Píše se o ní jako o nejzelenější, nejekologičtější evropské metropoli. Opakovaně je zmiňována mezi těmi nejpříjemnějšími místy k návštěvě, coby ideální rodinné město. Nechybí ani v bedekrech světové gastronomie. Takže jak si dánskou Kodaň, tohoto mazánka žebříčků a hodnocení, užít méně jako turista?
Autor: Moahim, Creative Commons
Aby nedošlo k nedorozumění: užívat si největší a nejlidnatější město Dánského království jako turista, na tom nic až tak špatného není. Snad jen že průměrný turista tu průměrně za třídenní pobyt utratí v přepočtu třiadvacet tisíc korun. A větší části z těch výdajů se dá předejít.
Autor: Pudelek, Creative Commons
Volbou vhodného ubytování, respektive správné čtvrti se dá utáhnout až 40 procent z výdajů na bydlení. Až polovinu rozpočtu lze ušetřit stravováním mimo hlavní turistické oblasti. Třetinu z průměrných výdajů lze ušetřit na dopravě. A šetřit se dá, když vynecháte ty „nejprofláklejší“ atrakce.
Autor: European Commission / Joshua Andrew Gross, Creative Commons
Užívat si Kodaň „méně jako turista“ přitom neznamená ochuzovat se o zážitky. Jen si počínat úsporněji, efektivněji. Třeba o něco víc jako protřelý Dán, který se nechytá na vějičky turistických pastí, kýče a předražené atrakce. Kterých je bohužel i toto krásné město plné.
Autor: ČTK
Do zahrad Tivoli loni zavítalo 4,25 milionu návštěvníků, což z nich činí nejnavštěvovanější zábavní park Skandinávie a řadí je mezi nejnavštěvovanější zábavní parky světa. Ovšem Dánové, potažmo obyvatelé Kodaně tvoří z té obří masy návštěvníků jen minimum.
Autor: Profimedia.cz
Zahrady Tivoli jsou extrémně předražené a přelidněné. A podle někoho přeplácané až k nevkusu. Za v přepočtu až sedm stovek českých korun vstupného a až tři tisícovky na útratě za jednu osobu patří k té nejtypičtější turistické pasti v celé Kodani.
Autor: European Commission, Creative Commons
Soška Malé mořské víly na nábřeží je druhou takovou kodaňskou léčkou. Až milion lidí ročně si zachází daleko po nezáživné Langelinie, jen aby se mohlo vyfotit u skulptury, která kromě 175 kilogramů bronzu zase až takovou „váhu“ nemá.
Autor: Profimedia.cz
Cukrárna, respektive cukrárny Lagkagehuset, můžete ze svého kodaňského itineráře vynechat též. V roce 1990 si firma sice udělala jméno, byla módní, výjimečně chutná a sexy. Jenže pak se stala nadnárodním řetězcem a dnes už není o moc víc než tuctovou pekárnou. Jsou tu i lepší.
Autor: Profimedia.cz
Pokud bydlíte ve čtvrti Nørrebro, Superkilen nejspíš neminete. Ale kromě fotek na Instagram už není důvod, proč si k němu zacházet. Architekturou a designem přepestrý park měl původně odrážet kulturní rozmanitost místních. Dnes už je natolik „kulturně rozmanitý“, až je chaoticky nehezký.
Autor: Profimedia.cz
Düsseldorf má ulici Königsallee, Paříž Rue de Rivoli, Řím svou Via del Corso a Praha má Pařížskou a Na Příkopech. Prostě ulice zasvěcené utrácení, módě, butikům a předraženým obchodům „lepších“ značek. A Kodaň? Ta má svůj Strøget. Kromě toho, že je nejdelší pěší zónou v Evropě, na něj ale nemusíte.
Autor: Olga Itenberg, Creative Commons
Dřív se Istedgade ve čtvrti Vestebro dala považovat za bulvár umělců. Takový malý kodaňský Montmartre. Z té pověsti se už ale vyžila a dnes je tato ulice, jak už tak bývají spojnice vedoucí od nádraží do centra, nehezkým, špinavým a ne úplně příjemným místem k návštěvě.
Autor: Jens Cederskjold, Creative Commons
Co si ještě odříct? Posezení v restauracích a kavárnách v okolí Nyhavn. Ne že by byly vyloženě špatné, jen jsou cenami tak naddimenzované, že se jim i Dánové vyhýbají širokým obloukem. V jejich okolí je až příliš výrazný pohyb turistů a uvnitř té „lokální“ atmosféry moc nenajdete.
Autor: Jakub Hałun, Creative Commons
Na první pohled je to fajn nápad. Ovšem při pohledu na ceny už to vypadá jinak. Svést se vyhlídkovou lodí v přístavu moc originální zážitek není. A vypůjčit si vlastní plavidlo? To je drahé a riskantní současně. Nevíte předem, v jakém stavu je motor lodi a jestli kauci za půjčení ještě někdy uvidíte.
Autor: Profimedia.cz
Pro první návštěvu Kodaně je to skoro povinnost. Pro jakoukoli další návštěvu Kodaně je to spíš už jen zbytečnost. Podívat se na výměnu stráží před Amalienborgem znamená snést davy lidí, dlouhé čekání a možná taky trochu zklamání. Zase takový zážitek to totiž není.
Autor: Profimedia.cz
S klidným srdcem si můžete odpustit někdejší hippie komunitu, která se do povědomí zapsala jako Christiania. Dávno už není inspirující, alternativní, soběstačná a vlastně ani liberální. Nic moc jiného než batikovaný kýč, anarchistické blouznění, drogy a problémy s konfliktními lidmi tu nenajdete.
Autor: Profimedia.cz
Kodaň je město věží, vyhlídek a rozhleden. A vy zkrátka nemusíte zdolat každou z nich. Zrovna u Rundetårn bývá docela fronta. Ale očekávání je zkrátka v tomto případě větší než realita. To z věže kostela Našeho Spasitele (Vor Frelsers Kirke) uvidíte víc – a bez čekání ve frontě.
Autor: Dietmar Rabich, Creative Commons
Tím se už elegantně dostáváme k tomu, co v Kodani dělat „jinak“. Například můžete směle vynechat hromadnou dopravu, taxíky a drožky, a místo toho si vypůjčit bicykl. Kodaň je z hlediska propracovanosti své cykloinfrastruktury tím asi nejvyspělejším městem světa.
Autor: Profimedia.cz
Kolo je tu laciný a efektivní způsob přepravy po celém městě. Jen pozor, Dánové jsou poměrně akurátní a velmi osobně ctí pravidla silničního provozu. Neukázněné cyklisty nestrpí, stejně jako obhroublé chování, neopatrnou jízdu, jízdu na červenou či zabírání si celé cyklostezky. Takže se řiďte pravidly.
Autor: Tony Webster, Creative Commons
Ještě tři malé cyklopostřehy. První: prostudujte si cykloznačky předem. Však víte: „Kørsel i begge retninger for cyklister – vis hensyn!“ Druhá: cyklostezky jsou určeny k jízdě, nikoli k postávání a chůzi, ať už s vedeným kolem, či pěšky. A třetí? Vypůjčte si normální bicykl, ať nevypadáte jako turista.
Autor: Leif Jørgensen, Creative Commons
Je to zážitek, za který si určitě nepřiplácíte, ale nemine vás. V Kodani nejspíš zmoknete. Několikrát. Počasí se tu mění rychle. Zajímavost? Dánská předpověď počasí prý nepatří k nejpřesnějším a lepší je sledovat předpovědi norské. S deštěm ale každopádně počítejte vždy.
Autor: Profimedia.cz
Jinde by vás na dovolené déšť zbrzdil a zastavil v pohybu, ale ne v dánské metropoli. Tady se s deštěm zkrátka počítá, a dobře polovina aktivního cestovatelského programu se tu dá odbýt hezky v suchu, pod střechou.
Autor: Leif Jørgensen, Creative Commons
Takže? Určitě nevynechejte Nationalmuseet, zdejší Národní muzeum. Pokud vám něco z historie a kultury Dánska nebylo jasné, tady vám to objasní. Hlavním lákadlem jsou pochopitelně Vikingové, ale nabízí se tu toho mnohem víc.
Autor: Suicasmo, Creative Commons
Pokud jste víc naladěni na „kreativní“ notu, chybu určitě neuděláte s Designmuseum Danmark. Nebo s SMK, tedy Statens Museum for Kunst, muzeem umění. Ryze dánské umění z 19. a 20. století pak prezentuje tzv. Hirschsprungova kolekce, kterou najdete v Østre Anlæg, vedle Dánské národní galerie.
Autor: Profimedia.cz
Nejhezčí zážitky se obvykle pojí s „utajeným klenotem“ Kodaně – novou glyptotékou Carlsbergu a jejím tropickým dómem. Představuje sochy antické i moderní. A pokud vás víc zajímá historie města, prohlédněte si sbírkové fondy malého Københavns Bymuseum, které sahají až do 12. století.
Autor: Profimedia.cz
Že vám z toho trochu vyhládlo? Navštivte TorvehallerneKBH. Toto tržiště specialit a pochoutek pravda trochu turistické je, ale všechny ty lokální dobroty tu máte hezky pohromadě. A neprší vám tu do talíře. Co nevynechat? Masové kuličky frikadeller a sladké skořicové šneky Onsdagssnegl.
Autor: Sean Da Ros, Creative Commons
Těch charakteristických dobrot je ovšem spousta: obložené chlebíčky smørrebrød; křupavá pečínka flæskesteg, vepřové závitky rullepølse. Ano, Dánové mají maso rádi. Ale pokud jste spíš na nemasité pokrmy, vedle nesáhnete s æbleskiver, tedy jablečnými koblihami.
Autor: Profimedia.cz
Že by bylo záhodno to spláchnout? Národním nápojem Gammel Dansk Bitter Dram si připijí jen ti, kteří mají rádi hořké. Z typicky „lokálních“ míchaných koktejlů vede asi šumivý Faxe Kondi. Takže nakonec asi zůstaneme u klasiky – pivo v Dánsku vaří 374 různých pivovarů.
Autor: Profimedia.cz
Chcete se najíst (na dánské poměry) opravdu lacině? Nevadí vám, že to bude bez parády, a láká vás autentický zážitek z kodaňské „závodky“? Zavítejte do Kødbyen. Tato čtvrť byla v minulosti centrem městského masného průmyslu. A ještě dnes se tu najíte dosyta za pár (dánských) korun.
Autor: ČTK
Která čtvrť či část Kodaně je neprávem podceňovaná? Vesterbro, Nørrebro ani Østerbro to samozřejmě není. Velmi příjemná, nenákladná a přitom gastronomicky „vyspělá“ je oblast okolo Refshaleøen. Znalci i místní ji považují za kodaňskou jedničku ve výběru a chuti pouličního jídla.
Autor: Jakub Hałun, Creative Commons
Přestalo pršet? Hurá do Kongens Have, Královských zahrad. Sousední zámek Rosenborg Slot s korunovačními klenoty ale klidně vynechejte. Postačí, když se jím pokocháte zvenčí. Stejně jako u paláce Christianborg, kde sídlí parlament.
Autor: Kristoffer Tolle, Creative Commons
Pro nedeštivé vycházky s dětmi není od věci zavítat třeba do velmi povedené a klidné Botanisk Have, Botanické zahrady. A pochvalnou zmínku si zaslouží i kodaňská zoo, byť nepatří k největším. Ale v porovnání s pražskou Trójou bledne většina evropských zoologických zahrad.
Autor: Profimedia.cz
Chcete se jen tak bezcílně bloumat na kole nebo pěšky? Pak je tu přesně pro vás třináctikilometrová Havneringen. Obkroužíte s ní přístav v srdci města dokola. A spíš než u té sošky Malé mořské víly, která vyvolává zklamání, koukněte třeba na fontány Gefionspringvandet.
Autor: Profimedia.cz
Chcete se potkat s téměř všemi velikány dánské historie? Ten kontakt vám může, aspoň nepřímo, zprostředkovat návštěva hřbitova Assistens Kirkegaard, který funguje podobně jako vyšehradský Slavín. Nebojte, nic morbidního. Je to docela příjemné místo k procházkám.
Autor: Kristoffer Trolle, Creative Commons
Další takovou vycházkou, spíš pro letní dny, pak může být výprava na Amager Strand – populární pláž s hezkými výhledy do okolí. Za jasného dne odtud můžete dohlédnout až do Malmö.
Autor: Ireneusz Jerzy Borysiewicz, Creative Commons
Hezká vycházka se nabízí i kolem citadely Kastellet, jednoho z nejzachovalejších pevnostních celků v Evropě. Procházka po bastionech opevnění je na necelou hodinku, otevřeno je tu do desíti večer. Nevynechejte Kastelsmøllen, větrný mlýn z 19. století.
Autor: Bob Collowan, Creative Commons
Kodaň je nádherné město, ale cesta sem se někdy opravdu nevyplácí. Například přes vánoční svátky. Od čtyřiadvacátého prosince až do Nového roku (a často až do půlky ledna) je většina obchodů, restaurací a pamětihodností beznadějně uzavřená.
Autor: Profimedia.cz
V Kodani se hotovostní platby moc nenosí, prakticky za vše se tu platí kartou. Což je dobrá zpráva, nemusíte aspoň řešit „šidící” směnárny nebo žebrající podvodníky. Spíš si dávejte pozor na nějaký platební „podvůdek“ v obchodě s kýčovitými předraženými suvenýry.
Autor: Profimedia.cz
Obyvatelé Kodaně nemají problém s vámi hovořit perfektní angličtinou. A ještě maličkost: nebuďte překvapení tím, že často mluví sprostě, s vulgarismy. Klejí. Patří to k nim, nemyslí to zle.
Autor: Profimedia.cz
Lekci z etikety vám Dánové dávat nebudou. Jednoduše totiž předpokládají, že ji znáte. Projevit se to může u stolu v restauraci, kde Dánové používají příbor. Ke všemu prosím. Hamburger nebo pizza? Ne, jídlo se, pokud sedíte za stolem, prostě do ruky nebere.
Autor: Profimedia.cz
Když budeme přemýšlet ukrutně prakticky… Na jak dlouho se vyplatí jet do Kodaně? Každý na to může pochopitelně mít svůj názor, ale dva dny jsou málo a pět dní už je asi zbytečně moc. Pokud se nebudete vydávat i mimo město, třeba do Helsingøru, tři plné dny vám nejspíš na pobyt docela vystačí.
Autor: Profimedia.cz