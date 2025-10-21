Šetrný průvodce po Kodani. Předražené turistické pasti vás zajímat nebudou

Radomír Dohnal
Píše se o ní jako o nejzelenější, nejekologičtější evropské metropoli. Opakovaně je zmiňována mezi těmi nejpříjemnějšími místy k návštěvě, coby ideální rodinné město. Nechybí ani v bedekrech světové gastronomie. Takže jak si dánskou Kodaň, tohoto mazánka žebříčků a hodnocení, užít méně jako turista?
Píše se o ní jako o nejzelenější, nejekologičtější evropské metropoli.... Aby nedošlo k nedorozumění: užívat si největší a nejlidnatější město Dánského... Volbou vhodného ubytování, respektive správné čtvrti se dá utáhnout až 40... Užívat si Kodaň „méně jako turista“ přitom neznamená ochuzovat se o zážitky.... Do zahrad Tivoli loni zavítalo 4,25 milionu návštěvníků, což z nich činí... Zahrady Tivoli jsou extrémně předražené a přelidněné. A podle někoho přeplácané... Soška Malé mořské víly na nábřeží je druhou takovou kodaňskou léčkou. Až milion... Cukrárna, respektive cukrárny Lagkagehuset, můžete ze svého kodaňského... Pokud bydlíte ve čtvrti N&#248;rrebro, Superkilen nejspíš neminete. Ale kromě... Düsseldorf má ulici Königsallee, Paříž Rue de Rivoli, Řím svou Via del Corso a... Dřív se Istedgade ve čtvrti Vestebro dala považovat za bulvár umělců. Takový... Co si ještě odříct? Posezení v restauracích a kavárnách v okolí Nyhavn. Ne že...

