se zkušenostmi z urgentní medicíny, se jí tehdy účastnila jako jedna z lékařek.
V Africe se obě ženy setkaly s podmínkami, které měly daleko k pohodlí běžné dovolené. „Jestli dokážete jet do Zambie a spát venku v buši ve stanu bez tekoucí vody a elektřiny, můžete cestovat kamkoli,“ zavzpomínala Ellie pro USA Today.
Jejich přátelství se naplno rozvinulo až o několik let později. Sandy tehdy přijala místo ředitelky v nedalekém zařízení pro seniory a dvě noci v týdnu přespávala u Ellie. Pak do života obou žen zasáhla ztráta blízkého člověka. Ellie přišla o manžela při nehodě. Sandy svého muže ztratila už dříve, když zemřel na následky nemoci.
Společná bolest je sblížila, dlouhé večery trávily u kávy, povídaly si a postupně zjišťovaly, že se mohou navzájem opřít jedna o druhou. „Jedna kapitola se uzavřela a další se otevřela,“ vystihla Ellie období, které jejich přátelství změnilo. A právě z takových rozhovorů později vzešla i myšlenka na dobrodružství, které je proslavilo.
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Sandy se jednou svěřila kamarádce, že by chtěla projet Transsibiřskou magistrálu. Ellie nemusela dlouho přemýšlet, na nabídku kývla a v roce 2008 se společně vydaly na cestu. Už na této výpravě zjistily, že se na cestách dokážou doplňovat, což je pro společné putování možná stejně důležité jako dobrá mapa.
A když se každá chce věnovat něčemu jinému, nemají problém se na chvíli rozdělit. Pokud například Ellie zatouží po adrenalinovém zážitku v podobě jízdy na laně na Novém Zélandu, Sandy si klidně dopřeje kávu a odpočinek. Nemusejí totiž každou minutu trávit společně, aby si byly blízké.
Osmdesátiny chtěly oslavit cestou kolem světa
Nápad, který jim nakonec přinesl popularitu po celém světě, vznikl krátce před rokem 2020. Obě kamarádky se blížily k osmdesátým narozeninám a chtěly je oslavit něčím, na co nikdy nezapomenou. Inspirací jim byl román Julese Verna Cesta kolem světa za osmdesát dní. Rozhodly se, že jeho název promění ve vlastní životní výzvu.
Během osmdesáti dnů chtěly navštívit co nejvíce míst na planetě a dokázat si, že věk nemusí být překážkou velkých plánů. Všechno měly zamluvené a připravené. Jenže přišla pandemie koronaviru a cestování se na čas zastavilo. Velké dobrodružství začalo v roce 2023, kdy bylo oběma 81 let.
Na cestu se vydaly samy, bez cestovní kanceláře a bez doprovodné skupiny. „Všechno jsme si zařizovaly samy. Žádné cestovní kanceláře, nikdo nejel s námi. Nosily jsme si vlastní zavazadla a potkávaly nové přátele,“ vypráví Ellie.
Jejich cesta vedla mimo jiné do Portugalska, na Velikonoční ostrov, do Japonska či Antarktidy. Pozorovaly také polární záři ve Finsku, v noci pluly po Amazonce a projely se na velbloudech v Egyptě. Ani jedna z žen přitom nevyrazila na cestu s úmyslem stát se internetovou celebritou. Když ale začaly zveřejňovat fotografie a videa, jejich příběh oslovil tisíce lidí. Dnes má jejich účet na TikToku více než 110 tisíc sledujících.
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Lidé obdivují nejen místa, která navštěvují, ale také energii, s níž se pouštějí do nových věcí. Obě kamarádky dobře vědí, že jejich věk s sebou přináší určitá omezení. Sandy s nadsázkou poznamenává, že dohromady mají čtyři umělá kolena a jednu náhradu kyčelního kloubu. Ani to je však od dalších výprav neodradilo.
Ellie má pro podobné situace vlastní životní filozofii. „Říkáme, že bychom raději spadly z vrcholu hory, než abychom skončily v posteli v domově pro seniory,“ říká s nadsázkou. „Hýbejte se. Jakmile se přestanete hýbat, tělo začne vypovídat službu,“ radí dalším seniorům.
Další dobrodružství už mají v plánu
Kdo by čekal, že po takové cestě budou chtít především odpočívat, ten by se spletl. Ellie a Sandy se sice dostaly na všech sedm kontinentů a navštívily více než padesát zemí, ale stále mají co objevovat.
V současnosti se chtějí na jednotlivé kontinenty vracet a strávit na každém z nich celý měsíc. Při původní cestě totiž na mnoha místech neměly dost času, aby je poznaly opravdu do hloubky. V Asii se chtějí zaměřit například na Bhútán a Laos.
Jejich společný příběh navíc dostal i knižní podobu. V září 2025 vydaly paměti nazvané Here We Go: Lessons for Living Fearlessly from Two Traveling Nanas, v nichž se dělí o své zkušenosti a poznatky o tom, jak žít odvážněji. „Ve skutečnosti jde o to říkat ano. Dobrodružství nemá věkovou hranici,“ shrnuje Ellie.
A tak zatímco jiní v pětaosmdesáti letech vzpomínají na místa, která kdysi navštívili, dvě kamarádky z Texasu přemýšlejí, kam se vydají příště. Svět je podle nich stále plný příležitostí. A na jejich objevování není nikdy pozdě.